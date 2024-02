Mặc nền kinh tế rơi vào suy thoái, chứng khoán Nhật Bản vẫn tưng bừng trên đỉnh: Vì sao?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/2, thời điểm kinh tế Nhật Bản được cho đã rơi vào suy thoái, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa trên 38.000 điểm trong ngày thứ 2 liên tiếp và chỉ còn cách đỉnh lịch sử được xác lập tháng 12/1989 một chút.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Nhật Bản, theo sau sự phục hồi ở phố Wall, diễn ra bất chấp dữ liệu kinh tế chính thức được công bố ngày 15/2 cho thấy Nhật Bản rơi vào suy thoái trong năm 2023 đồng thời đánh mất ngôi vị nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

“Sự phục hồi kéo dài suốt 9 tháng của chứng khoán Nhật Bản không liên quan gì đến kinh tế. Vì lý do đó, dù GDP quý 4 yếu và nền kinh tế sụt giảm tính theo đồng USD (do đồng yên yếu) không thể ngăn cản các nhà đầu tư”, Neil Newman, chiến lược gia của Japanmacro có trụ sở tại Tokyo, cho biết.

Vị chiến lược gia này cho rằng “cánh cửa cơ hội” do đồng yên yếu tạo ra sự kích thích với các nhà đầu tư quốc tế vì họ nghi ngờ nó sẽ sớm khép lại.

Đồng yên đã giảm hơn 6% so với đồng USD trong năm nay sau khi giảm khoảng 8% so với đồng bạc xanh vào năm 2023. Đồng yên yếu hơn khiến cổ phiếu các công ty Nhật Bản rẻ hơn so với các nhà đầu tư nước ngoài.

Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, cho biết: “Các chỉ số kinh tế yếu hơn có thể mở đường cho chính sách tiền tệ tương đối lỏng lẻo hơn, mang lại tiềm năng tăng giá cho các thị trường châu Á”.

Tham khảo: CNN