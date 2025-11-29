Mặc đòn thuế Mỹ, GDP Ấn Độ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Trong quý kết thúc vào tháng 9, kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cao hơn mức 7,8% của quý trước. Khi đó, chỉ số giảm phát đã giúp tăng trưởng thực cao hơn dự kiến. Trước khi công bố dữ liệu, khảo sát của Reuters dự báo GDP quý 3 của Ấn Độ chỉ ở mức 7,3%.

GDP danh nghĩa (không tính yếu tố lạm phát) tăng 8,7% trong quý 9, gần tương đương mức 8,8% của quý trước.

Chính phủ cho biết tăng trưởng quý này được thúc đẩy bởi sản xuất, xây dựng và tiêu dùng nội địa. Nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản và dịch vụ chuyên môn duy trì tốc độ tăng mạnh 10,2% trong quý 3.

Chia sẻ với CNBC trước thời điểm công bố số liệu, nhà kinh tế trưởng Neelkanth Mishra của Axis Bank nói rằng tiêu dùng nội địa trong quý 3 bị kìm hãm do người dân chờ đợt giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) đã được lên kế hoạch.

Mức thuế 50% áp lên hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8. Để giảm bớt tác động, New Delhi đã thông báo giảm mạnh thuế GST từ ngày 22/9 nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước.

Từ tháng 10, nhu cầu bật tăng trở lại. Doanh số ô tô và vàng lập kỷ lục mới, nhờ tác động cộng hưởng từ việc giảm thuế GST và trước đó là giảm thuế thu nhập cá nhân, giúp người dân có nhiều thu nhập khả dụng hơn. Tuy nhiên, thương mại hàng hóa của Ấn Độ vẫn ghi nhận mức thâm hụt cao nhất do xuất khẩu yếu và nhập khẩu vàng tăng mạnh.

Trong báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP thực của Ấn Độ được dự báo tăng 6,6% trong năm tài khóa 2026, sau đó giảm về 6,2% năm 2027, trong bối cảnh thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn có thể tiếp tục bị trì hoãn.

IMF dự báo xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ giảm 5,8% trong năm tài khóa 2026 xuống 416 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 2,4% lên 746 tỷ USD.

IMF nhận định: “Bất chấp những thách thức từ bên ngoài, tăng trưởng vẫn được kỳ vọng duy trì mạnh mẽ nhờ các điều kiện trong nước thuận lợi”. Cơ quan này cũng cho biết Ấn Độ đang trên đà trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD vào năm tài khóa 2029.

Cũng theo dự báo của IMF, Ấn Độ dự kiến sẽ ﻿vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới trong năm tài chính này. ﻿

Theo CNBC﻿