Theo trang QQ, anh Trần (32 tuổi ở Trung Quốc) khi vừa mặc chiếc quần cũ vào thì bỗng cảm thấy hơi nhói và có cảm giác khó chịu ở đùi phải. Giật mình, anh nhanh chóng cởi quần ra và lắc. Với một tiếng "thịch", một con nhện rơi xuống sàn và nhanh chóng bò đi. Lúc này, anh Trần nhận thấy hai vết chấm nhỏ trên mặt trong đùi mình.

Vì không nhìn rõ con nhện nên anh không nghĩ nhiều về nó, bôi thuốc rồi tiếp tục dọn dẹp. Tuy nhiên, tối hôm đó anh bị sốt cao, và xuất hiện những đốm đỏ trên vùng đùi nơi bị nhện cắn.

Theo lời khuyên của gia đình, anh Trần ban đầu đến bệnh viện địa phương để điều trị. Mặc dù thân nhiệt của anh đã trở lại bình thường trong thời gian nằm viện, nhưng tình trạng vết thương không được cải thiện. Hai ngày sau, phát ban đã lan ra tay chân anh, bụng và mắt cá chân cũng bị đỏ. Bệnh viện địa phương sau đó đã chuyển anh đến khoa da liễu của bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Khi được chuyển đến bệnh viện, vùng đùi trong bên phải của anh Trần bị bao phủ bởi những vùng da đỏ, bầm tím và phồng rộp lớn. Nhóm bác sĩ chẩn đoán đó là hoại tử mô cục bộ và nhiễm độc toàn thân do nọc độc nhện gây ra.

"Tôi đã quá bất cẩn, lơ là cảnh giác vì đang ở nhà. Tôi không ngờ vết cắn của nhện lại độc đến vậy", anh Trần thừa nhận. "Tôi đáng lẽ phải đến bệnh viện ngay lập tức, nếu không vết thương nhỏ này có thể dẫn đến nhiễm độc toàn thân". Hiện anh đã được chuyển đến phòng điều trị để giải độc và theo dõi.

Mặc dù nhện thường không tấn công người nhưng chúng có thể cắn khi bị quấy rầy hoặc trong mùa sinh sản. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, người dân nên:

- Quản lý quần áo: Khi thay quần áo và giày dép vào mùa xuân, hãy giũ sạch và lật mặt trái trước khi mặc sau khi lấy chúng ra khỏi tủ quần áo hoặc tầng hầm. Nhện thích ẩn náu ở những góc tối, ấm áp và ít bị quấy rầy.

- Dọn dẹp nhà cửa: Giữ nhà khô ráo và loại bỏ mạng nhện ở các góc nhà và khe hở cửa sổ/cửa ra vào. Nhà ở gần khu vực có cỏ hoặc rừng cây nên lắp lưới chắn cửa sổ. Nếu trẻ em trong gia đình nuôi côn trùng, cha mẹ nên chú ý để tránh "đưa côn trùng vào nhà".

- Các biện pháp phòng ngừa an toàn khi hoạt động ngoài trời: Khi đi dã ngoại vào mùa xuân, hãy cố gắng tránh ngồi lâu trên cỏ, khe đá hoặc đống lá rụng. Nếu đi vào vùng hoang dã, nên mặc quần áo dài tay và quần dài, đồng thời cài khuy ống quần.