Đó là cô Hellen Schweizer, sống tại Providence, bang Rhode Island, vùng New England, Mỹ. Chia sẻ với What’s the Jam , Hellen cho biết: “Việc sống như một ma cà rồng mang ý nghĩa tâm linh đối với tôi. Tôi không hút máu. Tôi chỉ hấp thụ năng lượng cảm xúc từ những người đồng ý cho tôi làm điều đó".

Khác với hình ảnh ma cà rồng trong phim ảnh hay truyền thuyết, Hellen không uống máu, cũng không sợ gương hay phải ngủ trong quan tài. Tuy nhiên, cô vẫn giữ một số “nghi thức ma cà rồng” như đeo răng nanh tùy chỉnh, thực hiện "phép thuật" và hạn chế tiếp xúc ánh sáng mặt trời.

Cách “hút năng lượng” của Hellen diễn ra khá nhẹ nhàng. Trước tiên, cô hỏi ý kiến người đối diện. Khi họ đồng ý, cô sẽ bật nhạc, thắp nhang để thư giãn, sau đó đặt tay lên ngực họ, cùng nhau hít thở. Theo Hellen, quá trình này khiến người kia cảm thấy thoải mái, còn bản thân cô thì tràn đầy sinh lực.

Song song với đó, Hellen thường xuyên thực hiện những nghi thức tâm linh khác. Cô thắp nến, tập trung năng lượng vào việc cầu thịnh vượng và bảo vệ cho chính mình. Trong một nghi lễ thường được tiến hành lúc hoàng hôn, cô quỳ trước gương, lấy ra các công cụ ma thuật và đọc câu thần chú: "Tôi tin vào bản thân và tôi tin vào sức mạnh của mình".

Hellen kể rằng cô luôn cảm thấy mình khác biệt, nhưng chỉ đến năm 2016 mới thật sự nhận, niềm đam mê đối với phong cách gothic và văn hóa ma cà rồng không chỉ là thoáng qua.

“Tôi từng cố gắng sống như một cô gái Thiên Chúa giáo ngoan đạo, nhưng đó không phải là tôi. Tôi là một ma cà rồng. Từ khi chấp nhận điều này, tôi sống đúng với bản thân, mặc theo cách mình muốn và thực hành phép thuật năng lượng", Hellen nói. Theo cô, trang phục và phong cách gothic không chỉ là hóa trang mà là một phần bản ngã.

Khác với những khuôn mẫu trong phim ảnh, Hellen cho biết cô ghét dậy sớm và thường tránh ánh nắng vì nó khiến cô kiệt sức, nhưng không đến mức bị bỏng rát.

“Tôi không thể làm được gì cả nếu ở ngoài trời nắng cả ngày. Tôi không ngủ trong quan tài như nhiều người nghĩ, tôi có một chiếc giường lớn”, cô chia sẻ.

Không ít lần Hellen trở thành đối tượng chế giễu của người lạ. Một số người nói đùa sẽ "gọi Buffy – kẻ diệt ma cà rồng” để đối phó cô. Tuy vậy, Hellen khẳng định mình hoàn toàn vô hại, thậm chí trái ngược với những gì mọi người tưởng tượng: “Tôi vui tính và đôi khi hơi ngốc nghếch. Tôi chỉ muốn khuyến khích mọi người sống thật với bản thân, thay vì gò ép theo chuẩn mực xã hội" .

Cô nhắn nhủ: “Đừng giả vờ là người khác để làm vừa lòng ai đó. Hãy cứ ăn mặc theo ý thích, thậm chí trở thành phù thủy hay ma cà rồng nếu bạn muốn. Điều đó không gây hại cho ai cả, bạn chỉ đang sống đúng với chính mình mà thôi".