Lý do vì sao dưới cửa nhà vệ sinh công cộng luôn có 1 khe hở: Quan trọng hơn nhiều người nghĩ

Thoạt nhìn, khe hở dưới cánh cửa cabin nhà vệ sinh công cộng thường khiến nhiều người khó chịu vì cảm giác thiếu riêng tư. Tuy nhiên trên thực tế, theo lý giải từ các chuyên gia, chi tiết tưởng như “bất tiện” này lại là một phần quan trọng trong thiết kế. Nó gắn liền với sự an toàn, vệ sinh và vận hành không gian công cộng.

Nhiều bài phân tích trên các trang phổ biến như Mental Floss hay các chuyên trang kiến trúc cho biết, cửa cabin nhà vệ sinh công cộng thường không chạm sát sàn không phải vì tiết kiệm vật liệu hay làm ẩu, mà xuất phát từ các tiêu chuẩn thiết kế đã được tính toán trước. Ở nhiều quốc gia, khoảng hở dưới cửa được quy định ở mức nhất định để phục vụ nhiều mục đích khác nhau trong quá trình sử dụng lâu dài.

An toàn là ưu tiên hàng đầu

Một trong những lý do quan trọng nhất được các chuyên gia nhấn mạnh là vấn đề an toàn khi có khe hở dưới cửa nhà vệ sinh công cộng. Theo phân tích của Mental Floss, trong không gian công cộng đông người, việc có khe hở dưới cửa giúp người bên ngoài dễ nhận ra nếu bên trong xảy ra tình huống bất thường như người dùng bị ngất, trượt ngã hoặc gặp vấn đề sức khỏe đột ngột. Trong những trường hợp như vậy, khả năng phát hiện sớm có thể giúp việc hỗ trợ và xử lý kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng.

Thuận tiện cho việc vệ sinh và bảo trì

Các trang tư vấn thiết kế nhà vệ sinh tại Anh và Mỹ cũng chỉ ra rằng, nếu cửa cabin chạm sát sàn, khu vực phía dưới sẽ rất khó lau dọn. Khe hở cho phép nhân viên vệ sinh dễ dàng đưa cây lau hoặc dụng cụ làm sạch vào bên trong, đảm bảo sàn nhà được làm sạch đồng đều, không để lại các “góc chết” tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với những nhà vệ sinh có tần suất sử dụng cao như trung tâm thương mại, nhà ga hay rạp chiếu phim.

Giúp thông gió, giảm mùi hôi

Theo bài viết trên Times of India, khe hở dưới cửa còn đóng vai trò hỗ trợ thông gió. Không gian cabin vốn kín, nếu hoàn toàn không có khe thoáng, mùi hôi sẽ dễ bị giữ lại lâu hơn. Khoảng trống ở đáy cửa giúp không khí lưu thông tốt hơn, kết hợp với hệ thống thông gió chung để giảm mùi khó chịu và tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người sử dụng tiếp theo.

Hạn chế các hành vi không phù hợp

Một số phân tích từ các trang thiết kế công trình công cộng cho rằng, việc cửa không khép kín hoàn toàn cũng mang tính “phòng ngừa mềm”. Khi cabin không quá kín, những hành vi không phù hợp như hút thuốc hay sử dụng nhà vệ sinh sai mục đích sẽ dễ bị phát hiện hơn, từ đó góp phần giữ gìn trật tự và vệ sinh chung.

Tóm lại, có thể thấy khe hở dưới cửa nhà vệ sinh công cộng không phải là chi tiết “thừa thãi”. Ngược lại, nó là kết quả của sự cân nhắc giữa an toàn, vệ sinh, thông gió và vận hành thực tế. Dù có thể khiến nhiều người cảm thấy kém riêng tư hơn đôi chút, nhưng đổi lại, đây là thiết kế giúp không gian công cộng an toàn, sạch sẽ và hiệu quả hơn cho số đông.