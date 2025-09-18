Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và các quan chức quân đội. (Ảnh: Reuters)

Đầu tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một phòng nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu rắn mới, cho biết động cơ này sẽ được sử dụng cho ICBM Hwasong-20 tiên tiến.

Sau đó, Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm trên mặt đất với động cơ nói trên, tiết lộ thứ dường như là đầu đạn của Hwasong-20.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết, ICBM mới của Triều Tiên có thể đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

“Bình Nhưỡng có thể đã chủ động tiết lộ thông tin một cách vội vàng do cân nhắc các yếu tố chính trị”, quan chức Hàn Quốc nói, lưu ý rằng động thái này có thể nhằm mục đích gây áp lực lên Mỹ.

Theo nghị sĩ Yu Yong-weon thuộc đảng Sức mạnh Nhân dân, Triều Tiên dường như đang muốn thể hiện sự đoàn kết với Trung Quốc và Nga, đồng thời gia tăng căng thẳng ở Đông Bắc Á bằng một ICBM mới, khi bất ngờ công bố đầu đạn và thử nghiệm động cơ liên quan.

Các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ trình làng Hwasong-20 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền vào ngày 10/10, hoặc phóng thử tên lửa vào khoảng thời gian này.

Ông Chang Young-keun - người đứng đầu trung tâm tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc - nhận định, động cơ mới của Triều Tiên cung cấp lực đẩy mạnh hơn khoảng 40% so với tên lửa Hwasong-18, một bước nhảy vọt có thể cho phép một tên lửa mang theo năm đầu đạn, đặt ra một thách thức đáng gờm cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.