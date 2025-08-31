Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan.

Ankara và Tel Aviv đã bất đồng quan điểm trong nhiều tháng qua về chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, với việc Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng.

Trong bài phát biểu trước quốc hội vào ngày 29/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết: “Ankara đã cắt đứt hoàn toàn hoạt động thương mại với Israel, và đóng cửa cảng đối với tàu của Israel".

"Chúng tôi không cho phép tàu container chở vũ khí và đạn dược đến Israel vào cảng của chúng tôi, cũng như máy bay vào không phận của chúng tôi", ông Fidan nói thêm.

Ông Fidan cũng lưu ý, các tàu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm cập cảng Israel và các tàu của Israel bị cấm vào cảng Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, các hạn chế chuyến bay chỉ nhắm vào các chuyến bay chính thức của Israel và máy bay chở vũ khí hoặc đạn dược, chứ không phải các chuyến bay thương mại thông thường.

Cơ quan này cũng báo cáo rằng, các cơ quan quản lý cảng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang yêu cầu các đại lý vận chuyển chứng nhận rằng, các tàu không liên quan đến Israel và không chở hàng quân sự hoặc hàng nguy hiểm đến nước này.

Tuy nhiên, một quan chức Israel nói với tờ Jerusalem Post rằng, Thổ Nhĩ Kỳ "đã từng tuyên bố cắt đứt quan hệ kinh tế với Israel trong quá khứ và mối quan hệ này vẫn tiếp tục", dường như ám chỉ đến việc Ankara tạm ngừng nhập khẩu và xuất khẩu vào tháng 5.

Những bình luận của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ đang xấu đi giữa Ankara và Tel Aviv, vốn đã căng thẳng vì cuộc chiến ở Gaza.

Xung đột bắt đầu bằng một cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel vào tháng 10/2023, dẫn đến một chiến dịch trả đũa nhằm vào vùng đất Palestine này.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, điều mà Israel phủ nhận.

Năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ triệu hồi đại sứ của mình từ Israel, và năm 2024, cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao.