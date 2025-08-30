Theo Đại tá SBU (Cục An ninh Ukraine), Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo Quốc hội Nga (Verkhovna Rada) là ông Roman Kostenko, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ trả thù Nga vì các cuộc tấn công vào nhà máy sản xuất UAV Bayraktar Thổ Nhĩ Kỳ ở Kiev.

Theo vị chính khách Ukraine, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không phải là người dễ quên những lời lăng mạ.

“[Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan] có thể thực hiện một số bước đi, có lẽ để giúp chúng ta, nhằm trả đũa vì đòn đánh này vào doanh nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta biết rằng ông Erdogan là người không bao giờ quên những đòn giáng vào mình” - ông Kostenko nói.

Cần nhớ rằng, các chuyên gia đã nhận xét rằng, cuộc tấn công vào nhà máy sản xuất máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine được thực hiện vào ngày 28/8.

Vụ không kích bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) “Iskander-M” và UAV cảm tử “Geran-2” này được coi là “một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong toàn bộ lịch sử hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Theo thông tin hiện có, đã có ít nhất hai cuộc tấn công liên tiếp vào nhà máy, dẫn đến hỏa hoạn tại cơ sở này, làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Hơn nữa, đây đã là cuộc tấn công thứ tư của Nga vào một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ ở Kiev trong sáu tháng qua và cơ bản đều được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật (OTRK) “Iskander-M” và UAV cảm tử “Geran-2”.

Điều đáng chú ý là doanh nghiệp Kiev bị Lực lượng vũ trang Nga tấn công đã sản xuất máy bay không người lái trinh sát và tấn công Bayraktar-TB2 cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn lại còn sản xuất máy bay không người lái kamikaze cỡ nhỏ RAM II và máy bay không người lái trinh sát PD-2.

Ông Roman Kostenko nói thêm rằng, phía Thổ Nhĩ Kỳ đáng lẽ phải tính đến khả năng Lực lượng Vũ trang Nga tấn công nhà máy này, vì các doanh nghiệp quân sự sản xuất vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị Quân đội Nga tuyên bố là “mục tiêu hợp pháp” của họ.

Tuy nhiên, cũng dựa trên những tuyên bố này, chính quyền Ankara sẽ không thể đưa ra bất kỳ khiếu nại thực tế nào đối với Moscow, bởi các loại vũ khí do doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất ở Ukraine đều đang tấn công Lực lượng Vũ trang Nga và các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.