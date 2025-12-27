Lý do người dân ồ ạt gửi tiền ngân hàng

“Đứng ngồi không yên” vì lãi suất

Tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn, TPHCM), bà Mai Hoa (62 tuổi, cán bộ hưu trí) đang làm thủ tục tất toán sổ tiết kiệm cũ để chuyển sang một ngân hàng khác vừa công bố biểu lãi suất mới.

“Số tiền 500 triệu đồng này tôi gửi kỳ hạn 12 tháng ở ngân hàng quốc doanh từ đầu năm, lúc đó lãi suất chỉ lèo tèo. Nay thấy ngân hàng bên cạnh treo biển tới gần 7%/năm, tính ra mỗi năm tôi có thêm cả chục triệu đồng tiền lãi. Ở tuổi già, đó là khoản tiền rất lớn để lo thuốc thang, lễ Tết” - bà Hoa chia sẻ.

Không chỉ những người gửi tiền truyền thống, giới văn phòng cũng đang “sục sôi” với các ứng dụng ngân hàng số.

Chị Phương Vy (ngụ phường An Lạc) cho biết, vừa tranh thủ giờ nghỉ trưa để “đảo” khoản tiết kiệm 200 triệu đồng sang Vikki Bank sau khi thấy mức lãi suất 6,5% cho kỳ hạn chỉ 6 tháng.

Ngân hàng vào cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi cuối năm.

“Trước đây tôi thường để tiền ở các ngân hàng lớn cho yên tâm nhưng với mức chênh lệch hiện tại lên tới gần 2%, tôi chọn chuyển sang ngân hàng TMCP tư nhân có công nghệ tốt để tối ưu lợi nhuận” - chị Vy nói.

Ghi nhận tại nhiều hệ thống ngân hàng cho thấy, có ngân hàng vừa triển khai chính sách cộng 1,5%/năm cho khách hàng cá nhân mở tài khoản trực tuyến vào các ngày thứ Sáu hằng tuần. Với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên, kỳ hạn trên 12 tháng, lãi suất thực nhận dao động 7,6-8,3%/năm, tùy theo chi nhánh và quy mô tiền gửi.

Một ngân hàng thương mại cổ phần cũng áp dụng chính sách ưu đãi, cộng thêm tối đa 0,6%/năm cho khách hàng gửi tiền lần đầu, qua đó đưa mức lãi suất cao nhất lên tới 7,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Techcombank cộng thêm 1%/năm lãi suất tiết kiệm dành cho mọi khoản tiền gửi trong tháng 12/2025 với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng. Như vậy, lãi suất khách hàng có thể nhận cao nhất lên đến 7,1%/năm.

Phân khúc “lãi suất đặc biệt” đang thu hút những khách hàng có tiềm lực tài chính lớn. Một ngân hàng áp dụng mức lãi suất kỷ lục 9%/năm (kỳ hạn 12-13 tháng) cho khoản gửi từ 2.000 tỷ đồng. Hai ngân hàng khác bám đuổi sát sao với mức 8,1-8,4%/năm cho các khoản tiền từ 500 đến gần 1.000 tỷ đồng.

Ngay cả nhóm "Big 4" (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV) cũng không thể đứng ngoài vòng xoáy khi đồng loạt tăng lãi suất từ 0,3 - 0,6 điểm phần trăm sau hơn 2 năm giữ mức thấp.

Áp lực huy động vốn

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, việc các ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất không chỉ để đáp ứng nhu cầu chi trả cuối năm mà còn là bước đệm cho năm 2026. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, nhu cầu tín dụng dự kiến sẽ bùng nổ ở mức 24%.

Tổng huy động vốn trên địa bàn TPHCM cuối năm 2025 ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng

“Áp lực huy động vốn là rất lớn. Các ngân hàng buộc phải nâng lãi suất để giữ chân khách hàng trước sự cạnh tranh từ kênh trái phiếu doanh nghiệp và các ngân hàng đối thủ” - ông Hiếu phân tích.

Bà Trần Thị Ngọc Liên , Phó Giám đốc Ngân hành Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 - khẳng định, ngành ngân hàng TPHCM đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn tín dụng cho các nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dự trữ hàng hóa trong giai đoạn cao điểm, đáp ứng nhu cầu cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2026 .

Về tình hình lãi suất, NHNN chi nhánh khu vực 2 cho biết đến cuối tháng 11, lãi suất huy động bằng VND của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhìn chung tăng so với tháng trước.

Khối NHTM cổ phần điều chỉnh tăng khoảng 0,1-0,3%/năm đối với các kỳ hạn. Khối NHTM Nhà nước điều chỉnh giảm khoảng 0,5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng, đồng thời tăng khoảng 0,1-0,8%/năm đối với các kỳ hạn còn lại. Đối với khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài, lãi suất huy động giảm khoảng 0,1%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và tăng khoảng 0,5-0,7%/năm đối với các kỳ hạn còn lại.

NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM trong năm ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng. Dự ước đến cuối năm nay, huy động vốn trên địa bàn thành phố tăng 11,94% so với cuối năm 2024.