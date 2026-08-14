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Lý do diện mạo Thủy Tiên khác lạ sau thời gian kín tiếng

PV
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Hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện giải trí, Thủy Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chiều 13/8, nữ ca sĩ góp mặt tại show thời trang váy cưới của nhà thiết kế Đỗ Long. Đây là một trong những lần hiếm hoi Thủy Tiên tham dự sự kiện giải trí trong thời gian gần đây. Cô diện thiết kế đầm trắng xếp tầng, kết hợp chất liệu voan, ren xuyên thấu và phần corset, giúp tôn vóc dáng.

Không chỉ trang phục, ngoại hình hiện tại của Thủy Tiên cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Mái tóc sáng màu cùng cách trang điểm mới khiến gương mặt nữ ca sĩ trông khác so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Một số ý kiến nhận xét sự thay đổi thể hiện rõ hơn qua đường nét vùng mắt, mũi và tổng thể gương mặt.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Thủy Tiên hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, diện mạo của cô được nhận xét là có nhiều điểm khác lạ so với trước đây

Trước những thắc mắc của khán giả, Thủy Tiên chủ động tiết lộ nguyên nhân. Nữ ca sĩ cho biết thời gian qua cô theo đuổi lối sống nhẹ nhàng, chú trọng chăm sóc bản thân. Cô hài hước chia sẻ: "Dạo này em sống rất là dưỡng sinh, trộm vía mập lên gần 10kg… lên ảnh nhìn hơi khác ha".

Như vậy, thay đổi đáng chú ý về ngoại hình của Thủy Tiên phần lớn đến từ việc cô tăng cân khá nhiều so với trước. Bên cạnh đó, kiểu tóc và phong cách trang điểm mới cũng góp phần tạo cảm giác gương mặt nữ ca sĩ trở nên khác lạ khi xuất hiện trước ống kính.

- Ảnh 3.

Thủy Tiên hiện không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước

Sự tái xuất lần này cũng phần nào cho thấy Thủy Tiên đang thoải mái hơn với cuộc sống hiện tại. Thời gian qua, cô khá kín tiếng, ít tham gia các hoạt động showbiz và chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Nữ ca sĩ tập trung vun vén tổ ấm bên cựu cầu thủ Công Vinh và con gái.

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Tags

Thủy Tiên

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