Lý do cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung bỏ 73 triệu mua tranh của Ngô Thanh Vân

Cựu siêu mẫu, doanh nhân Vũ Cẩm Nhung vừa đấu giá thành công bức tranh “Love” từ dự án nghệ thuật “Initiation – Sự khởi đầu” của nhà sản xuất, đạo diễn Ngô Thanh Vân. Với số tiền 73 triệu đồng, chị không chỉ sở hữu một tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn góp phần mang lại hy vọng sống cho hai em bé nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh thông qua chương trình “Vết sẹo cuộc đời” của Quỹ Vietnam Children’s Fund.

Vũ Cẩm Nhung bên vợ chồng Ngô Thanh Vân và bức tranh cô đấu giá.

Bức tranh “Love” ra đời từ những rung cảm sâu thẳm của Ngô Thanh Vân trong hành trình làm mẹ với nhiều khó khăn nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Là một người mẹ từng trải qua 20 lần thụ tinh nhân tạo và mất hai bé sinh đôi ở tháng thứ 5 thai kỳ, Vũ Cẩm Nhung chia sẻ, chị hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia: “Khi tình yêu nghệ thuật giao thoa cùng tình yêu trẻ thơ, niềm hy vọng đã được thắp sáng,” chị bày tỏ.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Vũ Cẩm Nhung xuất thân trong một gia đình trí thức, từng sống trong căn hộ tập thể chỉ 15m² tại khu Đại học Bách Khoa. Cuộc sống thời bao cấp đã rèn luyện cho chị nghị lực vượt khó. Năm 1993, sau khi đoạt Hoa khôi Sinh viên Hà Nội và Á khôi 1 Hội thi Khoẻ đẹp – Thời trang – Thể thao Toàn quốc, chị bước vào làng mẫu. Một năm sau, chị đạt Á quân cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang châu Á tại TP.HCM và vị trí thứ 4 Người mẫu châu Á ở đảo Guam (Mỹ), trở thành siêu mẫu Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Siêu mẫu châu Á.

Thỉnh thoảng Vũ Cẩm Nhung vẫn tham dự các sự kiện của đồng nghiệp thân thiết.

Thời kỳ hoàng kim, Vũ Cẩm Nhung phủ sóng bìa tạp chí, lịch treo tường và các sàn diễn lớn nhỏ, góp mặt trong nhiều chương trình như Duyên dáng Việt Nam, Một tháng Sài Gòn. Với chiều cao 1m72, số đo lý tưởng và gương mặt sắc sảo, chị được mệnh danh “nữ hoàng catwalk” những năm 1990. Ở đỉnh cao sự nghiệp, chị rút lui để theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, sau đó chuyển hướng kinh doanh.

Hiện chị duy trì lối sống khoa học, tập thể thao hằng ngày. Cuộc sống cá nhân cũng truyền cảm hứng: kết hôn với doanh nhân ngành dược, vượt qua trầm cảm nặng để sinh con trai lớn Nam Anh và con gái út Vi Anh. Dù rời xa showbiz, chị vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, hội ngộ bạn bè như Diễm My, Giáng My, Hà Kiều Anh, Trương Ngọc Ánh. Năm 2019, chị ra mắt tự truyện “Bao giờ là đúng lúc” kể hành trình từ cô bé nghèo đến doanh nhân thành đạt.

Nhiều năm qua, Vũ Cẩm Nhung thầm lặng làm thiện nguyện, mong mang tới “phép màu” cho những em nhỏ thiếu may mắn và lan toả các giá trị nhân văn.