Ngô Thanh Vân có 8 quy tắc "căng cực" cho ai muốn tiếp xúc với con gái, Huy Trần vướng tranh cãi vì 1 hành động

Sinh con đầu lòng ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân tích cực chia sẻ những thay đổi trong hành trình làm mẹ. Không chỉ Ngô Thanh Vân và Huy Trần cùng ra dáng bố mẹ bỉm thực thụ, anh chăm sóc vợ từ lúc bầu bí, nay chuyển qua chăm con cực xịn xò. Theo đó, Ngô Thanh Vân và Huy Trần không chỉ sắp xếp từng ngóc ngách chăm con cực chỉn chu mà còn đặt ra lịch sinh hoạt đâu ra đấy cho con.

Đáng nói nhất, cư dân mạng còn phát hiện ra Huy Trần và Ngô Thanh Vân đặt ra 8 quy tắc "căng cực" cho những ai muốn tiếp xúc với con gái cưng của cả hai. Cụ thể, bên trong phòng của bé Gạo có dán thông báo: "Hạn chế vào phòng bé Gạo, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu. Không dùng điện thoại trong phòng. Không nói chuyện trong phòng, chỉ có bố mẹ mới được nói. Không dỗ em bé bằng cách đung đưa hay lắc em. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay. Luôn luôn để mông/ phần dưới của em Gạo xuống trước. Nói với em sẽ làm gì trước khi làm, ví dụ: Giờ mẹ thay tã cho em nhé! sau đó mới thay. Luôn luôn diệt khuẩn tay".

Vợ chồng Ngô Thanh Vân chuẩn bị đầy đủ cả hướng dẫn thay tã, lịch sinh hoạt, uống sữa dành cho con

Vợ chồng Ngô Thanh Vân có 8 quy tắc cực nghiêm khắc trong quá trình chăm sóc con

Việc Ngô Thanh Vân đưa ra 8 quy tắc nghiêm ngặt khi tiếp xúc với bé Gạo cũng được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Đây là lần đầu tiên cả Ngô Thanh Vân và Huy Trần làm bố mẹ, nên sự kỹ lưỡng, cẩn trọng là điều dễ hiểu. Cặp đôi mong muốn mang đến môi trường an toàn tuyệt đối, chỉn chu nhất cho con gái trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng loạt quy định này có phần "làm quá", dễ tạo cảm giác gò bó, e ngại cho những ai muốn đến thăm hỏi, gần gũi bé. Dẫu vậy, hầu hết khán giả vẫn tôn trọng sự lựa chọn của vợ chồng nữ diễn viên, bởi suy cho cùng, tình yêu thương và mong muốn bảo vệ con luôn là điều xuất phát từ trái tim của bậc cha mẹ.

Nhiều người cho rằng vợ chồng Huy Trần - Ngô Thanh Vân "làm lố" khi chăm con nhưng số khác bênh vực vì đây là những điều nếu thực hiện được sẽ rất tốt cho bé

Ngô Thanh Vân bơ phờ khi chính thức nhập hội mẹ bỉm

Ngoài bộ quy tắc "căng cực" trong việc tiếp xúc với con gái, Huy Trần mới đây cũng vướng phải những tranh cãi khi bế bé Gạo ra ngoài lúc em bé chưa đầy tháng. Hình ảnh nam doanh nhân quấn con trong chiếc địu vải khiến nhiều người bày tỏ sự lo lắng, cho rằng tư thế này khá gò bó, chật hẹp với một em bé sơ sinh, thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hô hấp. Một số ý kiến còn cho rằng việc đưa em bé ra ngoài sớm là chưa thật sự an toàn trong giai đoạn nhạy cảm này.

Trước luồng ý kiến trái chiều, Huy Trần đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Anh cho biết việc bế con bằng địu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, chủ yếu để tiện đưa bé ra ngoài cùng mình. Hơn nữa, địa điểm anh đưa con đến là trung tâm thương mại có máy lạnh, không gian mát mẻ, thoáng đãng nên không quá nóng hay bí bách như nhiều người lo ngại.

Huy Trần gây tranh cãi khi đưa con nhỏ ra ngoài

Nhiều người lo lắng em bé bị gò bó nhưng Huy Trần khẳng định nhóc tỳ vẫn nằm rất thoải mái

Ngô Thanh Vân và Huy Trần chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2022, từng gây chú ý khi tổ chức đến hai lễ cưới, một buổi ấm cúng, riêng tư tại Na Uy và một buổi sang trọng bên bờ biển Đà Nẵng. Dù hơn chồng 11 tuổi, nhưng cặp đôi luôn được khen ngợi bởi sự hòa hợp trong tính cách, phong cách sống cũng như cách cùng nhau vun vén cho tổ ấm. Trên mạng xã hội, "đả nữ" và ông xã thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc, lúc thì đồng hành trong công việc, lúc lại dành trọn thời gian cho gia đình. Chính sự đồng điệu và tình cảm gắn bó đã giúp họ xây dựng một mối quan hệ bền chặt, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau 3 năm về chung nhà, cả hai chào đón nhóc tỳ đầu lòng có tên thân mật là bé Gạo. Huy Trần chia sẻ về cột mốc mới: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình, đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay". Huy Trần chia sẻ về cuộc sống nhiều thay đổi sau khi có con: "2 tuần đầu của bố mẹ bỉm sữa. 2 đứa bắt đầu ngủ được đủ giấc hơn, thay tã cũng được nhanh hơn, học hỏi mỗi ngày, hiểu con mình rõ hơn êm lên ký đều và tiếng khóc của bé gạo nghe êm êm hơn không như máy khoan thẳng vào tai như ban đầu... nói chung trộm vía".

Vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang tận hưởng những tháng ngày rất hạnh phúc khi làm bố mẹ



