Lý do cổ đông Becamex IDC 'bác' thương vụ giao dịch cổ phiếu lớn nhất lịch sử

Tuần qua, VN-Index giảm 8,64 điểm xuống 1.658,62 điểm. Thanh khoản giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 168.366 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với tuần trước. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 276,24 điểm, giảm 0,27 điểm so với tuần trước đó.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 153 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 5.724 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với 16,7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 472 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 9,9 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 305 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 15-19/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng hơn 180 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 6.501 tỷ đồng.

Liên tiếp bị hủy

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC - mã chứng khoán: BCM) sẽ không thực hiện chào bán ra công chúng 150 triệu cổ phiếu sau khi hủy kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu đầu năm.

Becamex IDC không thực hiện chào bán ra công chúng 150 triệu cổ phiếu.

Theo đó, Becamex IDC đã thực hiện kiểm phiếu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đối với tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% vốn điều lệ tán thành và 6 phiếu đại diện 95,44% vốn điều lệ không có ý kiến. Như vậy, tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã không được thông qua.

Trước đó, Becamex IDC trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với khối lượng 150 triệu cổ phiếu thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Giá khởi điểm ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Becamex IDC dự kiến huy động tối thiểu 7.500 tỷ đồng. Số tiền huy động, BCM dự kiến dùng 2.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cây Trường, 500 tỷ đồng đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, 3.330 tỷ đồng góp vốn vào các công ty hiện hữu, còn lại 1.670 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ gốc lãi vay hoặc các khoản nợ gốc lãi trái phiếu đến hạn.

Hồi đầu năm, Becamex IDC từng lên kế hoạch chào bán 300 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá trên HoSE với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 28/4. Tuy nhiên, tới gần thời điểm đấu giá, Becamex IDC lại thông báo do thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ áp thuế đối ứng nên hoãn kế hoạch đấu giá cổ phiếu trên HoSE.

Khi đó, nếu đợt đấu giá thành công, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng. Như vậy, quy mô của đợt đấu giá này là lớn nhất lịch sử đấu giá cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt xa đợt đấu giá đình đám của Vietcombank cuối năm 2007 khi huy động thành công hơn 10.500 tỷ đồng.

Seaprodex đổi cổ đông lớn

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA) biến động nhân sự khi Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ và Tập đoàn Gelex liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, vào ngày 15/9, Seaprodex nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của bà Đỗ Thị Phương Lan, ông Lê Trung Hiếu kể từ ngày 12/9 và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Lan Hương từ ngày 12/9.

Seaprodex có biến động nhân sự cấp cao sau khi thay đổi cổ đông lớn.

Đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Phương Lan và bà Phạm Thị Lan Hương đều cho biết bản thân nhận thấy việc tiếp tục giữ vai trò sẽ không còn phù hợp trong giai đoạn tới, do định hướng phát triển của công ty đang có những thay đổi nhất định, bên cạnh lý do cá nhân. Trong khi đó, đơn từ nhiệm của ông Lê Trung Hiếu nêu vì lý do cá nhân.

Gần đây, Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G đã mua 14.903.200 cổ phiếu SEA để nâng sở hữu từ 0% lên 11,92% vốn điều lệ tại SEA, giao dịch được thực hiện ngày 22/8. Sau giao dịch, Tập đoàn S.S.G trở thành cổ đông lớn tại Seaprodex.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 14-22/8, Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ, tổ chức liên quan bà Đỗ Thị Phương Lan - Ủy viên Hội đồng quản trị đã bán toàn bộ 18 triệu cổ phiếu SEA, giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ SEA.

Đến ngày 22/8, Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX) đã bán ra 8.876.400 cổ phiếu SEA để giảm sở hữu về 2,42% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn tại Seaprodex.

Tại thời điểm 30/6, Seaprodex có 3 cổ đông lớn là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 63,4% vốn, Công ty CP Quản lý Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ sở hữu 14,4% vốn, Tập đoàn Gelex sở hữu 9,5% vốn, còn lại 12,7% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.