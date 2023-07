Lý do bạn nên mua máy rửa bát ngay và luôn

Tốn tiền, tốn nước, tốn điện, chật nhà là các lý do được đưa ra để giải thích cho việc máy rửa bát chưa có mặt ở nhiều gia đình. Cho rằng nếu xét đủ các khía cạnh trên, máy rửa bát không có ưu thế nổi trội so với rửa bằng tay nên nhiều người vẫn tặc lưỡi "thôi chịu khó rửa một chút là xong, có mấy cái bát thôi mà".

Đó cũng từng là suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ những bà nội trợ đang sử dụng máy rửa bát. Sau khi có trải nghiệm thực tế, phần lớn trong số họ đều hài lòng với quyết định "xuống tiền" của mình, nếu có hối hận thì chỉ là "sao không mua sớm hơn".

?". Nhiều bà nội trợ "nghiện" máy rửa bát cho biết họ từng nghĩ như thế, nhưng sau khi đã mua dùng rồi thì họ lại thấy đây là quyết định cực kỳ đúng đắn.

4 lý do bạn nên mua máy rửa bát

Những lợi ích sau của máy rửa bát sẽ khiến bạn nhận ra rằng, nhiều điều bạn nghe nói trước đây về loại thiết bị này chỉ là ngộ nhận.

Tiết kiệm nước

Nếu bạn cho rằng máy rửa bát sử dụng nhiều nước hơn rửa bằng tay thì bạn đã nhầm. Nhiều khảo sát đã được thực hiện, so sánh lượng nước được tiêu thụ trong 2 trường hợp rửa máy và rửa bằng tay, với cùng một lượng bát đĩa bẩn, mức độ bẩn cũng như nhau. Kết quả cho thấy máy chạy điện sử dụng ít nước hơn so với "máy chạy bằng cơm".

Lấy ví dụ một cuộc khảo sát: Cùng lượng bát đĩa bẩn, con người rửa trong 19 phút, tốn 22 lít nước; còn máy rửa bát chỉ dùng 9-12 lít nước. Tất nhiên, máy hoạt động mất nhiều thời gian hơn nhưng có hề gì, thời gian đó bạn dùng để làm việc khác mà, phải không?

Không tốn điện như bạn nghĩ

Nếu như bạn chấp nhận trả tiền điện để được các thiết bị gia dụng như máy giặt, bếp từ, tủ lạnh... phục vụ thì cũng đừng vì hai chữ "tiền điện" mà từ chối máy rửa bát, vì nó không gây tốn kém hơn những loại máy kia. Một thử nghiệm với nhiều dòng máy rửa bát cho thấy, 3 dòng máy có mức tiêu thụ điện khoảng 1kWh, còn các dòng máy để bàn hoặc loại âm tủ chỉ tiêu thụ từ 0,3 -0,5kWh điện. Mức tiêu thụ điện năng này thấp so với nhiều thiết bị gia dụng khác (đương nhiên, lương điện tiêu thụ tỷ lệ thuận với số lượng và kích thước bát đĩa cần rửa).

Có nhiều lý do bạn nên mua máy rửa bát: Tiết kiệm nước, không tốn điện, an toàn hơn với sức khỏe...

Trong khi đó, máy rửa bát không chỉ giúp tiết kiệm sức lực, thời gian mà còn tránh cho bạn cảm giác ngại ngần, kém thoải mái khi phải nhúng tay vào nước bẩn, cũng như tránh được tình trạng khô, hỏng da tay.

An toàn hơn

Thêm một lý do bạn nên mua máy rửa bát: Nếu so với rửa bằng tay thì rửa bằng máy có lợi cho sức khỏe hơn do lượng vi khuẩn có trên bát đĩa sau khi rửa thấp hơn hẳn.

Một thử nghiệm cho thấy, trong hai bộ bát đĩa vừa được theo hai cách kể trên trong cùng điều kiện nhiệt độ và độ ẩm, khi được kiểm tra sau 24 giờ, các nhà khoa học nhận thấy, bộ đồ ăn được rửa bằng tay chứa nhiều vi khuẩn hơn so với bộ rửa bằng máy.

Nguyên nhân là quy trình rửa bằng máy giúp khử trùng nhờ nhiệt độ cao của nước, trong khi nếu làm sạch bằng tay thì giẻ rửa bát chính là một ổ vi khuẩn.

Tiết kiệm sức lực, thời gian

Trong các lý do nên mua máy rửa bát, đây là điều mà mỗi người nội trợ đều nhận biết. Tuy nhiên, các con số do các nhà khoa học thống kê sẽ cho bạn thấy lợi thế so sánh một cách rõ ràng, thuyết phục hơn: Nếu tự mình rửa bát, mỗi năm bạn sẽ tốn trung bình 5.500 phút cho công việc này. Nếu đứng rửa bát 50 năm, từ 10 tuổi tới năm 60 tuổi, bạn sẽ mất 192 ngày của cuộc đời chỉ để làm sạch chén đĩa bẩn.

Đó chính là thời gian mà bạn tiết kiệm được khi dùng máy, đó là chưa kể sự thư thái mà bạn có khi không phải "cắm mặt vào việc nhà".