Từ ngày 17-19/11, Thâm Quyến - thành phố được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Trung Quốc” - thu hút sự chú ý khi đón các nhà lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp tới dự những sự kiện quan trọng của APEC 2026. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Huawei, Tencent, BYD và DJI.

Ngày 19/11, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là sự kiện trọng tâm của Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, nơi đại diện các nền kinh tế thành viên thảo luận về hợp tác khu vực, thương mại, đầu tư và những động lực tăng trưởng mới.

APEC hiện có 21 nền kinh tế thành viên, chiếm khoảng 62% GDP và 48% thương mại toàn cầu. Diễn đàn quy tụ nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

"Thung lũng Silicon của Trung Quốc' đón hàng nghìn đại biểu cấp cao

Trước hội nghị cấp cao, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC diễn ra trong hai ngày 17-18/11, thu hút hơn 2.000 đại biểu thuộc giới chính trị, kinh tế và kinh doanh. Theo phía tổ chức, sự kiện có đại diện của 115 doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune Global 500.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao các nước tại Hội nghị thượng đỉnh APEC, Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 19/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11. Chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Trở thành nơi gặp gỡ của các nhà lãnh đạo và giới doanh nghiệp quốc tế, Thâm Quyến cũng có dịp giới thiệu quá trình chuyển mình từ đặc khu kinh tế giáp Hong Kong (Trung Quốc) thành trung tâm công nghệ hơn 18 triệu dân.

Thâm Quyến nằm sát Hong Kong, từng là khu vực biên giới với quy mô kinh tế khiêm tốn trước khi được chọn làm một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc năm 1980.

Toàn cảnh trung tâm Thâm Quyến, thành phố công nghệ phía Nam Trung Quốc và là nơi diễn ra các hoạt động của APEC 2026.

Chính sách mở cửa giúp thành phố thu hút vốn đầu tư, phát triển sản xuất và tạo việc làm. Hơn bốn thập niên sau, Thâm Quyến trở thành đô thị trên 18 triệu dân, đồng thời chuyển mình từ trung tâm gia công, sản xuất sang nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ.

Năm 2025, GDP Thâm Quyến đạt khoảng 3.873 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 557 tỷ USD, quy mô chỉ sau Thượng Hải và Bắc Kinh.

Thành phố là nơi đặt trụ sở của Huawei, Tencent, BYD và DJI - những cái tên xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, từ viễn thông, phần mềm đến xe điện và thiết bị bay không người lái. Sự tập trung của các tập đoàn công nghệ khiến nhiều người ví von Thâm Quyến là “Thung lũng Silicon của Trung Quốc”.

Năng lực công nghệ của thành phố còn thể hiện qua quy mô sản xuất. Theo thống kê địa phương, năm 2025, Thâm Quyến sản xuất khoảng 7,45 triệu thiết bị bay không người lái dân dụng và gần 195.000 robot công nghiệp, lần lượt tăng 40,1% và 43,1% so với năm 2025.

Một địa điểm thể hiện sức hút công nghệ của Thâm Quyến là khu điện tử Hoa Cường Bắc. Tại đây, khách có thể tìm thấy từ linh kiện, điện thoại, thiết bị thông minh đến các sản phẩm ứng dụng AI. Trước thềm APEC, khu vực này thu hút thêm khách quốc tế đến tìm hiểu và mua sắm.

Thâm Quyến cũng dành nguồn lực lớn cho nghiên cứu. Theo chính quyền thành phố, mức chi cho nghiên cứu và phát triển năm 2024 đạt khoảng 223,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 6,46% GDP địa phương. Trong khi đó, tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển trên GDP của toàn Trung Quốc năm 2024 chỉ vào khoảng 2,69%.

Vì sao Trung Quốc chọn Thâm Quyến tổ chức APEC 2026?

Việc lựa chọn Thâm Quyến mang cả ý nghĩa biểu tượng lẫn kinh tế. Thành phố gắn với giai đoạn đầu cải cách, mở cửa của Trung Quốc, đồng thời là nơi thể hiện tham vọng phát triển các ngành công nghệ mới.

Chuyên gia Xu Liping - Viện Khoa học xã hội Trung Quốc - cho rằng quá trình phát triển từ trung tâm sản xuất thành đô thị công nghệ là một trong những lý do quan trọng khiến Thâm Quyến được chọn đăng cai APEC. Bắc Kinh muốn giới thiệu thành phố như một hình ảnh về quá trình chuyển đổi kinh tế và những gì Trung Quốc có thể mang đến cho khu vực.

Lựa chọn này phù hợp với chương trình nghị sự APEC 2026. Chủ nhà xác định ba ưu tiên là mở cửa, đổi mới và hợp tác. Theo Ban Thư ký APEC, AI, chuyển đổi số và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng nằm trong những nội dung được các nền kinh tế thảo luận.

Robot hình người biểu diễn tại trung tâm thương mại ở Thâm Quyến trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC Trung Quốc 2026.

Trước hội nghị cấp cao, các quan chức APEC đã thảo luận đề xuất về kinh tế số và AI phục vụ đời sống, trong đó khuyến khích ứng dụng công nghệ vào y tế, giáo dục và năng lượng.

Với các doanh nghiệp tại Thâm Quyến, APEC cũng là thị trường có vai trò lớn. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Thâm Quyến và các nền kinh tế APEC đạt 1.980 tỷ nhân dân tệ, chiếm gần 70% tổng kim ngạch ngoại thương của địa phương.

Tuy nhiên, hội nghị diễn ra trong bối cảnh hợp tác thương mại và công nghệ khu vực đối mặt không ít sức ép. Việc Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận một số công nghệ tiên tiến, đặc biệt là chip phục vụ AI, tiếp tục là điểm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.