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Lý do Anh chuẩn bị thay thế tên lửa Storm Shadow

Hải Yến
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Kế hoạch đầu tư mới của Bộ Quốc phòng Anh hé lộ định hướng xây dựng kho tên lửa lớn hơn, chi phí thấp hơn nhưng vẫn duy trì năng lực tấn công.

Anh chuẩn bị thay thế tên lửa Storm Shadow bằng vũ khí tầm xa chi phí thấp hơn - Ảnh 1.

Tên lửa MBDA Storm Shadow.

Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định, trong khuôn khổ kế hoạch đầu tư mới, sẽ từng bước dừng mua sắm tên lửa hành trình Storm Shadow và thay thế bằng các loại vũ khí tấn công tầm xa có chi phí thấp hơn.

Thông tin trên được UK Defence Journal đăng tải, dẫn nội dung trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (Defence Investment Plan - DIP).

Cách tiếp cận mới được kỳ vọng sẽ giúp Anh mở rộng đáng kể kho vũ khí dẫn đường chính xác, đồng thời tăng tốc độ sản xuất.

Ưu điểm lớn nhất của các hệ thống mới là chi phí. Mỗi quả tên lửa mới dự kiến chỉ có giá gần bằng một nửa so với tên lửa Storm Shadow.

Để triển khai sáng kiến này, Bộ Quốc phòng Anh sẽ phân bổ 300 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 10.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khoản đầu tư ban đầu.

Anh chuẩn bị thay thế tên lửa Storm Shadow bằng vũ khí tầm xa chi phí thấp hơn - Ảnh 2.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healy bên cạnh tên lửa Storm Shadow tại nhà máy MBDA UK. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Phát triển song song nhiều chương trình tên lửa

Bên cạnh đó, Anh vẫn sẽ tiếp tục phát triển dự án Stratus, được định hướng trở thành mẫu tên lửa thay thế hoàn toàn Storm Shadow. Ngoài việc trang bị cho máy bay, Stratus cũng sẽ được tích hợp trên các tàu chiến mặt nước.

Tên lửa này được đề xuất với hai phiên bản, gồm phiên bản chống hạm và phiên bản tấn công dành cho cả nền tảng trên không lẫn tàu mặt nước.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình Project Brakestop, 3 công ty của Anh đã phát triển các nguyên mẫu tên lửa mới và đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm bay tại Scotland.

Các đơn vị tham gia chương trình gồm MBDA UK với tên lửa Crossbow, MGI Engineering với dự án TigerShark và Rotron Aerospace với tên lửa SkyLance.

Các hệ thống này được kỳ vọng sẽ bổ sung cho kho vũ khí của Anh bằng cách kết hợp các tên lửa đắt tiền có độ chính xác cao với các loại vũ khí tấn công tầm xa giá rẻ, có thể sản xuất hàng loạt.

Bộ Quốc phòng Anh dự kiến sẽ lựa chọn thiết kế chiến thắng của Project Brakestop trước cuối năm nay.

Các tên lửa mới được phóng từ bệ phóng mặt đất, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 500km. Chúng mang đầu đạn nặng khoảng 225kg và có thể đạt tốc độ hơn 600km/h.

Một yêu cầu quan trọng của chương trình là chỉ sử dụng linh kiện do Anh hoặc các quốc gia khác ngoài Mỹ sản xuất. Điều này sẽ cho phép các tên lửa được xuất khẩu hoặc chuyển giao cho các nước đồng minh mà không cần sự chấp thuận của Mỹ theo Quy định về Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR).

Trước đó, Militarnyi đưa tin Ukraine đang đàm phán với Pháp về việc nhận giấy phép sản xuất tên lửa hành trình SCALP.

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Tags

quân sự

vũ khí

tên lửa Storm Shadow

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