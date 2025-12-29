Lưu ý từ công an tới người dân thường quét mã QR để thanh toán, tra cứu thông tin

Ngày 28/12, Công an tỉnh Cà Mau đã phát đi cảnh báo tội phạm trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Đáng chú ý, hình thức lừa đảo mang tên “Quishing” (lừa đảo thông qua mã QR) đang xuất hiện ngày càng nhiều, lợi dụng thói quen quét mã để thanh toán, tra cứu thông tin của người dân nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu cá nhân.

Các đối tượng lừa đảo thường dán đè mã QR giả tại các địa điểm công cộng như bến xe, quán ăn, điểm thanh toán; hoặc gửi mã QR kèm theo email, tin nhắn giả mạo ngân hàng, doanh nghiệp vận chuyển, thậm chí là cơ quan nhà nước.

Một số trường hợp còn sử dụng các trang web trung gian được thiết kế tinh vi , nhằm thu thập thông tin người dùng trước khi chuyển tiếp sang trang web thật, khiến nạn nhân rất khó phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi trở thành nạn nhân của “Quishing”, người dân có thể phải đối mặt với nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Phổ biến nhất là bị đánh cắp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, tài khoản mạng xã hội.

﻿Nguy hiểm hơn, kẻ gian có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng thông qua các giao dịch trái phép. Trong một số trường hợp, thiết bị của nạn nhân còn có thể bị cài đặt mã độc, phần mềm gián điệp, thậm chí bị khóa dữ liệu để tống tiền; thông tin cá nhân sau khi bị lộ lọt tiếp tục bị khai thác cho các hình thức lừa đảo khác.

Để chủ động bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân, người dùng cần thận trọng khi quét mã QR, đặc biệt tại các điểm thanh toán và khu vực công cộng. Cần quan sát kỹ mã QR, lưu ý các dấu hiệu bất thường như bị dán chồng, tẩy xóa; trong trường hợp nghi ngờ, nên xác nhận lại với nhân viên hoặc đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, sau khi quét mã QR, người dùng cần kiểm tra kỹ đường dẫn website, chỉ truy cập khi địa chỉ rõ ràng, bắt đầu bằng “https://” và đúng tên miền chính thức của cơ quan, tổ chức uy tín.

Tuyệt đối không cung cấp các thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng trên các trang web lạ hoặc không rõ nguồn gốc; đồng thời cảnh giác với các chương trình khuyến mãi, ưu đãi “quá hấp dẫn” được gắn kèm mã QR.

Trong bối cảnh môi trường số tiềm ẩn nhiều rủi ro, nâng cao cảnh giác và thói quen sử dụng dịch vụ số an toàn được xem là yếu tố then chốt để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ trở thành nạn nhân, người dân cần kịp thời liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.