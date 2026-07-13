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Lưu ý quan trọng đến tất cả người dân có hộ chiếu

Hữu Thắng
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Hộ chiếu trên VNeID có thay thế bản cứng khi xuất ngoại? Những quy định mới nhất người dân cần biết.

Việc tích hợp hộ chiếu lên ứng dụng VNeID mang lại nhiều tiện ích cho người dân, nhưng có một hiểu lầm phổ biến có thể khiến bạn gặp rắc rối lớn tại sân bay. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà bất kỳ ai đang sở hữu hộ chiếu cũng cần phải nắm rõ để tránh làm gián đoạn lịch trình cá nhân.

Theo thông báo từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội, hộ chiếu đã tích hợp trên ứng dụng VNeID chỉ có giá trị sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tính năng này giúp mọi người dễ dàng xuất trình thông tin khi cần thiết, không phải mang theo bản cứng thường xuyên, từ đó tránh được nguy cơ hư hỏng hoặc thất lạc.

Hộ chiếu được tích hợp trên VNeID không thể thay thế bản cứng khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh

Tuy nhiên, điều cốt lõi cần nhớ là hộ chiếu trên VNeID hoàn toàn không thể thay thế bản cứng khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh. Khi đến các cửa khẩu hoặc sân bay để ra nước ngoài, người dân bắt buộc phải mang theo và xuất trình cuốn hộ chiếu bản cứng truyền thống đúng theo quy định hiện hành.

Bên cạnh quy định về việc bắt buộc sử dụng bản cứng khi xuất nhập cảnh, luật mới cũng bổ sung và làm rõ các trường hợp hộ chiếu bị tước giá trị sử dụng. Từ ngày 1/7, sẽ có ba trường hợp mới lần đầu tiên được đưa vào diện thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu. Cụ thể, khi công dân được cấp một cuốn hộ chiếu phổ thông mới, cuốn hộ chiếu cũ sẽ tự động bị hủy giá trị sử dụng cho dù vẫn còn thời hạn. Quy định này cũng áp dụng đối với những hộ chiếu đã được cấp nhưng phát hiện có sai lệch thông tin và hộ chiếu của những cá nhân đang trong diện bị truy nã.

Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục duy trì bốn trường hợp thu hồi và hủy giá trị hộ chiếu như quy định trước đây. Việc hủy giá trị sẽ được áp dụng đối với hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị báo mất, hoặc trường hợp người dân không đến nhận hộ chiếu sau quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả mà không có văn bản thông báo lý do.

Quyết định thu hồi cũng được thực thi đối với những người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Cuối cùng, biện pháp này sẽ áp dụng nghiêm với người sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ không còn đúng đối tượng và những cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

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