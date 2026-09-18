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Lưu ý mới từ Công an đến toàn bộ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hoàng Nguyễn
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Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dân tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Lưu ý từ Công an về lừa đảo BHXH và BHYT người dân cần biết năm 2026 - Ảnh 1.

Theo đó, kẻ gian giả mạo cán bộ cơ quan chức năng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hai phương thức vô cùng tinh vi.

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ mạo danh cán bộ BHXH gọi điện ép buộc cài đặt ứng dụng độc hại. Các đối tượng chủ động liên lạc với người dân, thông báo thẻ bảo hiểm bị lỗi hoặc yêu cầu cập nhật "thẻ BHXH điện tử" gấp cho bản thân hoặc con nhỏ dưới 6 tuổi.

Lợi dụng lúc nạn nhân báo bận không thể đến trực tiếp cơ quan chức năng, chúng hướng dẫn kết bạn qua mạng xã hội (Zalo, Telegram) rồi gửi đường link lạ, dụ dỗ tải ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Ngay sau đó, phần mềm này sẽ giúp chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại, tự động thu thập thông tin, đọc mã OTP và âm thầm rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Lưu ý từ Công an về lừa đảo BHXH và BHYT người dân cần biết năm 2026 - Ảnh 2.

Nguồn: Công an TP Quảng Ninh

Một phương thức lừa đảo khác đó là dàn dựng kịch bản "hoàn tiền" gian lận để tiếp tục bẫy nạn nhân. Khi người dân phát hiện tài khoản bị trừ tiền vô lý và phản ánh lại với đối tượng, kẻ gian không cắt liên lạc ngay mà tiếp tục tung chiêu thao túng tâm lý.

Những đối tượng này thường đổ lỗi cho "hệ thống đang gặp sự cố" hoặc "lỗi thao tác" và hướng dẫn nạn nhân mượn một số tài khoản ngân hàng khác của người thân để làm thủ tục hoàn tiền.

Tin lời đối tượng, nhiều người đã vô tình sập bẫy lần hai, tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo tiếp tục truy cập và chiếm đoạt nốt toàn bộ số tiền có trong tài khoản thứ hai này.

Trước các tình trạng nói trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp một vài khuyến cáo đến người dân.

Theo đó, người dân cần đặc biệt lưu ý rằng, Cơ quan BHXH không bao giờ gọi điện, nhắn tin yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng qua mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không kết bạn với người lạ tự xưng là cán bộ, không truy cập đường link lạ, và không cài đặt ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống (App Store/CH Play). Đồng thời, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, căn cước công dân hoặc dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ bấm vào link độc hại, người dân cần dừng ngay giao dịch, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, lưu giữ bằng chứng và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Tags

BHXH

mã độc

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