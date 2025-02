Lưu Bị trước khi chết nhìn thấu người này: Lên chức liền báo thù cho Quan Vũ, giúp Gia Cát Lượng hả giận

Nội dung chính Vị tướng được Lưu Bị tin tưởng một mực đề cử trước khi chết

Vị tướng trụ cột Thục Hán giúp báo thù cho Quan Vũ, Gia Cát Lượng

Vị tướng được Lưu Bị đề cử thầm lặng gánh vác vận mệnh Thục Hán

Từ hàng ngũ Tào Ngụy, người này đã trở thành một trụ cột của Thục Hán, không chỉ lập công trên chiến trường mà còn ổn định nội bộ, giữ vững biên cương suốt hai thập kỷ. Hành trình của ông là câu chuyện về lòng trung nghĩa, tài năng quân sự và sự hy sinh thầm lặng cho lý tưởng phục hưng Hán thất.

Lưu Bị trước khi lâm chung quả thật đã có màn ủy thác con côi tại Bạch Đế Thành. Trong sự kiện này, ngoài việc giao phó con trai Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng, ông còn đề bạt một vị tướng dũng mãnh, đó là Vương Bình. Sự lựa chọn này đã gây ra nhiều đồn đoán và bàn tán. Liệu có phải vì Vương Bình là "người nhà" hay không?

Lưu Bị trước khi lâm chung đề bạt một vị tướng. (Ảnh: Sohu)

Năm 219, trong trận chiến Hán Trung, Vương Bình vốn phục vụ cho Tào Tháo. Nhận thấy tình thế bất lợi, Tào Tháo quyết định từ bỏ Hán Trung. Vương Bình, với tư cách là một thành viên của Tào doanh, cũng tham gia rút lui. Tuy nhiên, quân Thục thừa thắng truy kích khiến bộ phận của Vương Bình không thể rút kịp thời và bị bắt làm tù binh.

Vương Bình sinh ra ở vùng Hán Trung nên am hiểu địa hình nơi đây. Dù bị bắt, ông vẫn bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Lợi dụng lúc quân Lưu Bị vây thành, Vương Bình đã trốn thoát khỏi góc tường thành, lẻn về doanh trại quân Thục và thuyết phục Lưu Bị cho mình được phục vụ, truyền đạt tin tức quân sự. Lưu Bị vốn trọng dụng người tài, thấy Vương Bình là người Hán Trung, am hiểu địa thế nên đã giữ ông lại dưới trướng, phong làm Nha Môn tướng.

Từ phó tướng đến trụ cột của Thục Hán

Năm 223, Lưu Bị bệnh nặng, trước khi mất đã ủy thác cho Gia Cát Lượng và chỉ rõ có thể trọng dụng Vương Bình. Lưu Bị nhìn xa trông rộng, nhận thấy tầm quan trọng của Hán Trung. Nếu không thể chiếm giữ lâu dài, chắc chắn sẽ xảy ra nội loạn. Và Vương Bình, người am hiểu tình hình công thủ của Hán Trung, chính là lựa chọn tốt nhất để hỗ trợ.

Hơn nữa, trong những năm tháng theo Lưu Bị chinh chiến, Vương Bình đã thể hiện rõ tài năng và lòng dũng cảm. Ông không chỉ nắm rõ tình hình địch mà còn không nương tay trước mặt chủ cũ. Đây chắc chắn là sự khẳng định rất cao của Lưu Bị, đồng thời cũng dự báo Vương Bình cuối cùng sẽ gánh vác một phần trọng trách của Thục Hán.

Vương Bình đã lập nhiều chiến công trong quá trình Gia Cát Lượng Bắc phạt. (Ảnh: Sohu)

Năm 227, khi Gia Cát Lượng Bắc phạt, Vương Bình được bổ nhiệm làm phó tướng cho tiên phong Mã Tốc. Trong lần Bắc phạt này, quân Thục đã chiếm được Vũ Đô và Lũng Tây, khí thế hừng hực. Tuy nhiên, Thái thú Vũ Đô là Giả Hủ đã vận dụng mưu kế, phản công quân Thục. Mã Tốc không kịp ứng phó, vội vàng nghênh chiến.

Lúc này, Vương Bình đã lĩnh ngộ được tinh túy của binh pháp, biết rằng linh hoạt mới là cách sinh tồn. Ông đề nghị Mã Tốc lui binh dụ địch vào sâu, chờ đợi viện binh. Nhưng Mã Tốc chỉ biết tấn công, hoàn toàn không nghe. Tình thế nguy cấp, Vương Bình nhiều lần khuyên can nhưng Mã Tốc vẫn không nghe, Vương Bình đành phải bỏ lại Mã Tốc mà rời đi.

Mã Tốc không nghe lời Vương Bình khiến toàn quân thua đau nên đã bị Gia Cát Lượng xử trảm. (Ảnh: Sohu)

Cuối cùng, Mã Tốc bị vây hãm, đột phá thất bại, toàn quân bị diệt. Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Bình vô cùng đau xót, cảm thấy lần Bắc phạt này đã phụ lòng mong đợi của quốc gia. Nhưng ông không nản chí, nhanh chóng chỉnh đốn tàn quân, đánh trống dương oai, khiến quân Ngụy tưởng rằng viện binh đã đến, nhân lúc hỗn loạn đã đột phá vòng vây mà trốn.

Vương Bình không chỉ xoay chuyển tình thế, cứu sống nhiều binh sĩ mà còn giúp Gia Cát Lượng nhận ra sự kém cỏi của Mã Tốc. Gia Cát Lượng tự tay chém Mã Tốc để trút giận, sau đó đề bạt Vương Bình làm Tham quân, thống lĩnh 5 quân kiêm chức Đương doanh sự, Thảo khấu tướng quân và sắc phong Đình hầu. Đây là sự thăng tiến đặc biệt vượt cấp đương thời, mọi người đều cho là xứng đáng. Trong một thời gian ngắn, Vương Bình nổi danh khắp Thục Hán, giữ vị trí quan trọng.

Danh tiếng vang xa, dẹp yên nội loạn

Năm 234, Gia Cát Lượng bệnh mất trong trận chiến Ngũ Trượng Nguyên. Ngụy Diên thấy vậy liền nổi loạn, ý đồ đoạt lấy binh quyền. Vương Bình được lệnh dẹp loạn Ngụy Diên. Lúc xuất quân, Ngụy Diên đã có trong tay binh lực hùng hậu, rất khó đánh bại.

Gia Cát Lượng bệnh mất trong trận chiến Ngũ Trượng Nguyên, Ngụy Diên thấy vậy liền nổi loạn, ý đồ đoạt lấy binh quyền. (Ảnh: Sohu)

Vương Bình suy tính kỹ lưỡng, quyết định bỏ thành chính của địch, lui về giữ hai thành nhỏ hơn, giảm bớt chiến tuyến, tránh bị động. Hành động này khiến Ngụy Diên mừng rỡ, tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, trong lúc rút quân, Vương Bình bí mật phái người về quê nhà của Ngụy Diên, phá hoại mùa màng, khiến lòng dân hoang mang.

Ngụy Diên nghe tin tức giận, đích thân dẫn đại quân quay về cứu viện. Vương Bình đã chuẩn bị sẵn, mai phục trên núi, chặn đánh quân Ngụy Diên. Ngụy Diên thất bại, vội vàng bỏ chạy, lại rơi vào ổ phục kích và bị bắt. Vương Bình trói Ngụy Diên vào xe bò, diễu phố thị chúng. Toàn quân thấy vậy không còn ai dám có ý định phản nghịch.

Bảo vệ Hán Trung, uy hiếp Tào Ngụy

Cuối cùng, Vương Bình giành lại quyền kiểm soát, buộc Ngụy Diên phải tự sát. Trong trận chiến này, Vương Bình tính toán như thần, không chỉ giành chiến thắng hoàn toàn mà còn cho thuộc hạ một bài học binh pháp sống động. Việc dẹp yên nội loạn còn giúp củng cố lòng quân, quả là một công đôi việc.

Vương Bình bình định nội loạn, công lao rất lớn. Lúc bấy giờ, Thục Hán gặp nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài, rất cần một vị quan văn võ song toàn như vậy. Vương Bình cũng lập nhiều chiến công hiển hách trong những năm sau đó, ổn định tình hình đất nước.

Năm 244, Tào Sảng (Ngụy) dẫn 10 vạn đại quân tiến đánh Hán Trung. Khi đó, quân Thục trấn giữ Hán Trung chỉ có 3 vạn, lại vừa mới dẹp xong quân phản loạn, nhuệ khí chưa hồi phục. Vương Bình cân nhắc nếu giao chiến, quân ta chắc chắn sẽ mệt mỏi vì phải hành quân liên tục. Nhưng nếu không đánh, Hán Trung sẽ khó giữ, vậy phải làm thế nào?

Vương Bình đã sắp xếp Mã Trung trấn giữ Tây Nam. (Ảnh: Sohu)

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Vương Bình quyết định quyết chiến. Ông tận dụng địa hình hiểm trở của Hán Trung, áp dụng chiến thuật trường kỳ, ngày đêm dẫn quân lội bùn đến ngang hông, mai phục quân Tào. Quân địch ban đầu khinh địch, sau đó sức cùng lực kiệt, tinh thần dao động. Vương Bình nắm bắt thời cơ quân địch suy yếu, phản công mạnh mẽ, đánh tan quân địch.

Cuối cùng, Vương Bình đại phá Tào Sảng, khiến quân Ngụy tử thương 4 vạn người, phải tháo chạy. Chiến thắng này đã bảo vệ được Hán Trung, đồng thời cũng ngăn chặn được kẻ thù phương Bắc. Chiến lược của Vương Bình khiến bốn phương đều phải dè chừng!

Sau khi đánh lui quân địch phương Bắc, Vương Bình hướng sự chú ý về phía Đông Ngô. Ông từng chứng kiến hành động đánh úp Kinh Châu của Tôn Quyền. Để ngăn chặn Đông Ngô lặp lại hành vi này, Vương Bình đã sắp xếp Mã Trung trấn giữ Tây Nam, phòng ngừa Đông Ngô đánh lén, đồng thời lệnh cho Đặng Chi trấn giữ Vĩnh An, ngăn chặn Đông Ngô xâm chiếm đất Thục.

Tướng lĩnh tài ba xứng đáng với danh tiếng của mình

Vương Bình nhìn thấu mọi việc, ông phán đoán Đông Ngô bị Ngụy quốc kiềm chế nên trong thời gian ngắn không dám manh động. Tuy nhiên, một khi chiến sự phía Bắc căng thẳng, Đông Ngô chắc chắn sẽ thừa cơ tấn công Thục. Vì vậy, ông bố trí trọng binh nghiêm ngặt, chuẩn bị sẵn sàng.

Dưới sự bố trí phòng thủ toàn diện của Vương Bình, Đông Ngô không còn cơ hội nào nữa. (Ảnh: Sohu)

Đúng như Vương Bình dự đoán, vài năm sau, Khương Duy tiến sâu vào Linh Châu, cục diện tam quốc Ngụy - Thục - Ngô lại trở nên căng thẳng. Tôn Quyền phái đại tướng Toàn Tông chiếm cứ Ba Khâu, ý đồ mở đường đột phá phòng tuyến của Thục Hán. Nhưng Đặng Chi đã phòng bị từ trước, đích thân dẫn quân đánh bại Toàn Tông. Toàn Tông tử trận.

Dưới sự bố trí phòng thủ toàn diện của Vương Bình, Đông Ngô không còn cơ hội nào nữa. Trong suốt 20 năm sau đó, Thục Hán không còn lo lắng về hậu phương, quốc thái dân an. Vương Bình, Mã Trung và Đặng Chi được gọi là "Tam hầu bình an". Vương Bình có công lao rất lớn. Cuối cùng, ông đã trả được mối thù cho Quan Vũ, đồng thời cũng giúp Gia Cát Lượng hả giận.

Tài năng quân sự và tầm nhìn chính trị

Không chỉ là một chính trị gia, Vương Bình còn là một vị tướng có năng lực chiến đấu siêu việt trong quân đội Thục Hán.Khi dẹp loạn Ngụy Diên, Ngụy Diên dù có tung hết mọi thủ đoạn cũng không thể địch lại Vương Bình.

Vương Bình sinh không đúng thời, những năm đầu theo Tào Tháo cũng không được trọng dụng. Đến khi đầu quân cho Lưu Bị, địa vị Ngũ Hổ Tướng đã vững chắc, Vương Bình khó có thể thể hiện hết tài năng quân sự của mình. Đến khi Gia Cát Lượng Bắc phạt, Vương Bình mới bắt đầu tỏa sáng. Nhưng lúc này quốc lực Thục Hán đã suy yếu, dù có dũng mãnh trăm trận trăm thắng cũng khó cứu vãn được tình thế.

Vương Bình còn là một vị tướng có năng lực chiến đấu siêu việt trong quân đội Thục Hán. (Ảnh: Sohu)

Tuy không có nhiều thành tựu quân sự nổi bật, Vương Bình lại là một trong số ít tướng lĩnh am hiểu binh pháp. Dù không biết chữ nhưng ông có trí nhớ và thính giác phi thường, chỉ cần nghe người khác đọc sách là có thể ghi nhớ và hiểu rõ đạo lý, mưu kế trong đó. "Tam Quốc Chí" miêu tả ông "dù là lời người khác nói hay nghe qua sách đều ghi nhớ và hiểu rõ", khi bàn về binh pháp, ông nói rõ đạo nghĩa lớn của thiên hạ.

Vương Bình ít học, chỉ biết đọc vài chữ. Nhưng những văn thư ông đọc bằng miệng cho cấp dưới ghi lại và gửi đi đều hành văn rất gãy gọn, chính xác. Ông tự mình hình thành lý luận riêng. Những quyết sách của ông thường nằm ngoài dự đoán, khiến cả địch lẫn ta đều khó nắm bắt. Và đây chính là bí quyết giúp ông luôn giành chiến thắng.

Ông am hiểu và vận dụng binh pháp một cách linh hoạt, luôn đi trước đối thủ một bước. Chính tầm nhìn xa trông rộng này đã giúp ông lập nhiều chiến công trong những tình huống hiểm nghèo, chiến đấu không hề thất bại.

Năm 246, Hậu chủ Lưu Thiện ngầm đồng ý đầu hàng Đông Ngô. Khương Duy và Vương Bình từng có ý định Bắc phạt Trung Nguyên, khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh của nhà Hán. Vương Bình và Khương Duy bất đồng quan điểm, đôi bên tranh luận gay gắt.

Tuy không có nhiều thành tựu quân sự nổi bật, Vương Bình lại là một trong số ít tướng lĩnh am hiểu binh pháp. (Ảnh: Sohu)

Khương Duy chủ trương chiến đấu đến cùng; còn Vương Bình lo lắng sau khi nước mất nhà tan, dân chúng sẽ phải chịu cảnh lầm than. Cả hai đều có lý lẽ riêng, khó phân định đúng sai. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của Thừa tướng Phí Y, cả hai đã nhượng bộ trước lòng nhân từ của Lưu Thiện, không muốn dân chúng chịu cảnh lầm than, nên từ bỏ cuộc chiến liều lĩnh này.

Vương Bình đau đớn dự cảm, sự từ bỏ này chính là con đường diệt vong của Thục Hán. Nguyện vọng cuối cùng bảo vệ đất nước của ông đã tan thành mây khói, trong lòng không khỏi tràn ngập nỗi buồn đau xót xa.

Không nằm ngoài dự đoán, năm 263, Ngụy diệt Thục. Trong thời loạn lạc kéo dài, dân chúng lầm than, cơ nghiệp mà Lưu Bị gây dựng cũng tan biến. Vương Bình, với tư cách là trụ cột cuối cùng của Thục Hán, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, lòng day dứt khôn nguôi. Cuối cùng, ông uất hận mà chết. Là một lão thần, ông không thể thay đổi vận mệnh đất nước, cũng không thể ngăn chặn tai họa. Nỗi đau của ông, e rằng khó có thể diễn tả bằng lời. Đây là khoảnh khắc đau đớn và bất lực nhất trong cuộc đời ông.

