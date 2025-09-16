HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lương từ 21 đến 25 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?

N.D |

Dự thảo của Bộ Tài chính nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng.

Dự thảo thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Cộng với mức giảm trừ bảo hiểm bắt buộc (10,5% thu nhập), khi đó một người có lương (đồng thời cũng là thu nhập) từ 21 đến 25 triệu đồng một tháng sẽ cần đóng thuế bao nhiêu? Dưới đây là một bài trắc nghiệm vui để cùng tham khảo cách tính thuế theo dự thảo.

Lương từ 21 đến 25 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Câu hỏi trắc nghiệm về Thuế Thu nhập cá nhân
Câu hỏi 1/10
Hỏi: Người có thu nhập 21 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: C. 165.000 đồng

Giải thích: Thu nhập tính thuế = 21 – 2,205 – 15,5 = 3,295 (triệu) → 3,295 × 5% ≈ 165.000 đồng.

Câu hỏi 2/10
Hỏi: Người có thu nhập 21 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: A. 0 đồng

Giải thích: 21 – 2,205 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 3/10
Hỏi: Người có thu nhập 22 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: D. 210.000 đồng

Giải thích: 22 – 2,31 – 15,5 = 4,19 (triệu) → 4,19 × 5% ≈ 210.000 đồng. 

Câu hỏi 4/10
Hỏi: Người có thu nhập 22 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: A. 0 đồng

Giải thích: 22 – 2,31 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 5/10
Hỏi: Người có thu nhập 23 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: B. 259.000 đồng

Giải thích: 23 – 2,415 – 15,5 = 5,085 (triệu) → 5,000 × 5% + 0,085 × 10% = 258.500 ≈ 259.000 đồng.

Câu hỏi 6/10
Hỏi: Người có thu nhập 23 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: A. 0 đồng

Giải thích: 23 – 2,415 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 7/10
Hỏi: Người có thu nhập 24 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: C. 348.000 đồng

Giải thích: 24 – 2,52 – 15,5 = 5,98 (triệu) → 5,000 × 5% + 0,98 × 10% = 348.000 đồng.

Câu hỏi 8/10
Hỏi: Người có thu nhập 24 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: A. 0 đồng

Giải thích: 24 – 2,52 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 9/10
Hỏi: Người có thu nhập 25 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: D. 438.000 đồng

Giải thích: 25 – 2,625 – 15,5 = 6,875 (triệu) → 5,000 × 5% + 1,875 × 10% = 437.500 ≈ 438.000 đồng.

Câu hỏi 10/10
Hỏi: Người có thu nhập 25 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo?

Đáp án đúng là: C. 34.000 đồng

Giải thích: 25 – 2,625 – (15,5 + 6,2) = 0,675 (triệu) → 0,675 × 5% = 33.750 ≈ 34.000 đồng.

Lương từ 15 đến 20 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?
