Lương từ 21 đến 25 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?

Dự thảo thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Cộng với mức giảm trừ bảo hiểm bắt buộc (10,5% thu nhập), khi đó một người có lương (đồng thời cũng là thu nhập) từ 21 đến 25 triệu đồng một tháng sẽ cần đóng thuế bao nhiêu? Dưới đây là một bài trắc nghiệm vui để cùng tham khảo cách tính thuế theo dự thảo.

Câu hỏi 1/10 Hỏi: Người có thu nhập 21 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 120.000 đồng sai B. 150.000 đồng sai C. 165.000 đồng đúng D. 180.000 đồng sai Đáp án đúng là: C. 165.000 đồng Giải thích: Thu nhập tính thuế = 21 – 2,205 – 15,5 = 3,295 (triệu) → 3,295 × 5% ≈ 165.000 đồng.

Câu hỏi 2/10 Hỏi: Người có thu nhập 21 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 0 đồng đúng B. 60.000 đồng sai C. 90.000 đồng sai D. 120.000 đồng sai Đáp án đúng là: A. 0 đồng Giải thích: 21 – 2,205 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 3/10 Hỏi: Người có thu nhập 22 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 180.000 đồng sai B. 200.000 đồng sai C. 205.000 đồng sai D. 210.000 đồng đúng Đáp án đúng là: D. 210.000 đồng Giải thích: 22 – 2,31 – 15,5 = 4,19 (triệu) → 4,19 × 5% ≈ 210.000 đồng.

Câu hỏi 4/10 Hỏi: Người có thu nhập 22 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 0 đồng đúng B. 60.000 đồng sai C. 100.000 đồng sai D. 150.000 đồng sai Đáp án đúng là: A. 0 đồng Giải thích: 22 – 2,31 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 5/10 Hỏi: Người có thu nhập 23 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 240.000 đồng sai B. 259.000 đồng đúng C. 265.000 đồng sai D. 300.000 đồng sai Đáp án đúng là: B. 259.000 đồng Giải thích: 23 – 2,415 – 15,5 = 5,085 (triệu) → 5,000 × 5% + 0,085 × 10% = 258.500 ≈ 259.000 đồng.

Câu hỏi 6/10 Hỏi: Người có thu nhập 23 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 0 đồng đúng B. 60.000 đồng sai C. 90.000 đồng sai D. 120.000 đồng sai Đáp án đúng là: A. 0 đồng Giải thích: 23 – 2,415 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 7/10 Hỏi: Người có thu nhập 24 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 300.000 đồng sai B. 330.000 đồng sai C. 348.000 đồng đúng D. 360.000 đồng sai Đáp án đúng là: C. 348.000 đồng Giải thích: 24 – 2,52 – 15,5 = 5,98 (triệu) → 5,000 × 5% + 0,98 × 10% = 348.000 đồng.

Câu hỏi 8/10 Hỏi: Người có thu nhập 24 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 0 đồng đúng B. 70.000 đồng sai C. 110.000 đồng sai D. 150.000 đồng sai Đáp án đúng là: A. 0 đồng Giải thích: 24 – 2,52 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.

Câu hỏi 9/10 Hỏi: Người có thu nhập 25 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu theo dự thảo? A. 400.000 đồng sai B. 420.000 đồng sai C. 430.000 đồng sai D. 438.000 đồng đúng Đáp án đúng là: D. 438.000 đồng Giải thích: 25 – 2,625 – 15,5 = 6,875 (triệu) → 5,000 × 5% + 1,875 × 10% = 437.500 ≈ 438.000 đồng.