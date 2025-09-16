Lương từ 21 đến 25 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?

Dự thảo thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Cộng với mức giảm trừ bảo hiểm bắt buộc (10,5% thu nhập), khi đó một người có lương (đồng thời cũng là thu nhập) từ 21 đến 25 triệu đồng một tháng sẽ cần đóng thuế bao nhiêu? Dưới đây là một bài trắc nghiệm vui để cùng tham khảo cách tính thuế theo dự thảo.
Đáp án đúng là: C. 165.000 đồng
Giải thích: Thu nhập tính thuế = 21 – 2,205 – 15,5 = 3,295 (triệu) → 3,295 × 5% ≈ 165.000 đồng.
Đáp án đúng là: A. 0 đồng
Giải thích: 21 – 2,205 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.
Đáp án đúng là: D. 210.000 đồng
Giải thích: 22 – 2,31 – 15,5 = 4,19 (triệu) → 4,19 × 5% ≈ 210.000 đồng.
Đáp án đúng là: A. 0 đồng
Giải thích: 22 – 2,31 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.
Đáp án đúng là: B. 259.000 đồng
Giải thích: 23 – 2,415 – 15,5 = 5,085 (triệu) → 5,000 × 5% + 0,085 × 10% = 258.500 ≈ 259.000 đồng.
Đáp án đúng là: A. 0 đồng
Giải thích: 23 – 2,415 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.
Đáp án đúng là: C. 348.000 đồng
Giải thích: 24 – 2,52 – 15,5 = 5,98 (triệu) → 5,000 × 5% + 0,98 × 10% = 348.000 đồng.
Đáp án đúng là: A. 0 đồng
Giải thích: 24 – 2,52 – (15,5 + 6,2) < 0 → không phát sinh thuế.
Đáp án đúng là: D. 438.000 đồng
Giải thích: 25 – 2,625 – 15,5 = 6,875 (triệu) → 5,000 × 5% + 1,875 × 10% = 437.500 ≈ 438.000 đồng.
Đáp án đúng là: C. 34.000 đồng
Giải thích: 25 – 2,625 – (15,5 + 6,2) = 0,675 (triệu) → 0,675 × 5% = 33.750 ≈ 34.000 đồng.