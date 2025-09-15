HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lương từ 15 đến 20 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?

N.D |

Dự thảo nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng/tháng đã được Bộ Tài chính đề xuất và đang được xem xét.

Dự thảo nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng , đồng thời giữ tỷ lệ bảo hiểm bắt buộc là 10,5% thu nhập . Thu nhập tính thuế được xác định bằng: Thu nhập – Bảo hiểm – Giảm trừ bản thân – Giảm trừ phụ thuộc . Dưới đây là các trường hợp từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

Ảnh được tạo sinh bởi AI.

Câu 1. Thu nhập 15 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?15 triệu

Giải thích: Bảo hiểm bắt buộc = 10,5% × 15 = 1,575 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,575 + 15,5 = 17,075 triệu > 15 triệu.

Thu nhập tính thuế = 15 – 17,075 = âm ⇒ tính bằng 0. Do đó, không phát sinh thuế

Câu 2. Thu nhập 16 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?16 triệu

Giải thích: Bảo hiểm = 10,5% × 16 = 1,68 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,68 + 15,5 = 17,18 triệu > 16 triệu.

Thu nhập tính thuế = 16 – 17,18 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế

Câu 3. Thu nhập 16 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?16 triệu

Giải thích: Bảo hiểm = 1,68 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,68 + 21,7 = 23,38 triệu > 16 triệu.

Thu nhập tính thuế = 16 – 23,38 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế

Câu 4. Thu nhập 17 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?17 triệu

Giải thích: Bảo hiểm = 10,5% × 17 = 1,785 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,785 + 15,5 = 17,285 triệu > 17 triệu.

Thu nhập tính thuế = 17 – 17,285 = âm ⇒ 0. Do đó, không phát sinh thuế

Câu 5. Thu nhập 17 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?17 triệu

Giải thích: Bảo hiểm = 1,785 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,785 + 21,7 = 23,485 triệu > 17 triệu.

Thu nhập tính thuế = 17 – 23,485 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế

Câu 6. Thu nhập 18 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?18 triệu

Giải thích đầy đủ: Bảo hiểm = 10,5% × 18 = 1,89 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,89 + 15,5 = 17,39 triệu. Thu nhập tính thuế = 18 – 17,39 = 0,61 triệu.

Áp bậc 1 (5%): Thuế = 0,61 × 5% = 0,0305 triệu = 30.500 đồng ⇒ làm tròn nghìn ≈ 31.000 đồng

Câu 7. Thu nhập 18 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?18 triệu

Giải thích: Bảo hiểm = 1,89 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,89 + 21,7 = 23,59 triệu > 18 triệu.

Thu nhập tính thuế = 18 – 23,59 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế

Câu 8. Thu nhập 19 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?19 triệu

Giải thích đầy đủ: Bảo hiểm = 10,5% × 19 = 1,995 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,995 + 15,5 = 17,495 triệu. Thu nhập tính thuế = 19 – 17,495 = 1,505 triệu.

Áp bậc 1 (5%): Thuế = 1,505 × 5% = 0,07525 triệu = 75.250 đồng ⇒ làm tròn nghìn ≈ 75.000 đồng

Câu 9. Thu nhập 19 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?19 triệu

Giải thích: Bảo hiểm = 1,995 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,995 + 21,7 = 23,695 triệu > 19 triệu.

Thu nhập tính thuế = 19 – 23,695 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế

Câu 10. Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?20 triệu

Giải thích đầy đủ: Bảo hiểm = 10,5% × 20 = 2,1 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 2,1 + 15,5 = 17,6 triệu. Thu nhập tính thuế = 20 – 17,6 = 2,4 triệu.

Áp bậc 1 (5%): Thuế = 2,4 × 5% = 0,12 triệu = 120.000 đồng (đúng). 

Câu 11. Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?20 triệu

Giải thích: Bảo hiểm = 2,1 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 2,1 + 21,7 = 23,8 triệu > 20 triệu.

Thu nhập tính thuế = 20 – 23,8 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế

