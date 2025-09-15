Lương từ 15 đến 20 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?

Dự thảo nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng , đồng thời giữ tỷ lệ bảo hiểm bắt buộc là 10,5% thu nhập . Thu nhập tính thuế được xác định bằng: Thu nhập – Bảo hiểm – Giảm trừ bản thân – Giảm trừ phụ thuộc . Dưới đây là các trường hợp từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.
Câu 1. Thu nhập 15 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?15 triệu
Câu 2. Thu nhập 16 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?16 triệu
Câu 3. Thu nhập 16 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?16 triệu
Câu 4. Thu nhập 17 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?17 triệu
Câu 5. Thu nhập 17 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?17 triệu
Câu 6. Thu nhập 18 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?18 triệu
Câu 7. Thu nhập 18 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?18 triệu
Câu 8. Thu nhập 19 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?19 triệu
Câu 9. Thu nhập 19 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?19 triệu
Câu 10. Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?20 triệu
Câu 11. Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu?20 triệu