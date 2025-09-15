Lương từ 15 đến 20 triệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo dự thảo mới không?

Dự thảo nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng , đồng thời giữ tỷ lệ bảo hiểm bắt buộc là 10,5% thu nhập . Thu nhập tính thuế được xác định bằng: Thu nhập – Bảo hiểm – Giảm trừ bản thân – Giảm trừ phụ thuộc . Dưới đây là các trường hợp từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.

Ảnh được tạo sinh bởi AI.

Câu 1. Thu nhập 15 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 15 triệu A. 0 đồng Đúng đúng B. 50.000 đồng sai C. 100.000 đồng sai D. 150.000 đồng sai Giải thích: Bảo hiểm bắt buộc = 10,5% × 15 = 1,575 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,575 + 15,5 = 17,075 triệu > 15 triệu. Thu nhập tính thuế = 15 – 17,075 = âm ⇒ tính bằng 0. Do đó, không phát sinh thuế.

Câu 2. Thu nhập 16 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 16 triệu A. 0 đồng Đúng đúng B. 80.000 đồng sai C. 120.000 đồng sai D. 160.000 đồng sai Giải thích: Bảo hiểm = 10,5% × 16 = 1,68 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,68 + 15,5 = 17,18 triệu > 16 triệu. Thu nhập tính thuế = 16 – 17,18 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế.

Câu 3. Thu nhập 16 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 16 triệu A. 0 đồng Đúng đúng B. 50.000 đồng sai C. 90.000 đồng sai D. 150.000 đồng sai Giải thích: Bảo hiểm = 1,68 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,68 + 21,7 = 23,38 triệu > 16 triệu. Thu nhập tính thuế = 16 – 23,38 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế.

Câu 4. Thu nhập 17 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 17 triệu A. 0 đồng Đúng đúng B. 70.000 đồng sai C. 120.000 đồng sai D. 150.000 đồng sai Giải thích: Bảo hiểm = 10,5% × 17 = 1,785 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,785 + 15,5 = 17,285 triệu > 17 triệu. Thu nhập tính thuế = 17 – 17,285 = âm ⇒ 0. Do đó, không phát sinh thuế.

Câu 5. Thu nhập 17 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 17 triệu A. 0 đồng Đúng đúng B. 60.000 đồng sai C. 100.000 đồng sai D. 160.000 đồng sai Giải thích: Bảo hiểm = 1,785 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,785 + 21,7 = 23,485 triệu > 17 triệu. Thu nhập tính thuế = 17 – 23,485 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế.

Câu 6. Thu nhập 18 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 18 triệu A. 0 đồng sai B. 31.000 đồng Đúng đúng C. 62.000 đồng sai D. 93.000 đồng sai Giải thích đầy đủ: Bảo hiểm = 10,5% × 18 = 1,89 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,89 + 15,5 = 17,39 triệu. Thu nhập tính thuế = 18 – 17,39 = 0,61 triệu. Áp bậc 1 (5%): Thuế = 0,61 × 5% = 0,0305 triệu = 30.500 đồng ⇒ làm tròn nghìn ≈ 31.000 đồng.

Câu 7. Thu nhập 18 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 18 triệu A. 0 đồng Đúng đúng B. 70.000 đồng sai C. 120.000 đồng sai D. 150.000 đồng sai Giải thích: Bảo hiểm = 1,89 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,89 + 21,7 = 23,59 triệu > 18 triệu. Thu nhập tính thuế = 18 – 23,59 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế.

Câu 8. Thu nhập 19 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 19 triệu A. 40.000 đồng sai B. 75.000 đồng sai C. 75.000 đồng Đúng đúng D. 160.000 đồng sai Giải thích đầy đủ: Bảo hiểm = 10,5% × 19 = 1,995 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 1,995 + 15,5 = 17,495 triệu. Thu nhập tính thuế = 19 – 17,495 = 1,505 triệu. Áp bậc 1 (5%): Thuế = 1,505 × 5% = 0,07525 triệu = 75.250 đồng ⇒ làm tròn nghìn ≈ 75.000 đồng.

Câu 9. Thu nhập 19 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 19 triệu A. 0 đồng Đúng đúng B. 70.000 đồng sai C. 110.000 đồng sai D. 150.000 đồng sai Giải thích: Bảo hiểm = 1,995 triệu. Giảm trừ bản thân + 1 người phụ thuộc = 15,5 + 6,2 = 21,7 triệu. Tổng giảm trừ = 1,995 + 21,7 = 23,695 triệu > 19 triệu. Thu nhập tính thuế = 19 – 23,695 = âm ⇒ 0. Kết luận: không phải nộp thuế.

Câu 10. Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, phải nộp thuế bao nhiêu? 20 triệu A. 100.000 đồng sai B. 120.000 đồng Đúng đúng C. 150.000 đồng sai D. 180.000 đồng sai Giải thích đầy đủ: Bảo hiểm = 10,5% × 20 = 2,1 triệu. Giảm trừ bản thân = 15,5 triệu. Tổng giảm trừ = 2,1 + 15,5 = 17,6 triệu. Thu nhập tính thuế = 20 – 17,6 = 2,4 triệu. Áp bậc 1 (5%): Thuế = 2,4 × 5% = 0,12 triệu = 120.000 đồng (đúng).