HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lương hưu, thai sản đến tử tuất: 5 quyền lợi “vàng” người tham gia BHXH tự nguyện cần biết

Hà Linh
|

Không còn là đặc quyền của lao động có hợp đồng, người lao động tự do giờ đây hoàn toàn có thể chủ động tạo dựng lưới an sinh bền vững cho chính mình. Với 5 chế độ trọng yếu từ thai sản, hưu trí đến BHYT miễn phí, tham gia BHXH tự nguyện chính là khoản đầu tư thông minh để an tâm sống khỏe và tự chủ tài chính khi về già.

Trọn bộ quyền lợi quan trọng khi tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố các quyền lợi thiết thực dành cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, giúp người lao động tự do an tâm tích lũy cho tương lai.

Khi đáp ứng đủ điều kiện quy định, người tham gia được hưởng 5 chế độ cốt lõi:

Trợ cấp thai sản: Mức hưởng 2 triệu đồng cho mỗi con mới sinh (hoặc thai từ 22 tuần tuổi trở lên bị hỏng/chết lưu) nếu đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Chế độ hưu trí: Hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu và có từ 15 năm đóng BHXH trở lên.

Cấp thẻ BHYT miễn phí: Người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng được cấp thẻ BHYT do ngân sách/quỹ bảo đảm.

BHXH một lần: Áp dụng cho người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng, ra nước ngoài định cư, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm lao động từ 81%.

Chế độ tử tuất: Thân nhân được nhận trợ cấp mai táng (gấp 10 lần mức tham chiếu) và trợ cấp tuất một lần nếu người tham gia chẳng may qua đời.

Người dân có thể đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH, các tổ chức dịch vụ thu hoặc thao tác trực tuyến qua VssID và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Từ 28/9, VNeID có thể tự động khóa tài khoản: Người dân cần kiểm tra ngay thông tin này
Tags

BHXH

trợ cấp thai sản

BHXH một lần

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại