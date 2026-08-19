Lương hưu, thai sản đến tử tuất: 5 quyền lợi “vàng” người tham gia BHXH tự nguyện cần biết

Không còn là đặc quyền của lao động có hợp đồng, người lao động tự do giờ đây hoàn toàn có thể chủ động tạo dựng lưới an sinh bền vững cho chính mình. Với 5 chế độ trọng yếu từ thai sản, hưu trí đến BHYT miễn phí, tham gia BHXH tự nguyện chính là khoản đầu tư thông minh để an tâm sống khỏe và tự chủ tài chính khi về già.

Trọn bộ quyền lợi quan trọng khi tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố các quyền lợi thiết thực dành cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, giúp người lao động tự do an tâm tích lũy cho tương lai.

Khi đáp ứng đủ điều kiện quy định, người tham gia được hưởng 5 chế độ cốt lõi:

Trợ cấp thai sản: Mức hưởng 2 triệu đồng cho mỗi con mới sinh (hoặc thai từ 22 tuần tuổi trở lên bị hỏng/chết lưu) nếu đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Chế độ hưu trí: Hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu và có từ 15 năm đóng BHXH trở lên.

Cấp thẻ BHYT miễn phí: Người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hằng tháng được cấp thẻ BHYT do ngân sách/quỹ bảo đảm.

BHXH một lần: Áp dụng cho người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng, ra nước ngoài định cư, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm lao động từ 81%.

Chế độ tử tuất: Thân nhân được nhận trợ cấp mai táng (gấp 10 lần mức tham chiếu) và trợ cấp tuất một lần nếu người tham gia chẳng may qua đời.

Người dân có thể đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH, các tổ chức dịch vụ thu hoặc thao tác trực tuyến qua VssID và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.