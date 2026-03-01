Bước qua tuổi 60, nhiều người cho rằng mức lương hưu cao hay thấp sẽ quyết định chất lượng cuộc sống về sau. Tuy nhiên, thực tế, không ít người có khoản hưu trí ổn định vẫn rơi vào cảnh bất an vì những quyết định thiếu cân nhắc. Ngược lại, một số người lương hưu vừa phải nhưng cuộc sống vẫn an nhàn, đủ đầy. Vấn đề không chỉ nằm ở số tiền lương nhận được mỗi tháng, mà ở cách quản lý tiền bạc và lựa chọn lối sống.

Dưới đây là 5 sai lầm người sau 60 tuổi cần tránh nếu không muốn cuộc sống ở những năm cuối đời bị đảo lộn

Dồn toàn bộ tiền tiết kiệm cho con cái

Ông Lưu (Hàng Châu, Trung Quốc) là cựu nhân viên một doanh nghiệp về vận tải, có lương hưu hơn 7.000 NDT mỗi tháng. Đây là mức lương hưu khá so với mặt bằng chung. Khi con trai mua nhà, ông không ngần ngại rút toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 500.000 NDT để hỗ trợ con trả trước.

“Chúng tôi nghĩ mình còn lương hưu, không lo thiếu thốn”, ông Lưu chia sẻ.

Thế nhưng chỉ hai năm sau, người vợ của ông Lưu phát hiện bệnh tim, chi phí điều trị tăng cao. Không còn khoản dự phòng, vợ chồng ông buộc phải vay mượn chính người thân. Áp lực tài chính khiến mối quan hệ gia đình trở nên căng thẳng.

Thực tế, người cao tuổi nên giữ lại ít nhất 30–50% tài sản làm quỹ dự phòng y tế và sinh hoạt, thay vì cho hết con cái. Sự hỗ trợ nên có giới hạn, bởi an toàn của bản thân mới là nền tảng để tiếp tục giúp đỡ gia đình.

Đầu tư mạo hiểm vì muốn “tiền đẻ ra tiền”

Bà Trương (65 tuổi) ở Thành Đô, Trung Quốc bị dụ dỗ tham gia một dự án “đầu tư chăm sóc sức khỏe” với lãi suất cao hơn ngân hàng gấp nhiều lần vào hồi giữa năm 2025. Tin vào lời giới thiệu của bạn bè, bà lấy gần như toàn bộ tiền tích lũy để tham gia.

Chỉ sau sáu tháng, công ty biến mất.

Ảnh minh hoạ

Ở tuổi 60+, khả năng lao động giảm, cơ hội kiếm lại tiền không còn nhiều. Người cao tuổi ưu tiên kênh các kênh đầu tư an toàn thay vì chạy theo lợi nhuận cao.

Chi tiêu quá tay để “giữ thể diện”

Ông Tôn (73 tuổi) tại Nam Kinh, Trung Quốc từng tổ chức tiệc mừng thọ hoành tráng tại khách sạn 5 sao, chi phí lên tới 90.000 NDT. Phần lớn khoản này được trích từ tiền hưu trí và tiền tiết kiệm.

Sau buổi tiệc, ông bà phải thắt chặt chi tiêu suốt nhiều tháng. “Lúc đó chỉ nghĩ một lần trong đời, phải làm cho nở mặt nở mày”, ông Tôn thừa nhận.

Thực tế, nhu cầu tổ chức mừng thọ là chính đáng, nhưng nếu vượt quá khả năng tài chính sẽ gây áp lực lâu dài. Ở tuổi hưu trí, sự ổn định quan trọng hơn những khoảnh khắc hào nhoáng.

Ảnh minh hoạ

Bỏ qua sức khỏe để tiết kiệm tiền

Một số người cao tuổi vì muốn tiết kiệm đã trì hoãn khám bệnh định kỳ. Bà Vương (67 tuổi) ở Trùng Khánh, Trung Quốc nhiều lần bỏ qua các dấu hiệu bất thường vì “không muốn tốn tiền”. Đến khi phát hiện ung thư giai đoạn muộn, chi phí điều trị cao gấp nhiều lần so với việc tầm soát sớm.

Tiết kiệm đúng cách không đồng nghĩa với cắt giảm những khoản thiết yếu, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe.

Phụ thuộc hoàn toàn vào con cái

Không ít người sau 60 tuổi cho rằng con cái thành đạt là “bảo hiểm tuổi già”. Tuy nhiên, áp lực kinh tế và công việc của thế hệ trẻ tại các đô thị lớn ngày càng cao. Khi bản thân cha mẹ không còn nguồn dự phòng, sự phụ thuộc dễ tạo nên gánh nặng tâm lý cho cả hai phía.

Ông Chu (64 tuổi) ở Thượng Hải từng chuyển về sống cùng con trai với suy nghĩ “có con lo hết”. Tuy nhiên, khác biệt thế hệ và thói quen sinh hoạt khiến mâu thuẫn nảy sinh. Cuối cùng, ông quyết định thuê căn hộ nhỏ gần đó, sống độc lập với khoản lương hưu 6.500 NDT mỗi tháng.

“Tự chủ giúp tôi cảm thấy mình vẫn có giá trị”, ông nói.

Theo Toutiao