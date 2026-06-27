Lương Bích Hữu bị chê thảm hoạ

Trở lại với sản phẩm mới, Lương Bích Hữu gây ý kiến trái chiều.

Tối 26/6, Lương Bích Hữu trở lại đường đua âm nhạc khi kết hợp cùng TikToker Khuyến Dương (hay còn được biết đến với biệt danh Chị Phiến) trong MV Trời Thay Áo . Sản phẩm theo đuổi phong cách cổ phong, kết hợp bản phối hiện đại với chất liệu vinahouse nhằm đẩy trend TikTok. Phần hình ảnh cũng được đầu tư theo hướng cổ trang với bối cảnh băng tuyết, trang phục cách điệu và nhiều hiệu ứng CGI.

Một đoạn trong MV Trời Thay Áo được Lương Bích Hữu đăng tải trên fanpage

Tuy nhiên, ngay sau khi lên sóng, Trời Thay Áo lại tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Đặc biệt, người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất không phải Khuyến Dương mà lại là Lương Bích Hữu. Nhiều ý kiến cho rằng sự kết hợp này khiến nữ ca sĩ có một bước lùi đáng tiếc cả về tư duy âm nhạc lẫn hình ảnh, nhất là khi cô vốn được xem là một trong những giọng ca đình đám của Vpop thế hệ 8X - 9X.

Lương Bích Hữu trong MV mới

Phần MV như thiếu kinh phí của Khuyến Dương và Lương Bích Hữu

Không ít khán giả nhận xét sản phẩm "lỗi thời", "sến sẩm", từ phần âm nhạc cho đến concept MV thiếu đầu tư. Thậm chí, bối cảnh của MV còn tạo cảm giác thiếu kinh phí, nhiều cảnh "giả trân". Netizen để lại bình luận: "Thảm hoạ từ âm thanh đến hình ảnh", "Mắc kẹt ở năm 2000",... Khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng Lương Bích Hữu chỉ cần phát hành một MV tập trung vào giọng hát cũng đủ thuyết phục hơn: "Chị ra full mình chị thôi được không chị. MV chị ngồi hát thôi cũng được nữa. Em cầu xin chị hãy cứu lấy âm nhạc."

Khán giả để lại nhiều ý kiến trái chiều ngay dưới video Lương Bích Hữu đăng

Không ít khán giả còn đặt câu hỏi vì sao nữ ca sĩ lại lựa chọn đồng hành cùng Khuyến Dương trong dự án lần này. Đây cũng không phải lần đầu Khuyến Dương gây tranh cãi khi lấn sân ca hát. TikToker này thường phát hành các ca khúc theo công thức đơn giản, tập trung vào phần beat sôi động nhằm tạo hiệu ứng trên mạng xã hội hơn là đầu tư chuyên môn thanh nhạc. Sản phẩm trước đó của Khuyến Dương từng bị nhận xét có ca từ sáo rỗng, chủ yếu hướng đến khả năng viral trên TikTok.

Giữa hàng loạt tranh luận, chính Lương Bích Hữu cũng trực tiếp phản hồi một bình luận đề nghị đổi nam chính. Nữ ca sĩ chia sẻ: "MV này chỉ có thể đổi Hữu chứ không đổi được chị Phiến. Cả nhà thương 2 chị em ủng hộ 2 chị em với nhé, bạn Phiến dễ thương lắm."

Không ít khán giả cho rằng sự hợp tác này vô tình kéo hình ảnh của nữ ca sĩ xuống, khiến cô trở thành tâm điểm hứng chịu những lời chê bai nhiều hơn cả người khởi xướng dự án

Việc Lương Bích Hữu - một ca sĩ có tên tuổi và bề dày sự nghiệp nhận lời góp giọng trong Trời Thay Áo khiến nhiều người bất ngờ. Không ít khán giả cho rằng sự hợp tác này vô tình kéo hình ảnh của nữ ca sĩ xuống, khiến cô trở thành tâm điểm hứng chịu những lời chê bai nhiều hơn cả người khởi xướng dự án.

Lương Bích Hữu từng là một trong những biểu tượng của nhạc trẻ Việt Nam. Sinh năm 1984, tên khai sinh là Lương Bích Hảo, nhưng trong quá trình dịch sang tiếng Việt đã xảy ra sai sót và cô quyết định giữ luôn nghệ danh Lương Bích Hữu. Nữ ca sĩ gốc Hoa sinh ra và lớn lên tại Quận 8, TP.HCM, được khán giả yêu mến với các biệt danh như A Mí hay chị Bảy.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Lương Bích Hữu thi đỗ Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM. Ước mơ ban đầu của cô không phải trở thành ngôi sao mà là một giảng viên thanh nhạc. Đến cuối năm 2025, nữ ca sĩ hoàn thành chương trình Sư phạm Âm nhạc theo hệ vừa học vừa làm, tốt nghiệp loại xuất sắc và nhận giấy khen học viên giỏi, chuẩn bị cho kế hoạch mở trung tâm đào tạo và giảng dạy âm nhạc.

Lương Bích Hữu là "công chúa Trung Hoa" đình đám Vbiz thời kỳ đầu

Trong sự nghiệp, Lương Bích Hữu từng trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ. Giai đoạn 2003-2004, cô nổi tiếng với nhóm H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy (sau đó là Ngô Quỳnh Anh), trước khi có thời gian ngắn hoạt động trong Ngũ Long Công Chúa. Bước ngoặt lớn đến khi cô tách ra hát solo. Album đầu tay cùng bản hit Cô gái Trung Hoa nhanh chóng đưa Lương Bích Hữu trở thành một trong những thần tượng teen đình đám nhất những năm 2000. Sau đó, loạt ca khúc như Dằm Trong Tim , Ây Da Ây Da , Học Cách Đi Một Mình ... liên tục phủ sóng các bảng xếp hạng.

Đến năm 2022, Lương Bích Hữu gây bất ngờ khi tham gia The Masked Singer Vietnam mùa đầu tiên với mascot Kim Sa Ngư. Màn trình diễn Xem Như Em Chẳng May bằng hai chất giọng khác biệt giúp nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen, đồng thời khẳng định đẳng cấp vocal sau nhiều năm vắng bóng.

Ở tuổi ngoài 40, Lương Bích Hữu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định

Ở tuổi ngoài 40, Lương Bích Hữu vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định. Ngoài sự nghiệp, cô còn gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung. Sau thời gian đối mặt áp lực cân nặng, nữ ca sĩ đã giảm thành công từ 14-20 kg nhờ chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện, lấy lại vóc dáng thon gọn.

Nhan sắc tươi trẻ của Lương Bích Hữu hiện tại

Chính vì sở hữu một hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn, sự trở lại của Lương Bích Hữu trong Trời Thay Áo càng khiến công chúng đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, thay vì tạo nên hiệu ứng tích cực, dự án lại mở ra những cuộc tranh luận về định hướng âm nhạc. Nhiều khán giả cho rằng điều họ mong chờ ở Lương Bích Hữu vẫn là những sản phẩm phát huy thế mạnh giọng hát và bản sắc từng làm nên tên tuổi, thay vì chạy theo công thức nhạc viral gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV