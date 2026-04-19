Lương 10 triệu/tháng, làm sao để cuối tháng vẫn dư 3,5 triệu?

Chuyện chi tiêu cá nhân, đặc biệt là bài toán tiết kiệm trong bối cảnh giá cả leo thang, từ lâu vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, trên nền tảng Threads, một tài khoản đã đăng tải câu hỏi gây chú ý: “Mình thật sự tò mò, mấy bạn lương 7–10 triệu/tháng chi tiêu kiểu gì mà cuối tháng vẫn dư 3-5 triệu vậy ạ?”

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng loạt ý kiến trái chiều. Người cho rằng điều này là “bất khả thi”, người lại khẳng định hoàn toàn có thể, miễn là có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu tháng. Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng rôm rả chia sẻ nhiều “bí kíp” tiết kiệm khác nhau.

Một số ý kiến cho rằng việc để dư vài triệu mỗi tháng là hoàn toàn dễ dàng nếu sống ở quê, nơi không phải chịu áp lực tiền thuê nhà, chi phí ăn uống thấp và nhu cầu mua sắm cá nhân cũng không quá cao.

Ngược lại, nếu đặt trong bối cảnh sống tại thành phố, bài toán tài chính trở nên “nặng đô” hơn rất nhiều. Người lao động phải gánh thêm chi phí thuê trọ, đi lại, ăn uống, chưa kể các khoản phát sinh như mua sắm hay giải trí. Đặc biệt, tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM -nơi mức sống luôn ở mức cao, thì việc tiết kiệm lại càng trở nên thách thức.

Dù vậy, điểm chung trong nhiều chia sẻ là việc phân bổ chi tiêu ngay khi vừa nhận lương . Theo đó, một số người khuyên nên tách riêng khoản tiết kiệm trước, sau đó mới tính đến các chi phí còn lại.

Một tài khoản chia sẻ: “Nếu muốn dư 3,5 triệu thì nên cất riêng khoản đó ngay từ đầu. Ví dụ tiền phòng 2,5 triệu, còn lại 4 triệu thì phải tính toán sao cho tiền ăn khoảng 2,5 triệu, đi lại 500.000 đồng và dành 1 triệu dự phòng.”

Một ý kiến khác cũng đồng tình: “Ở quê thì thoải mái hơn, còn ở thành phố thì buộc phải thắt chặt chi tiêu.”

Điều này đồng nghĩa với việc nếu muốn tiết kiệm được 1/3 đến 1/2 thu nhập, người trẻ sẽ phải chấp nhận cắt giảm đáng kể các khoản chi cho mua sắm, giải trí, đặc biệt là thói quen ăn ngoài.

Trong bối cảnh đó, tự nấu ăn tại nhà được xem là giải pháp gần như “bắt buộc” nếu muốn tối ưu chi phí.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ những câu chuyện chi tiêu thực tế:

- “Phải liệu cơm gắp mắm thôi, kiểu gì cũng có cách.”

- “Mình ăn chay, mỗi ngày khoảng 50.000 đồng, một tháng tầm 1,5 triệu. Xăng xe khoảng 700.000 đồng, chi phí điện thoại, mạng 50.000 đồng. Đi chơi với bạn bè 1 triệu, skincare tối giản 400.000 đồng, làm từ thiện 500.000 đồng… Tổng chi khoảng 4-5 triệu/tháng. Nhưng quan trọng nhất là mình sống cùng gia đình, chứ ở trọ giữa Sài Gòn thì khó.”

- “Lương 10 triệu, tiền nhà 2,5 triệu, ăn uống 2-3 triệu, chi phí lặt vặt 1-2 triệu, cuối tháng vẫn dư 3-5 triệu tùy tháng.”

Không ít người chỉ ra rằng việc từ nấu ăn là điều bắt buộc phải làm nếu muốn tiết kiệm, vì ăn uống ở ngoài chi phí hiện tại khá cao, cũng phải giao động từ 100 nghìn đồng/ngày.

Không ít người cũng thẳng thắn thừa nhận, việc “dư tiền” không chỉ đến từ thắt chặt chi tiêu mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân.

“Mình ở cùng gia đình, không tốn tiền thuê nhà, đi làm gần nên không mất tiền xăng xe. Chi tiêu xã giao khoảng 1 triệu/tháng, mua sắm thêm 1 triệu, còn lại tiết kiệm", “Lương mình hơn 10 triệu, vẫn ăn uống, mua sắm thoải mái mà cuối tháng còn khoảng 5 triệu. Nhưng vì mình được gia đình hỗ trợ nhà ở và có thêm thu nhập thụ động từ cho thuê phòng",... những bình luận của cư dân mạng.

Từ những chia sẻ trên có thể thấy, bài toán “lương 10 triệu vẫn dư vài triệu mỗi tháng” không có một công thức chung. Điều này phụ thuộc lớn vào nơi sinh sống, hoàn cảnh cá nhân và cách quản lý tài chính của mỗi người.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc chỉ dựa vào cắt giảm chi tiêu không phải là giải pháp lâu dài. Thay vào đó, việc tìm kiếm thêm nguồn thu nhập, đặc biệt là thu nhập thụ động, mới là hướng đi bền vững hơn để cải thiện chất lượng tài chính cá nhân.