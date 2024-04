Trứng vịt lộn là món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, chi phí lại thấp so với giá một bữa ăn nhẹ. Bạn có thể dùng món này trong bữa sáng hoặc các bữa xế.

Luộc trứng vịt lộn cho thêm thứ này, trứng sẽ không tanh

Thường thì khi luộc trứng vịt lộn, chúng ta chỉ đơn giản là thả trứng vào nồi, đổ nước lên và luộc cho đến khi trứng chín. Cách làm này đơn giản và không sai, nhưng chưa thể tạo ra hương vị thơm ngon nhất cho món ăn. Tuy nhiên khi luộc trứng vịt lộn nếu cho thêm một thứ, bạn sẽ có thành phẩm thơm ngon nổi bật và đảm bảo dù người khó tính nhất cũng không cảm nhận thấy mùi tanh. Đó chính là nước dừa.

Đây là bí quyết được nhiều hàng quán áp dụng. Trứng vịt lộn luộc bằng nước dừa sẽ có vị ngọt tự nhiên và thơm hơn.

Bạn nên chọn quả dừa có cơm dừa cứng, nước sẽ ngọt thanh hơn. Khi luộc, nên thêm chút gừng tươi đập dập để giúp khử tanh. Nếu không có nước dừa, bạn có thể thêm chút muối và đường vào nước luộc để tạo vị đậm đà cho trứng vịt lộn.

Nước dừa có rất nhiều ứng dụng. Luộc trứng vịt lộn cho thêm thứ này, trứng sẽ không tanh và rất ngon. (Ảnh: Ăn gì đây?)

Cách làm như sau: Bạn bắc nồi lên bếp, cho nước dừa vào, chờ cho nước sủi tăm rồi mới bỏ trứng vào luộc. Đặt trứng vào muôi rồi nhẹ nhàng cho vào nồi nước để trứng không bị vỡ. Dùng muôi khuấy nhẹ theo vòng tròn để trứng định hình và chín đều.

Khi nước sôi, cần hạ nhỏ lửa và luộc khoảng 15 phút rồi tắt bếp, đậy vung thêm 5 phút cho trứng chín, ngọt thơm. Không nên lấy ra quá sớm để tránh tình trạng trứng chưa chín kỹ, dễ bị tanh và kém an toàn. Bạn có thể kiểm tra trứng chín hay chưa bằng cách dùng đũa gắp, nếu dễ gắp là trứng đã chín.

Nước dừa có rất nhiều ứng dụng trong nấu nướng. Luộc trứng vịt lộn cho thêm thứ này, trứng sẽ không tanh và rất ngon.

Cách chọn mua trứng vịt lộn ngon

Nên chọn trứng vịt lộn non vì trứng non sẽ mềm ngon và giàu dinh dưỡng. Kiểm tra phần đầu của trứng bằng cách soi dưới ánh sáng, nếu bạn thấy khoảng trống rộng thì đó là quả trứng đã già, còn nếu là khoảng trống nhỏ thì đó là trứng vịt lộn non.

Khi cầm, nếu bạn cảm nhận được phần vỏ hơi thô ráp, vỏ có một ít cám màu trắng thì đó là trứng ngon.

Trứng vịt già thường có màu xanh sạm, cầm nhẹ tay, lắc trứng thấy kêu sòng sọc, ăn khô cứng, ít chất. Tránh mua những trứng quá nhẹ, phát ra tiếng động hoặc có cảm giác rỗng. Đây có thể là dấu hiệu của trứng đã bị lưu trữ quá lâu hoặc đã hỏng.

Một cách khác để kiểm tra trứng vịt lộn là ngâm chúng trong nước. Trứng tươi ngon sẽ nặng và chìm xuống đáy chậu. Ngược lại, nếu trứng nổi lên trên mặt nước, có thể chúng đã không còn tươi và bạn cần xem xét kỹ hơn trước khi sử dụng.

Khi mua về nếu chưa chế biến ngay, bạn nên bảo quản trứng vịt lộn ở nơi khô ráo và thoáng mát. Tuy nhiên, không nên để trứng quá lâu vì con vịt bên trong sẽ tiếp tục phát triển, làm trứng trở nên già và cứng hơn.

Trước khi luộc, bạn nên rửa trứng dưới vòi nước để loại bỏ hết các chất bẩn bám bên ngoài.

Những điều cần lưu ý khi ăn trứng vịt lộn

- Nên kết hợp trứng vịt lộn cùng gừng và rau răm. Đây là cách kết hợp hài hòa đem lại sự cân bằng cho cơ thể. Rau răm, gừng vị cay nồng, tính ấm, giúp chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Do đó, chúng có tác dụng chống lạnh bụng, đầy hơi và chậm tiêu hóa.

- Nên ăn vào buổi sáng để cơ thể có năng lượng cho cả ngày làm việc, tránh ăn vào buổi tối, đêm muộn gây khó tiêu, tăng cân.

- Không nên ăn trứng vịt lộn quá nhiều trong một ngày hay ăn liên tục bởi có thể làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường… và tăng lượng protein, không tốt cho người bệnh gút.

- Không nên ăn hơn 2 quả trứng vịt lộn trong một lần, nhìn chung hầu hết mọi người không nên ăn quá 2 quả/tuần.

- Không dùng trứng vịt lộn đã luộc chín để qua đêm vì có thể nhiễm vi khuẩn có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe.