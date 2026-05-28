Luộc tôm đừng chỉ cho mỗi nước: Thêm 1 trong 2 gia vị này, tôm đỏ au, thịt ngọt săn chắc

Ánh Lê
|

Chỉ với nước cốt chanh hoặc một chút dầu mè, món tôm luộc đơn giản có thể trở nên hấp dẫn hơn về màu sắc lẫn hương vị.

Tôm là loại hải sản quen thuộc được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Từ hấp, rang, nướng đến luộc, mỗi cách chế biến đều mang đến hương vị hấp dẫn riêng. Trong đó, tôm luộc là cách chế biến được nhiều người lựa chọn vì giúp giữ trọn độ ngọt tự nhiên của thịt tôm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng nếu chỉ đun sôi nước rồi thả tôm vào luộc như thông thường, món ăn rất dễ bị tanh, thịt bở, màu sắc không đẹp và hương vị cũng khó ngon như ngoài hàng. Theo kinh nghiệm của nhiều đầu bếp, chỉ cần thêm một vài nguyên liệu quen thuộc khi luộc, món tôm sẽ ngon hơn đáng kể. Bí quyết này vô cùng đơn giản, ai cũng có thể làm tại nhà:

1. Thêm nước cốt chanh

Một trong những mẹo đơn giản nhất là cho vài lát chanh cùng một ít nước cốt chanh vào nồi khi luộc tôm. Chanh giúp khử mùi tanh tự nhiên của hải sản, đồng thời tạo mùi thơm nhẹ giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Ngoài khả năng khử mùi, lượng axit nhẹ trong chanh còn giúp lớp vỏ tôm nhanh chuyển sang màu đỏ cam đẹp mắt. Nhờ đó, món tôm luộc nhìn bắt mắt hơn mà thịt bên trong cũng săn chắc hơn sau khi chín.

Khi thưởng thức, người ăn sẽ cảm nhận rõ độ dai ngọt tự nhiên hơn cách luộc thông thường. Để tôm không bị dai và giữ được độ ngọt, chỉ nên luộc khoảng 3-5 phút. Khi thấy tôm chuyển màu đỏ đều là có thể vớt ra.

Một số người còn cho thêm vài nhánh sả hoặc lát gừng để tăng hương thơm. Tuy nhiên, chanh vẫn là nguyên liệu dễ áp dụng nhất vì hầu như gia đình nào cũng có sẵn trong bếp.

Luộc tôm thơm ngon hơn với nước cốt chanh hoặc dầu mè, tôm đỏ au - Ảnh 1.

2. Thêm dầu mè

Ngoài chanh, dầu mè cũng là nguyên liệu được nhiều người sử dụng khi luộc tôm. Nhờ dầu mè mà món tôm luộc sẽ luôn giữ được màu đỏ au và cực bắt mắt. Bên cạnh đó, khi dầu mè ngấm vào tôm sẽ giúp thịt tôm giữ được hương vị thơm ngon và đậm đà hơn.

Chỉ cần cho khoảng 1 thìa gia vị này vào nồi khi nước bắt đầu sôi là đã đủ để khử mùi hiệu quả mà không làm át hương vị của tôm. Không những vậy, phần thịt tôm sẽ săn chắc hơn nhưng vẫn mềm, không bị bở.

Lưu ý khác khi luộc tôm:

Để món tôm luộc ngon hơn, bạn cần canh thời gian luộc vừa đủ. Khi thấy tôm chuyển đỏ đều, thân cong nhẹ là có thể vớt ra ngay, tránh luộc quá lâu khiến thịt bị khô và mất độ ngọt.

Ngoài ra, việc chọn tôm tươi cũng là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng món ăn. Sau khi vớt tôm ra, bạn có thể thả nhanh vào tô nước đá khoảng 1 phút để thịt săn hơn, giữ được độ giòn và dễ bóc vỏ hơn khi ăn.

(Tổng hợp)

