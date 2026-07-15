HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam tại Abyei nhận huy chương Liên hợp quốc

Hải Yến/VTC News
|

UNISFA trao Huy chương “Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” cho 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cùng các sĩ quan.

Tại căn cứ Highway, khu vực Abyei (nằm giữa Sudan và Nam Sudan), Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc (UNISFA) vừa trang trọng tổ chức Lễ trao Huy chương “Vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc” cho 184 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 cùng các sĩ quan cá nhân đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh lực lượng Quân sự kiêm Quyền Trưởng Phái bộ UNISFA; đại diện chính quyền Đặc khu hành chính Abyei, cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị quốc tế và Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam làm trưởng Đoàn.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhận Huy chương Liên hợp quốc tại Abyei - Ảnh 1.

Tư lệnh Phái bộ trao Huy chương Liên hợp quốc tặng Ban chỉ huy Đội Công binh số 4. (Ảnh: Văn Quyết)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha nhấn mạnh: “Huy chương này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là minh chứng cho sự cống hiến thực chất của các bạn. Từ việc biến những điểm giao cắt nguy hiểm thành hạ tầng an toàn, bền vững như cầu Banton, đến việc đảm bảo thông suốt gần 100km huyết mạch giao thông trong môi trường tác chiến khắc nghiệt, các bạn đã khẳng định năng lực kỹ thuật xuất sắc và tinh thần quả cảm. Hơn cả những công trình vật chất, các bạn đã thực sự trở thành những ’đại sứ mẫu mực‘, xây dựng nên những nhịp cầu niềm tin vững chắc giữa cộng đồng địa phương với Liên hợp quốc”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhận Huy chương Liên hợp quốc tại Abyei - Ảnh 2.

Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha biểu dương những thành tích nổi bật của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. (Ảnh: Hải Yến)

Thay mặt Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Đại tá Phạm Tân Phong, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự trước sự ghi nhận của Liên hợp quốc dành cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Đại tá Phạm Tân Phong biểu dương những thành tích xuất sắc của Đội Công binh số 4 và các sĩ quan cá nhân, khẳng định: “Những tấm huy chương cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó và sự chuyên nghiệp của các đồng chí tại địa bàn khắc nghiệt. Tôi tin tưởng rằng, mỗi quân nhân sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong mắt bạn bè quốc tế, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao trong chặng đường còn lại”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhận Huy chương Liên hợp quốc tại Abyei - Ảnh 3.

Đại tá Phạm Tân Phong phát biểu, khẳng định quyết tâm và bản lĩnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA. (Ảnh: Thanh Tiến)

Trong nhiệm kỳ công tác, Đội Công binh số 4 không chỉ hoàn thành nhiệm vụ kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng huyết mạch, mà còn tạo được dấu ấn đậm nét thông qua các hoạt động quân dân sự (CIMIC). Hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tích cực hỗ trợ khám chữa bệnh, tu sửa trường học, làm bàn ghế cho học sinh đã trở thành “nhịp cầu” nhân ái, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định và xây dựng lòng tin tại khu vực Abyei.

Một số hình ảnh của chương trình:

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhận Huy chương Liên hợp quốc tại Abyei - Ảnh 4.

Toàn cảnh Lễ trao Huy chương tại Căn cứ Highway. (Ảnh: Tô Trầm)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhận Huy chương Liên hợp quốc tại Abyei - Ảnh 5.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Liên hợp quốc. (Ảnh: Văn Quyết, Thế Vững)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nhận Huy chương Liên hợp quốc tại Abyei - Ảnh 6.

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Liên hợp quốc. (Ảnh: Văn Quyết, Thế Vững)

Chỉ 2-4 phút, tên lửa Nga bay tới Kyiv trước cả còi báo động: Ukraine tiết lộ vấn đề đáng lo


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

liên hợp quốc

Việt Nam

Tin nóng Thế Giới 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại