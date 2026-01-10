Lực lượng Công an phô diễn sức mạnh trong lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Sáng 10-1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (TP Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Lễ xuất quân còn có sự tham gia của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cùng nhiều phương tiện, khí tài... Đặc biệt, có dàn máy bay trực thăng của Trung đoàn không quân công an nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an) và Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng phòng không không quân, Bộ Quốc phòng).

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết thời gian qua, Tiểu ban an ninh trật tự đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần cho thành công của đại hội.

Các lực lượng của công an cũng đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trong đó, ban hành nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự.

Đến nay, việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới đánh chặn an ninh liên hoàn trong - ngoài, trên - dưới, truyền thống - hiện đại, khép kín, trọng tâm là Trung tâm hội nghị quốc gia, trung tâm chính trị Ba Đình, khách sạn đại biểu lưu trú... Lực lượng công an cũng mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, qua đó làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho đại hội...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an, đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội và các bộ, ngành liên quan chủ động nắm chắc tình phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Ông Trần Cẩm Tú cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác đảm bảo an ninh, an toàn đại hội đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Dẫn đầu đội hình là Tổ Công an kỳ, mang theo lá cờ truyền thống vẻ vang với dòng chữ “Vì an ninh Tổ quốc”.

Khối nam sĩ quan Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ duyệt đội ngũ. “Đặc biệt tinh nhuệ, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối trung thành”, Trung đoàn Đặc nhiệm luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh “quả đấm thép” của lực lượng Cảnh vệ.

Khối xe chỉ huy giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông; dẫn đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc nhiệm, sẵn sàng cơ động chiến đấu nhằm trấn áp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ và các loại tội phạm khác xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng này trực chiến 24/7, triển khai các phương án tác chiến, canh trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các địa điểm diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu.

Dàn xe bọc thép chở quân có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ. Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm.

Dàn xe chuyên dụng chống bạo động

Phía dưới, hàng xe bọc thép lội nước đi qua khán đài, trong khi gần 10 chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời.

Dàn xe chuyên dụng về tác chiến điện tử

Các cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trình diễn võ thuật trấn áp tội phạm

Nội công triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, từ đó các cán bộ chiến sĩ áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, cũng như gia tăng sức khỏe.

Ngay sau đó là màn trình diễn các kỹ thuật vận động, khắc phục vật cản, bắn súng ứng dụng của cán bộ chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và lực lượng sử dụng động vật nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trong tình huống mô phỏng tấn công, trấn áp tội phạm cố thủ trong lô cốt, trong nhà. Các chiến sĩ đặc nhiệm lợi dụng địa hình, địa vật bí mật để tiếp cận mục tiêu rồi cài chất nổ phá hủy mục tiêu.

