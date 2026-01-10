Hơn 500 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16/12/2025 đến ngày 31/12/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 514 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ.
Hiện tại, phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Tuyến Quốc lộ 1: 117 trường hợp
- Tuyến Quốc lộ 45: 234 trường hợp
- Tuyến Quốc lộ 47B: 148 trường hợp.
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.
Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168