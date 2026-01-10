Hơn 500 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

36K-474.87 20-12-2025 09:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-756.17 20-12-2025 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-081.31 20-12-2025 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-181.65 20-12-2025 09:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-273.29 20-12-2025 10:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-377.32 20-12-2025 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-812.30 20-12-2025 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-645.83 20-12-2025 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-041.51 20-12-2025 10:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-512.83 20-12-2025 10:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-878.62 20-12-2025 10:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-181.65 20-12-2025 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-966.21 20-12-2025 10:18 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-426.05 20-12-2025 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-980.90 20-12-2025 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-316.15 16-12-2025 09:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14H-097.01 16-12-2025 09:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-629.57 16-12-2025 09:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-718.78 16-12-2025 09:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-524.55 16-12-2025 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-046.03 16-12-2025 10:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-196.77 16-12-2025 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93C-057.55 16-12-2025 11:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-918.77 16-12-2025 11:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-137.98 16-12-2025 11:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-258.64 16-12-2025 11:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-862.72 16-12-2025 11:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-657.92 16-12-2025 12:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-218.10 16-12-2025 12:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-301.12 16-12-2025 12:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-455.11 16-12-2025 12:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-418.22 16-12-2025 12:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37K-426.76 17-12-2025 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-027.21 17-12-2025 09:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-260.68 17-12-2025 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-889.04 17-12-2025 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-181.23 17-12-2025 10:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-201.21 17-12-2025 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-157.84 17-12-2025 11:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-852.81 17-12-2025 11:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15H-085.39 17-12-2025 11:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79H-027.55 17-12-2025 11:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-035.07 17-12-2025 11:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-003.52 17-12-2025 11:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-507.08 17-12-2025 11:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-254.09 17-12-2025 11:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-058.33 17-12-2025 12:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-221.75 17-12-2025 12:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-311.94 17-12-2025 12:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-047.98 18-12-2025 10:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-845.10 18-12-2025 10:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-359.82 18-12-2025 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-369.99 18-12-2025 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-476.48 18-12-2025 11:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-858.82 18-12-2025 11:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-437.82 18-12-2025 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-610.50 18-12-2025 11:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38H-046.07 18-12-2025 11:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-360.92 18-12-2025 11:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-310.61 18-12-2025 11:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-472.39 18-12-2025 11:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-173.67 18-12-2025 11:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-102.77 18-12-2025 12:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-699.69 18-12-2025 12:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-487.52 18-12-2025 12:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-736.16 18-12-2025 15:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-336.44 18-12-2025 16:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-394.83 19-12-2025 09:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-412.83 19-12-2025 09:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-193.44 19-12-2025 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-067.35 19-12-2025 10:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-517.36 19-12-2025 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-350.65 19-12-2025 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-308.69 19-12-2025 10:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-357.92 19-12-2025 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-819.53 19-12-2025 10:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-736.16 19-12-2025 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-474.34 19-12-2025 10:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-658.88 19-12-2025 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-214.19 19-12-2025 10:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-349.11 19-12-2025 11:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50H-186.32 19-12-2025 11:11 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-718.21 19-12-2025 11:12 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-789.10 19-12-2025 11:22 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89F-000.75 22-12-2025 09:26 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-101.22 22-12-2025 09:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-043.07 22-12-2025 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-486.79 22-12-2025 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-676.69 22-12-2025 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-082.44 22-12-2025 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-388.75 22-12-2025 09:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-400.86 22-12-2025 10:04 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-317.22 22-12-2025 10:34 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-411.74 22-12-2025 10:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-462.96 22-12-2025 10:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-694.86 22-12-2025 10:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17C-060.60 22-12-2025 10:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-407.87 22-12-2025 11:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-179.89 22-12-2025 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-002.23 22-12-2025 11:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-111.24 22-12-2025 11:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-370.84 22-12-2025 11:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-739.79 22-12-2025 11:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-829.65 22-12-2025 11:36 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-525.26 23-12-2025 09:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-890.59 23-12-2025 09:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-611.53 23-12-2025 09:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-382.49 23-12-2025 09:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-008.86 23-12-2025 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-100.50 23-12-2025 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-324.24 23-12-2025 09:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98A-862.43 23-12-2025 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-075.48 23-12-2025 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-277.70 23-12-2025 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-388.30 23-12-2025 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-011.14 23-12-2025 10:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-479.70 23-12-2025 10:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

97A-090.17 23-12-2025 10:07 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-537.01 23-12-2025 10:19 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-086.65 23-12-2025 10:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-265.64 24-12-2025 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-055.92 24-12-2025 09:53 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-188.25 24-12-2025 09:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-117.25 24-12-2025 10:08 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-694.48 24-12-2025 10:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-012.02 24-12-2025 10:27 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-358.10 24-12-2025 10:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-786.87 24-12-2025 10:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-262.26 24-12-2025 10:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-527.82 24-12-2025 10:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-919.76 24-12-2025 11:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-744.69 24-12-2025 11:09 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-560.13 24-12-2025 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-468.35 24-12-2025 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-465.68 24-12-2025 11:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-047.05 24-12-2025 12:03 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-478.62 26-12-2025 09:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-195.56 26-12-2025 09:48 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-252.15 26-12-2025 09:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-023.97 26-12-2025 09:57 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-798.68 26-12-2025 10:00 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-448.56 26-12-2025 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-048.52 26-12-2025 10:05 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-957.02 26-12-2025 10:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-338.50 26-12-2025 10:33 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-519.02 26-12-2025 10:35 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-847.14 26-12-2025 10:55 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-510.03 26-12-2025 11:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51A-808.96 26-12-2025 11:15 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-504.50 27-12-2025 09:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20A-691.75 27-12-2025 09:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-543.48 27-12-2025 09:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-972.54 27-12-2025 09:44 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-442.16 27-12-2025 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-465.31 27-12-2025 09:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-935.82 27-12-2025 10:02 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-320.97 27-12-2025 10:16 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-865.39 27-12-2025 10:37 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-119.83 27-12-2025 10:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22A-066.80 27-12-2025 10:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-948.88 27-12-2025 10:41 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51C-848.06 27-12-2025 10:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h