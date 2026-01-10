HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hơn 500 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh |

Chủ xe ô tô, xe máy có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic hoặc truy cập vào website Cục Cảnh sát giao thông.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 16/12/2025 đến ngày 31/12/2025, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 514 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ.

Hiện tại, phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Tuyến Quốc lộ 1: 117 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36C-383.38

16-12-2025 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-308.25

16-12-2025 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-767.60

16-12-2025 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-552.61

16-12-2025 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-494.11

16-12-2025 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18C-149.24

16-12-2025 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-024.47

16-12-2025 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-486.28

16-12-2025 11:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N-1383

16-12-2025 11:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-774.11

16-12-2025 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-769.52

16-12-2025 12:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-040.73

16-12-2025 13:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-341.01

16-12-2025 13:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-389.17

17-12-2025 12:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-392.99

17-12-2025 13:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C2-143.77

17-12-2025 13:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F1-181.40

17-12-2025 13:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-104.92

17-12-2025 14:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C2-42193

17-12-2025 14:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

90A-176.36

17-12-2025 14:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-888.86

17-12-2025 14:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-501.64

17-12-2025 14:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-127.17

17-12-2025 14:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AK-02062

17-12-2025 14:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-696.71

17-12-2025 15:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-558.47

17-12-2025 15:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-210.13

17-12-2025 15:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H7-022.63

17-12-2025 15:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-754.21

17-12-2025 15:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B6-690.27

17-12-2025 15:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-029.41

18-12-2025 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-123.79

18-12-2025 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36N1-062.68

18-12-2025 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-438.08

18-12-2025 13:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AB-739.03

18-12-2025 14:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-059.76

19-12-2025 13:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-395.92

19-12-2025 13:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-968.60

19-12-2025 13:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B6-539.50

19-12-2025 14:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-952.28

19-12-2025 15:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-419.81

19-12-2025 15:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-469.61

19-12-2025 15:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-138.71

20-12-2025 10:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-375.55

20-12-2025 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15K-539.05

20-12-2025 11:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-331.60

20-12-2025 11:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B8-920.25

20-12-2025 11:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-863.98

20-12-2025 11:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-509.25

20-12-2025 11:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-337.58

21-12-2025 09:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-217.90

21-12-2025 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-215.26

21-12-2025 09:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-192.42

21-12-2025 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-549.66

21-12-2025 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-056.61

21-12-2025 09:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-470.55

21-12-2025 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-344.99

21-12-2025 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-494.02

21-12-2025 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-156.67

21-12-2025 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AA-594.04

21-12-2025 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-276.83

21-12-2025 10:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-170.70

21-12-2025 10:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-303.47

21-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-101.72

23-12-2025 12:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-946.70

23-12-2025 13:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-257.23

23-12-2025 13:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-525.22

23-12-2025 14:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-385.66

23-12-2025 14:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30A-033.23

23-12-2025 14:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-208.31

23-12-2025 15:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

64A-137.68

23-12-2025 15:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-527.64

23-12-2025 16:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-163.52

24-12-2025 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36H-096.65

24-12-2025 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35B2-666.26

24-12-2025 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-103.04

24-12-2025 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36AB-446.41

24-12-2025 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F1-193.21

24-12-2025 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-695.62

24-12-2025 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-231.40

24-12-2025 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99H-010.73

24-12-2025 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-147.96

24-12-2025 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-092.68

24-12-2025 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29AB-949.04

24-12-2025 11:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AB-935.61

24-12-2025 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36R5-8623

24-12-2025 11:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36AC-736.67

24-12-2025 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h

36K-106.11

24-12-2025 12:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-922.96

24-12-2025 15:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89A-370.63

25-12-2025 15:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-115.72

25-12-2025 15:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-541.29

25-12-2025 15:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B5-252.58

26-12-2025 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-568.01

26-12-2025 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-457.57

26-12-2025 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-727.06

26-12-2025 13:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-492.94

26-12-2025 13:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-833.39

26-12-2025 13:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-099.58

26-12-2025 13:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-307.87

26-12-2025 14:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-505.57

26-12-2025 14:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-363.76

26-12-2025 15:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-330.08

26-12-2025 15:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-022.86

27-12-2025 14:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-396.01

27-12-2025 14:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-507.74

27-12-2025 14:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37F-002.81

27-12-2025 14:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-166.69

27-12-2025 14:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-500.21

27-12-2025 14:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-009.39

27-12-2025 14:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-406.42

27-12-2025 14:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-032.48

27-12-2025 14:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18H-022.98

27-12-2025 14:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51A-588.50

27-12-2025 14:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-944.67

27-12-2025 14:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30H-173.09

27-12-2025 15:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-297.64

27-12-2025 15:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 45: 234 trường hợp

STT

Biển số

Thời gian

vi phạm

Hành vi vi phạm

1.

30F-527.73

16-12-2025 07:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

2.

36H-072.94

16-12-2025 07:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

3.

36C-216.77

16-12-2025 08:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

4.

36K-068.57

16-12-2025 08:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

5.

29H-802.45

16-12-2025 08:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

6.

36F-009.09

16-12-2025 08:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29KT-104.55

16-12-2025 08:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

14A-458.07

16-12-2025 08:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-523.77

16-12-2025 08:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-400.14

16-12-2025 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

99A-418.35

16-12-2025 08:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-439.05

16-12-2025 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-044.08

16-12-2025 09:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-059.48

16-12-2025 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-133.12

16-12-2025 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-474.52

16-12-2025 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-906.81

16-12-2025 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51H-617.77

16-12-2025 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-028.01

16-12-2025 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-515.11

16-12-2025 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-763.08

16-12-2025 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-515.11

16-12-2025 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-272.96

16-12-2025 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-092.07

16-12-2025 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-268.91

16-12-2025 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-553.01

16-12-2025 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-106.94

16-12-2025 10:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-011.76

16-12-2025 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-077.57

16-12-2025 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29E-094.56

16-12-2025 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-269.39

16-12-2025 11:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-713.05

16-12-2025 11:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-406.42

17-12-2025 09:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-208.86

17-12-2025 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-883.84

17-12-2025 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-988.66

17-12-2025 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-535.60

17-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-491.26

17-12-2025 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-613.34

17-12-2025 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30H-315.80

17-12-2025 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-159.07

17-12-2025 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-358.86

17-12-2025 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-428.59

17-12-2025 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-945.98

17-12-2025 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-248.90

17-12-2025 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-988.44

17-12-2025 11:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-315.36

19-12-2025 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-026.68

19-12-2025 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-473.84

19-12-2025 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29D-593.78

19-12-2025 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30P-4008

19-12-2025 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-240.52

19-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29C-946.10

19-12-2025 10:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-842.59

19-12-2025 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-502.93

19-12-2025 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-053.65

19-12-2025 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-848.12

19-12-2025 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-428.50

19-12-2025 10:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

17A-276.80

19-12-2025 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-069.40

19-12-2025 11:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-015.42

20-12-2025 09:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29H-669.56

20-12-2025 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-336.71

20-12-2025 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-246.11

20-12-2025 09:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-506.38

20-12-2025 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-015.70

20-12-2025 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

35A-253.91

20-12-2025 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-119.83

20-12-2025 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29K-177.59

20-12-2025 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-518.08

20-12-2025 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-925.69

20-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-411.27

20-12-2025 10:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-482.83

20-12-2025 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-677.83

20-12-2025 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-690.21

20-12-2025 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-337.59

21-12-2025 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-977.76

21-12-2025 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-433.32

21-12-2025 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-004.88

21-12-2025 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18H-015.09

21-12-2025 09:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-855.24

21-12-2025 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-119.51

21-12-2025 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-897.25

21-12-2025 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-905.97

21-12-2025 09:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29A-255.71

21-12-2025 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-426.29

21-12-2025 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-425.03

21-12-2025 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-008.41

21-12-2025 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-159.06

21-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-398.84

21-12-2025 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-286.89

23-12-2025 08:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-334.74

23-12-2025 08:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-062.97

23-12-2025 08:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30B-024.63

23-12-2025 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-053.34

23-12-2025 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-163.52

23-12-2025 08:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-555.65

23-12-2025 09:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-282.22

23-12-2025 09:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-781.40

23-12-2025 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-508.91

23-12-2025 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-290.94

23-12-2025 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-210.17

23-12-2025 09:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-344.34

23-12-2025 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

60C-477.67

23-12-2025 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

99E-019.26

23-12-2025 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

29C-006.64

23-12-2025 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29K-009.28

24-12-2025 07:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-977.72

24-12-2025 07:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-507.23

24-12-2025 07:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-211.88

24-12-2025 07:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-562.81

24-12-2025 08:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50LD- 02942

24-12-2025 08:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-079.22

24-12-2025 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

18A-717.61

24-12-2025 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-154.61

24-12-2025 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-268.91

24-12-2025 08:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-332.29

24-12-2025 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-069.40

24-12-2025 09:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-854.56

24-12-2025 09:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-541.06

24-12-2025 09:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-002.50

24-12-2025 09:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

34C-317.68

24-12-2025 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-389.24

24-12-2025 09:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-227.05

24-12-2025 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

18A-184.45

25-12-2025 08:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-961.82

25-12-2025 08:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-446.56

25-12-2025 08:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-018.97

25-12-2025 08:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-761.52

25-12-2025 08:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-115.46

25-12-2025 08:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-299.81

25-12-2025 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-452.08

25-12-2025 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-266.71

25-12-2025 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

60C-477.67

25-12-2025 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-496.78

25-12-2025 09:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-068.73

25-12-2025 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

19C-031.53

25-12-2025 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36LD00379

25-12-2025 09:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-304.68

25-12-2025 09:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-173.64

27-12-2025 08:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-137.87

27-12-2025 08:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-434.56

27-12-2025 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-071.84

27-12-2025 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-795.80

27-12-2025 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-823.95

27-12-2025 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-402.57

27-12-2025 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-690.12

27-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29A-245.08

27-12-2025 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-906.16

27-12-2025 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-834.61

27-12-2025 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-043.89

27-12-2025 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-313.03

27-12-2025 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-416.82

27-12-2025 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-128.13

27-12-2025 10:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-866.98

27-12-2025 11:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-074.78

27-12-2025 11:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-028.80

27-12-2025 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99H-078.63

27-12-2025 11:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-851.40

27-12-2025 11:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-275.13

27-12-2025 11:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-823.95

27-12-2025 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

17H-036.21

27-12-2025 11:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-845.15

27-12-2025 11:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-230.18

27-12-2025 11:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37B-029.89

27-12-2025 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-710.39

27-12-2025 11:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-433.84

28-12-2025 07:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

89A-496.00

28-12-2025 07:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-502.66

28-12-2025 07:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-286.34

28-12-2025 07:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

90C-141.40

28-12-2025 07:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-004.94

28-12-2025 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-971.67

28-12-2025 08:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-450.13

28-12-2025 08:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-445.64

28-12-2025 08:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30A-461.38

28-12-2025 08:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-977.72

28-12-2025 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-312.74

28-12-2025 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-197.22

28-12-2025 08:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-553.71

28-12-2025 08:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-873.13

28-12-2025 08:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29B-513.30

28-12-2025 08:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-129.87

28-12-2025 09:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-842.18

29-12-2025 08:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30F-677.88

29-12-2025 08:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-262.01

29-12-2025 08:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-541.03

29-12-2025 08:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-126.84

29-12-2025 08:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30A-339.49

29-12-2025 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-422.03

29-12-2025 08:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-143.33

29-12-2025 09:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-082.84

29-12-2025 09:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-875.73

29-12-2025 09:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-275.94

29-12-2025 09:17

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-511.76

29-12-2025 09:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18C-087.15

29-12-2025 09:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-072.28

29-12-2025 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-175.07

29-12-2025 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-959.72

29-12-2025 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-267.75

29-12-2025 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30F-487.65

29-12-2025 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-916.94

29-12-2025 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

98A-627.08

30-12-2025 08:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-378.30

30-12-2025 08:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-602.53

30-12-2025 09:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-176.49

30-12-2025 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-092.94

30-12-2025 09:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-451.71

30-12-2025 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

20A-409.71

30-12-2025 09:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17A-323.60

30-12-2025 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-513.27

30-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-011.46

30-12-2025 10:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-581.51

30-12-2025 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30L-442.33

30-12-2025 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-977.41

30-12-2025 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-972.80

30-12-2025 10:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-188.66

30-12-2025 10:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37B-184.27

30-12-2025 10:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-477.34

31-12-2025 08:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29H-437.65

31-12-2025 08:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-050.09

31-12-2025 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-467.54

31-12-2025 08:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

81F-003.56

31-12-2025 08:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-407.06

31-12-2025 09:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-976.12

31-12-2025 09:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-930.59

31-12-2025 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-180.98

31-12-2025 09:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36K-233.80

31-12-2025 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-099.36

31-12-2025 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

18C-141.11

31-12-2025 10:30

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30M-074.51

31-12-2025 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30L-982.75

31-12-2025 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-901.52

31-12-2025 10:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-971.67

31-12-2025 10:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

  • Tuyến Quốc lộ 47B: 148 trường hợp.

STT

Biển số

Thời gian vi phạm

Hành vi vi phạm

36K-474.87

20-12-2025 09:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-756.17

20-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-081.31

20-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-181.65

20-12-2025 09:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-273.29

20-12-2025 10:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-377.32

20-12-2025 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-812.30

20-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30M-645.83

20-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-041.51

20-12-2025 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-512.83

20-12-2025 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-878.62

20-12-2025 10:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-181.65

20-12-2025 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-966.21

20-12-2025 10:18

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-426.05

20-12-2025 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-980.90

20-12-2025 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-316.15

16-12-2025 09:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

14H-097.01

16-12-2025 09:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-629.57

16-12-2025 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36A-718.78

16-12-2025 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-524.55

16-12-2025 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-046.03

16-12-2025 10:56

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-196.77

16-12-2025 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

93C-057.55

16-12-2025 11:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

99A-918.77

16-12-2025 11:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-137.98

16-12-2025 11:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-258.64

16-12-2025 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-862.72

16-12-2025 11:58

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-657.92

16-12-2025 12:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-218.10

16-12-2025 12:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-301.12

16-12-2025 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-455.11

16-12-2025 12:10

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-418.22

16-12-2025 12:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

37K-426.76

17-12-2025 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36D-027.21

17-12-2025 09:50

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-260.68

17-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30K-889.04

17-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-181.23

17-12-2025 10:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-201.21

17-12-2025 10:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-157.84

17-12-2025 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-852.81

17-12-2025 11:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

15H-085.39

17-12-2025 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

79H-027.55

17-12-2025 11:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30F-035.07

17-12-2025 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-003.52

17-12-2025 11:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-507.08

17-12-2025 11:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-254.09

17-12-2025 11:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-058.33

17-12-2025 12:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-221.75

17-12-2025 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

34C-311.94

17-12-2025 12:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-047.98

18-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-845.10

18-12-2025 10:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-359.82

18-12-2025 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-369.99

18-12-2025 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-476.48

18-12-2025 11:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-858.82

18-12-2025 11:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-437.82

18-12-2025 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-610.50

18-12-2025 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

38H-046.07

18-12-2025 11:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

26A-360.92

18-12-2025 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36B-310.61

18-12-2025 11:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-472.39

18-12-2025 11:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-173.67

18-12-2025 11:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-102.77

18-12-2025 12:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-699.69

18-12-2025 12:01

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-487.52

18-12-2025 12:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-736.16

18-12-2025 15:21

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

37K-336.44

18-12-2025 16:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-394.83

19-12-2025 09:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-412.83

19-12-2025 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-193.44

19-12-2025 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-067.35

19-12-2025 10:14

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-517.36

19-12-2025 10:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-350.65

19-12-2025 10:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30K-308.69

19-12-2025 10:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-357.92

19-12-2025 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-819.53

19-12-2025 10:28

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-736.16

19-12-2025 10:32

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30E-474.34

19-12-2025 10:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-658.88

19-12-2025 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-214.19

19-12-2025 10:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36C-349.11

19-12-2025 11:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

50H-186.32

19-12-2025 11:11

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-718.21

19-12-2025 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-789.10

19-12-2025 11:22

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

89F-000.75

22-12-2025 09:26

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-101.22

22-12-2025 09:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-043.07

22-12-2025 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-486.79

22-12-2025 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-676.69

22-12-2025 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-082.44

22-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-388.75

22-12-2025 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-400.86

22-12-2025 10:04

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-317.22

22-12-2025 10:34

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-411.74

22-12-2025 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-462.96

22-12-2025 10:51

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-694.86

22-12-2025 10:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

17C-060.60

22-12-2025 10:59

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-407.87

22-12-2025 11:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37K-179.89

22-12-2025 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-002.23

22-12-2025 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-111.24

22-12-2025 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-370.84

22-12-2025 11:23

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-739.79

22-12-2025 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-829.65

22-12-2025 11:36

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-525.26

23-12-2025 09:20

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-890.59

23-12-2025 09:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-611.53

23-12-2025 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-382.49

23-12-2025 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-008.86

23-12-2025 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-100.50

23-12-2025 09:47

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-324.24

23-12-2025 09:49

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

98A-862.43

23-12-2025 09:54

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-075.48

23-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-277.70

23-12-2025 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-388.30

23-12-2025 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36F-011.14

23-12-2025 10:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

37A-479.70

23-12-2025 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

97A-090.17

23-12-2025 10:07

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-537.01

23-12-2025 10:19

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-086.65

23-12-2025 10:42

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-265.64

24-12-2025 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35C-055.92

24-12-2025 09:53

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36H-188.25

24-12-2025 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-117.25

24-12-2025 10:08

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

29C-694.48

24-12-2025 10:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-012.02

24-12-2025 10:27

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-358.10

24-12-2025 10:29

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-786.87

24-12-2025 10:31

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

35A-262.26

24-12-2025 10:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-527.82

24-12-2025 10:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-919.76

24-12-2025 11:06

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-744.69

24-12-2025 11:09

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-560.13

24-12-2025 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-468.35

24-12-2025 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-465.68

24-12-2025 11:45

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-047.05

24-12-2025 12:03

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-478.62

26-12-2025 09:24

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-195.56

26-12-2025 09:48

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-252.15

26-12-2025 09:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-023.97

26-12-2025 09:57

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30B-798.68

26-12-2025 10:00

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-448.56

26-12-2025 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-048.52

26-12-2025 10:05

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-957.02

26-12-2025 10:25

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-338.50

26-12-2025 10:33

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-519.02

26-12-2025 10:35

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-847.14

26-12-2025 10:55

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-510.03

26-12-2025 11:13

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

51A-808.96

26-12-2025 11:15

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

15A-504.50

27-12-2025 09:39

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

20A-691.75

27-12-2025 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

36B-543.48

27-12-2025 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-972.54

27-12-2025 09:44

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-442.16

27-12-2025 09:46

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-465.31

27-12-2025 09:52

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-935.82

27-12-2025 10:02

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-320.97

27-12-2025 10:16

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-865.39

27-12-2025 10:37

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-119.83

27-12-2025 10:38

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

22A-066.80

27-12-2025 10:40

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-948.88

27-12-2025 10:41

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

51C-848.06

27-12-2025 10:43

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-693.84

27-12-2025 11:12

Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ theo Nghị định 168

136 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

tai nạn

báo mới

Công an tỉnh Thanh Hoá

danh sách phạt nguội

phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại