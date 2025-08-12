Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiêu diệt các quân nhân thuộc Quân đội Ukraine trong các công sự ở vùng hoạt động của chiến dịch quân sự đặc biệt. Những đối tượng này bị tiêu diệt bởi tổ lái pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A.

Bộ Quốc phòng nhấn mạnh hệ thống phun lửa hạng nặng đã được hiện đại hóa. Các tên lửa nhiệt áp được phóng từ cự ly hơn 20 km.

“Một đòn nhiệt áp chính xác, được thực hiện từ cự ly hơn 20 km, đã đảm bảo đột phá cho các đơn vị tấn công Nga tại một khu vực chiến lược trên mặt trận,” Bộ Quốc phòng Nga nêu.

Thông báo nêu rõ đòn đánh được thực hiện ở hướng Krasnoarmeysky, thuộc vùng trách nhiệm của nhóm quân Trung tâm. Đồng thời, tọa độ mục tiêu được truyền bởi các điều hành viên UAV trinh sát.

Trước đó có tin cho biết tổ lái pháo tự hành Nga Hyacinth-K đã phá hủy điểm chỉ huy UAV thuộc Quân đội Ukraine gần Krasnoarmeysk.

