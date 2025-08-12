Mọi cuộc gọi có nội dung này đều là lừa đảo

Dạo gần đây, không ít người dân bất ngờ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo mình vi phạm giao thông và yêu cầu truy cập vào đường link để nộp phạt. Thực tế, đây là chiêu thức lừa đảo tinh vi, giả mạo cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài khoản và thông tin cá nhân.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), mọi trường hợp nhắn tin hoặc gọi điện thông báo lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông tới người dân đều là giả mạo và có dấu hiệu lừa đảo.

Tin nhắn lừa đảo giả mạo CSGT Việt Nam. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông)

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, hiện các đối tượng lừa đảo sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi, như giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tạo dựng các trang thanh toán, thông báo "phạt nguội" khác nhau, với mục đích để người dân đăng nhập vào hệ thống, truy cập đường link… nhằm mục đích chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản…

Theo đó, người dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông (địa chỉ: https://csgt.bocongan.gov.vn/) để tra cứu thông tin vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Khi có thông báo vi phạm (phạt nguội) gửi đến chủ phương tiện hoặc nắm bắt thông tin vi phạm qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang/cổng thông tin điện tử của Công an các tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương, chủ xe trực tiếp tới các địa chỉ trong thông báo để làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông thông báo sử dụng số điện thoại đường dây nóng 0931118080 để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc.

Người dân có thể gọi đến số 0931118080 để cung cấp thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông.

Mọi phản ánh sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.