Lừa khách đưa điện thoại, 1 nhân viên ngân hàng "rút" 1,7 tỉ đồng để tiêu xài

Nhất Đăng |

Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt đối với Ngô Anh Tuấn và đề nghị những ai là nạn nhân của người này đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (27 tuổi, thường trú tại xã D'ran) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lừa đảo ngân hàng 1 , 7 tỉ Đồng: Nhân viên ngân hàng bị bắt tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt đối với Ngô Anh Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của một ngân hàng có chi nhánh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Trong quá trình tư vấn, Tuấn thông tin gian dối về việc hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất rồi yêu cầu khách hàng đưa điện thoại để thao tác.

Khi có được điện thoại của khách, Tuấn dùng tài khoản của khách truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến và chuyển số tiền 1,7 tỉ đồng đến tài khoản khác; sau đó tiếp tục chuyển số tiền này về tài khoản của Tuấn để chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Chỉ khi phát hiện vụ việc, người bị hại trình báo đến cơ quan Công an.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi của Tuấn thì khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

