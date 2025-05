"Trắng da sau 10 liệu trình dùng kem trộn tự chế từ công thức cổ truyền", "giảm cân sau 20 ngày dùng đường atisô", "uống collagen trẻ hóa, sung mãn sau tuổi 40". Nhan nhản những quảng cáo tùy tiện trên mạng xã hội từng giây phút dẫn dụ người dùng. Và thực tế, rất nhiều người dễ dàng sa bẫy.

Nối dài trong danh sách các loại hàng giả như thuốc giả, thực phẩm chức năng giả... mà cơ quan chức năng điều tra, phát hiện thì nay có thêm mỹ phẩm giả. Đây là đợt điều tra trong lúc cao điểm chứ thật ra trước đây cơ quan công an đã phát hiện và khởi tố hàng chục vụ mỹ phẩm giả rồi. Gần nhất là vụ Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện cả cơ sở sản xuất các loại mỹ phẩm giả với nhãn hiệu rất kêu: Kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn Demi Skin 3 days, SEIMY skin 7 days plus, KT'skin serum; lăn khử mùi STOPIREX, Sạch hôi nách Cú đấm thép… Liều lĩnh như thế nhưng "chuyên gia sắc đẹp" vườn này đã bán hàng trăm ngàn sản phẩm, thu được 6 tỉ đồng. Không biết nhan sắc của các khách hàng sử dụng những sản phẩm trên giờ ra sao?.

Còn nếu ai mạo hiểm hơn, dạo một vòng trên mạng xã hội thì sẽ thấy các loại mỹ phẩm, thực phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe không nguồn gốc, thậm chí là sản phẩm của các "nhà sản xuất" tay ngang quảng cáo bán rầm rộ bất chấp hậu quả.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu luôn cảnh báo về việc bị tổn thương da sau khi sử dụng mỹ phẩm dỏm. Nguy hại hơn, các loại mỹ phẩm này thường chứa kim loại nặng. Những chất kim loại này khi vượt quá hàm lượng cho phép sẽ gây hại cho sức khỏe con người. Khi sử dụng những loại mỹ phẩm này lâu sẽ gây biến đổi gien và các tế bào, phát sinh các bệnh về gan, nội tiết... thậm chí còn ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, gây vô sinh. Nguy hại như thế nhưng bởi nguồn lợi quá lớn và việc kiểm soát của các cơ quan chức năng còn lỏng lẻo nên nhiều kẻ bất chấp, trục lợi trên sức khỏe người tiêu dùng.

Với thực trạng bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dỏm, không rõ nguồn gốc tràn lan như hiện nay, có thể nói sự kiểm soát của các cơ quan chức năng đã không theo kịp thực tiễn. Cả một thời gian dài việc đưa ra một kế hoạch hữu hiệu để ngăn chặn những kẻ trục lợi trên sức khỏe người tiêu dùng cũng chưa rõ ràng. Vấn đề này chậm trễ thì danh sách các nạn nhân liên quan càng nối dài.

Trước mối nguy hại này, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu tập trung kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội TikTok, Zalo, Facebook, YouTube... nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trái phép, mỹ phẩm nghi ngờ giả…

Mục tiêu rất rõ ràng là xử lý mạnh tay với những ai vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng… Trách nhiệm này thuộc về cơ quan chức năng chứ không phải ai khác. Tuy nhiên, để bảo vệ mình, người tiêu dùng cũng cần tìm hiểu thật kỹ để tránh mua phải những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.