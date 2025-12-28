Lửa đỏ rực bao trùm dãy biệt thự liền kề ở Hà Nội

Video: Cháy lớn ở Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Nội

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 28/12, tại khu biệt thự liền kề trong Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan ra khoảng 7 căn nhà.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lúc 17h30 cùng ngày, cột khói vẫn bốc cao tại dãy nhà lô 12AC2 của Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.

Người dân sinh sống tại đây cho biết, lúc 17h, họ phát hiện khói đen bốc cao từ một căn biệt thự liền kề. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng lên mạnh, bao trùm toàn bộ căn nhà.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Khói lửa bốc cao khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân không khỏi lo lắng bởi thời điểm xảy ra cháy là giờ cao điểm buổi chiều, khu vực có mật độ dân cư đông. Một số người cho biết ngọn lửa lan rất nhanh, kèm theo khói đen dày đặc, khiến tầm nhìn bị hạn chế và không khí trở nên ngột ngạt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng tới hiện trường. Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế đám lửa, đồng thời phun nước làm mát, ngăn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt.

Người dân tập trung theo dõi vụ hoả hoạn.

Khoảng 18h cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước và kiểm soát hiện trường. Bước đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, đánh giá.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.