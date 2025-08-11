Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2023, Trương Cao lúc này đang là một nhân viên chăm sóc khách hàng đã quen biết Tiểu Vy khi cô mua một chiếc máy hút mùi.

"Chị ơi, máy hút mùi nhà chị đến kỳ vệ sinh rồi, tan làm em qua giúp nhé." Lời quan tâm chu đáo ấy, cùng những tin nhắn dự báo thời tiết, công thức nấu ăn được gửi đều đặn mỗi ngày, đã dần phá vỡ mọi phòng tuyến cảnh giác của người phụ nữ sống một mình.

Theo các chuyên gia, đây chính là giai đoạn "thao túng tình cảm" có chủ đích, một chiêu bài mà Trương Cao đã áp dụng với tất cả nạn nhân trong suốt 8 tháng trời. Gã đã lợi dụng triệt để "lòng tin mặc định" mà mọi người thường dành cho người mặc đồng phục công ty.

Khi lòng tin đã đủ lớn, cạm bẫy bắt đầu sập xuống. Tháng 11/2024, Trương Cao chìa ra một "tài liệu nội bộ", hứa hẹn về những suất mua hàng giá rẻ. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của gã, Tiểu Vy không ngần ngại chuyển khoản, để rồi trong 8 tháng sau đó bị lừa mất gần 670 triệu đồng.

Chiêu bài này không chỉ dùng với Tiểu Vy. Với bà Vương, một giáo viên về hưu, nó là lời hứa hẹn về một "suất mua biệt thự", cướp đi của bà 280 triệu đồng tiền dưỡng lão. Với ông Trần, một người bán rau ở chợ, đó là hơn 420 triệu đồng mồ hôi nước mắt, khiến đám cưới của con trai ông phải trì hoãn vô thời hạn. Có một cặp vợ chồng thậm chí đã cãi nhau đến mức đòi ly hôn ngay tại đồn cảnh sát.

Vậy số tiền khổng lồ ấy, lên đến hơn 4,5 tỷ đồng, đã đi về đâu? Câu trả lời không nằm ở những khoản đầu tư hay nhà cửa xe cộ, mà ở một thế giới ảo nơi Trương Cao có thể trở thành một con người khác. Sao kê ngân hàng phơi bày một bức tranh tâm lý phức tạp: 2,4 tỷ đồng được ném vào phòng livestream của nữ streamer có nickname "Bảo Bối Ngọt Ngào", nơi gã được gọi là "Sếp Trương" và có thể yêu cầu cô hát riêng cho mình nghe bất kể ngày đêm. Hơn 1 tỷ đồng khác bị đốt vào vé số với hy vọng hão huyền rằng "sẽ trúng thưởng".

Điều trớ trêu là, trong khi vung tiền không tiếc tay trên mạng, đời sống thật của Trương Cao lại vô cùng tồi tàn. Gã ở trong một nhà nghỉ giá rẻ, xung quanh là 17 thùng mỳ ăn liền chưa bóc. Vòng xoáy cuộc sống trái ngược và hỗn loạn này chỉ đến ngày 31/7/2025. Khi cảnh sát ập vào, họ bắt quả tang Trương Cao vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, tay đang thực hiện thao tác tặng "tên lửa" cho nữ streamer. "Tên lửa" ở đây chính là vật phẩm quà tặng ảo được mua bằng tiền thật.

Đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi, gã thanh niên 28 tuổi sụp đổ và bật khóc.

Vụ án của Trương Cao là một lời cảnh tỉnh đau đớn về một hình thức "lừa đảo mang tính phục vụ" ngày càng tinh vi. Nó không chỉ tấn công vào lòng tham, mà còn khoét sâu vào "khoảng trống tình cảm", đặc biệt là của những người trung niên và cao tuổi có con cái ở xa. Như bà Vương, người bị lừa 280 triệu, vẫn lau nước mắt khi kể lại: "Cậu ấy đã sửa máy hút mùi cho tôi ba lần, lần nào cũng lau chùi sạch sẽ." Chính sự quan tâm chu đáo đó đã bị biến tướng thành một công cụ lừa đảo tàn nhẫn.

Đáng báo động hơn, Trương Cao không phải trường hợp duy nhất. Năm 2024, số vụ lừa đảo giả danh nhân viên bảo hành trên toàn Trung Quốc đã tăng 67% so với năm trước, trong đó 83% số tiền lừa được có liên quan đến việc tặng quà livestream.