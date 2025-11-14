Lừa đảo 128.000 nhà đầu tư với số tiền 147.000 tỷ đồng, “bà trùm” sống cuộc đời xa hoa, tự xưng "nữ hoàng"

Nghi phạm trong vụ việc là Qian Zhimin. Theo đó, người này từng trốn khỏi Trung Quốc bằng xe máy, vượt biên sang Myanmar rồi tiếp tục di chuyển qua nhiều quốc gia Đông Nam Á và châu Âu bằng hộ chiếu giả. Sau cùng, cô ta định cư tại Anh dưới cái tên giả Yadi Zhang. Tại đây, Qian bị bắt trong vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay của Anh, với tổng giá trị lên tới 6,4 tỷ USD (tương đương khoảng 168 nghìn tỷ đồng).

Ngày 12/11, tại Tòa án Southwark Crown (London), Qian bị tuyên án sau khi nhận tội sở hữu và giao dịch tài sản phạm pháp hồi tháng 8. Trợ lý của cô ta, Seng Hok Ling (47 tuổi) cũng bị kết án 4 năm 11 tháng tù vì giúp xử lý dòng tiền phi pháp.

Theo cáo trạng, Qian sống xa hoa trong các biệt thự sang trọng, chi tiêu phung phí và thậm chí từng nuôi tham vọng trở thành “nữ hoàng của quốc gia tự xưng Liberland” - một vùng đất nhỏ giữa Croatia và Serbia.

Thẩm phán Sally-Ann Hales khi tuyên án đã nói: “Zhimin Qian là ‘kiến trúc sư’ của toàn bộ vụ phạm tội này, từ đầu đến cuối. Quy mô rửa tiền của cô ta chưa từng có tiền lệ với động cơ duy nhất là lòng tham.”

Hành trình từ đại gia tài chính thành tội phạm quốc tế

Theo hồ sơ tòa, Qian từng điều hành một công ty đầu tư phi pháp tại Trung Quốc, huy động 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 147 nghìn tỷ đồng) từ hơn 128.000 nhà đầu tư trong giai đoạn 2014 - 2017.

Khi giới chức Trung Quốc triệt phá công ty này vào năm 2017, Qian bỏ trốn, sử dụng hộ chiếu giả của St. Kitts và Nevis để sang Anh. Tại đây, cô ra thuê Wen Jian, một nhân viên cửa hàng đồ ăn nhanh, giúp rửa tiền và thực hiện các giao dịch tài chính. Wen sau đó bị kết án hơn 6 năm tù vào năm 2023.

Qian cùng các cộng sự thuê biệt thự sang trọng, mua trang sức, bất động sản tại Dubai, chi hàng chục nghìn bảng Anh cho các chuyến mua sắm xa hoa.

Cảnh sát Anh đã phát hiện ra dấu vết khi một hãng luật tại London báo cáo giao dịch bất thường liên quan đến việc mua nhà bằng Bitcoin. Cuộc điều tra sau đó dẫn đến vụ thu giữ 61.000 Bitcoin vào năm 2018 khi đó được xem là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Theo cảnh sát London (Metropolitan Police), đây là vụ án kinh tế phức tạp nhất từ trước đến nay của họ.

“Các tổ chức tội phạm đang sử dụng tiền điện tử để di chuyển, che giấu và đầu tư lợi nhuận từ các hành vi phạm pháp nhưng mọi giao dịch đều để lại dấu vết,” ông Will Lyne, trưởng bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Sở Cảnh sát London, cho biết.

Hiện cơ quan chức năng Anh đang xem xét trả lại số Bitcoin cho các nhà đầu tư bị lừa, song chưa công bố chi tiết kế hoạch.

Cái kết cho “giấc mơ nữ hoàng”

Sau nhiều năm lẩn trốn tại các biệt thự ở Scotland và York, Qian bị bắt hồi tháng 2/2024 khi cảnh sát phát hiện chuyển khoản 8,2 Bitcoin vào ví tiền điện tử đang bị theo dõi.

Tại nơi ở, cảnh sát thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật số chứa tài sản tiền điện tử trị giá hơn 60 triệu bảng Anh (khoảng 2 nghìn tỷ đồng), 48.000 bảng (khoảng 1,6 tỷ đồng) tiền mặt cùng nhiều trang sức đắt tiền.

Các công tố viên cho biết Qian từng lên kế hoạch bán 200.000 bảng Bitcoin mỗi tháng để duy trì lối sống xa hoa và mua một biệt thự lớn, với tham vọng “trở thành nữ hoàng của Liberland”.

Khi bị thẩm vấn, Qian từ chối hầu hết câu hỏi và chỉ nói rằng cô ta “cảm thấy mình sắp chết và đây là cơ hội cuối để được tiêu tiền”.