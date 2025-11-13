Cầu gỗ vượt sông dài nhất Việt Nam biến mất sau bão số 13: Lịch sử gần 30 năm, từng lên phim điện ảnh

Việt Nam có nhiều cây cầu đặc sắc, được thi công kiên cố, vững chãi, trở thành niềm tự hào của từng địa phương. Thế nhưng, cũng có những công trình mộc mạc, đơn sơ nhưng lại mang giá trị đặc biệt trong lòng người dân và du khách. Cầu gỗ Ông Cọp ở Phú Yên chính là một ví dụ như thế. Tuy nhiên, sau cơn bão số 13 vừa qua, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam đã hoàn toàn biến mất, để lại trong lòng người dân xứ Nẫu không ít tiếc nuối.

Theo Người Lao Động, vào ngày 7/11, khi bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đổ bộ, mưa lớn và gió mạnh khiến nước sông Bình Bá dâng cao, cuốn trôi toàn bộ kết cấu cầu gỗ Ông Cọp, chỉ còn trơ lại vài trụ gỗ giữa dòng nước. Lãnh đạo phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) xác nhận cây cầu đã bị sập hoàn toàn – đây là lần thứ năm công trình hư hỏng nặng sau bão nhưng là lần đầu tiên biến mất hoàn toàn như vậy.

Cầu gỗ Ông Cọp là cầu gỗ vượt sông dài nhất Việt Nam, nằm ở Phú Yên (Ảnh VNN)

Cây cầu biến mất sau cơn bão số 13 vào Phú Yên (Ảnh Tropical Trip Phú Yên)

Cây cầu gỗ hơn 25 năm tuổi, từng xuất hiện trong phim điện ảnh

Theo cổng thông tin điện tử địa phương, Cầu gỗ Ông Cọp được người dân dựng lên từ năm 1998, bằng tre, gỗ bạch đàn và keo – những vật liệu địa phương dễ kiếm, thân thiện với môi trường. Tổng kinh phí khi đó hơn một tỷ đồng, do người dân đóng góp để rút ngắn quãng đường đi lại giữa xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) và phường Xuân Đài.

Cây cầu dài khoảng 800 m, rộng hơn 2 m, trụ cao từ 8 đến 10 m, bắc qua sông Bình Bá (còn gọi là sông Phú Ngân). Trong suốt hơn hai thập kỷ, nó không chỉ giúp người dân qua lại thuận tiện mà còn trở thành biểu tượng đặc trưng của vùng đất Phú Yên.

Vẻ đẹp mộc mạc, thanh bình của cầu từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ, khiến khán giả cả nước ấn tượng với khung cảnh yên ả, thơ mộng của miền Trung. Từ đó, cầu Ông Cọp được nhiều du khách gọi bằng cái tên trìu mến: “Thiên đường gỗ giữa lòng xứ Nẫu”.

Ảnh Bánh Bao/MiA

Theo VnExpress, trong nhiều năm qua, cầu là điểm check-in nổi tiếng của du khách khắp nơi. Những bức ảnh chụp cầu lúc hoàng hôn, khi ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, đã trở thành “thương hiệu” của Phú Yên – một vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy quyến rũ.

Trước khi bị sập, du khách có thể đi bộ hoặc chạy xe máy qua cầu, trải nghiệm cảm giác rung nhẹ trên những thanh gỗ bắc qua dòng sông hiền hòa. Theo Zoom Travel, mỗi lượt qua cầu chỉ tốn 1.000 – 3.000 đồng, tùy phương tiện, và là trải nghiệm “phải thử” khi đến Phú Yên. Nhiều du khách chia sẻ, cảm giác băng qua cây cầu dài hàng trăm mét giữa gió trời, nghe tiếng sóng vỗ bên dưới, là “đặc sản” không nơi nào có được.

Du khách thường chọn đến cầu vào bình minh hoặc hoàng hôn – hai thời điểm ánh sáng đẹp nhất. “Ánh nắng vàng nhạt soi trên mặt nước, gió nhẹ lay những thanh gỗ cũ, chỉ vài phút thôi cũng khiến mình quên hết ồn ào phố thị”, một du khách chia sẻ trên MIA.vn.

Sau khi cầu bị bão cuốn trôi, chính quyền địa phương cho biết đang xem xét phương án dựng lại cầu, dự kiến khởi công lại vào cuối năm nay nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Trong thời gian chờ đợi, người dân khu vực tạm thời di chuyển bằng tuyến đường vòng qua Quốc lộ 1A, cách xa hơn khoảng 10 km.

Một vài hình ảnh khác khi cầu Ông Cọp còn được người dân sử dụng và du khách tới check in (Ảnh Tổng hợp)

Du lịch gần cầu Ông Cọp còn có gì?

Nếu hành trình của bạn đến Phú Yên không thể ghé thăm cầu gỗ Ông Cọp như trước, đừng vội tiếc nuối — bởi chỉ trong bán kính vài chục cây số quanh khu vực phường Xuân Đài và xã An Ninh Tây vẫn có vô vàn điểm đến hấp dẫn để khám phá.

Từ vị trí cầu cũ, du khách có thể di chuyển thêm khoảng 7 km về hướng Nam để đến Gành Đá Đĩa, một kỳ quan thiên nhiên độc đáo với hàng nghìn cột đá bazan xếp chồng lên nhau, tạo nên khung cảnh như bậc thang khổng lồ vươn ra biển. Đây là điểm “must visit” của mọi chuyến đi Phú Yên, được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt (theo Cổng thông tin du lịch Phú Yên). Gần đó là Gành Đèn, nơi có ngọn hải đăng trắng nằm giữa những tảng đá đỏ nâu, rất được giới trẻ yêu thích để chụp ảnh bình minh và hoàng hôn.

Gành Đèn - Phú Yên (Ảnh Traveloka)

Đi thêm khoảng 5 km nữa, bạn sẽ gặp Nhà thờ Mằng Lăng – công trình cổ kính hơn 130 năm tuổi, nổi tiếng là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Lối kiến trúc Gothic với hai tháp chuông cao vút giữa vùng quê yên bình khiến nơi đây luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích không gian tĩnh lặng.

Nếu muốn thưởng thức hải sản, Đầm Ô Loan là lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là vùng đầm nước lợ rộng hơn 1.200 ha, nổi tiếng với sò huyết, tôm, cua, cá nục hấp cuốn bánh tráng – những món ăn mang đậm vị biển miền Trung. Ngoài ra, bạn có thể ghé bãi biển Từ Nham hoặc Vịnh Xuân Đài, nơi mặt nước phẳng lặng như gương, rất phù hợp cho các hoạt động chèo SUP, đi ca nô hoặc dạo biển vào buổi chiều.

Đầm Ô Loan (Ảnh Traveloka)

Với hành trình này, chỉ cần một ngày là bạn đã có thể trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp “xứ hoa vàng cỏ xanh” – nơi mà dù cầu gỗ Ông Cọp không còn, Phú Yên vẫn giữ nguyên sức hút bình dị và quyến rũ của mình.



