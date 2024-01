Lừa chạy án, chiếm đoạt 600 triệu đồng

Ngày 23/1, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Tiến Dũng (SN 1972), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận đơn thư của công dân, tố cáo Nguyễn Tiến Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc nhận tiền để chạy án.

Sau một thời gian vào cuộc xác minh, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Tiến Dũng

Là lao động tự do nhưng lợi dụng mối quan hệ quen biết với các bị hại, Dũng đã thông tin tới nạn nhân là bản thân có mối quan hệ rộng, có thể “chạy án”. Với thủ đoạn đó, Dũng đã chiếm đoạt 600 triệu đồng của một nạn nhân tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) có người thân bị bắt vì phạm tội ma túy. Toàn bộ số tiền nhận từ nạn nhân, Dũng đã dùng để tiêu xài và đầu tư kinh doanh trên mạng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Công an cũng thông báo ai là bị hại của vụ án trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo.

Trước đó, ngày 12/09/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong về tội Môi giới hối lộ, Nguyễn Văn Chung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã nhận 100.000 USD 'chạy án' cho ông Đặng Việt Hà (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Theo điều tra, trong thời gian Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt bị can, khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước, Đặng Việt Hà (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, đã bị bắt giam vào tháng 1/2023 về tội nhận hối lộ - PV) lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua Lại Thái Phong (37 tuổi, ngụ TP Hà Nội, Phó phòng Kiểm định xe cơ giới, trước đây là Phó chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) đưa cho Nguyễn Văn Chung (44 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) 100.000 USD để tìm cách thu thập thông tin "chạy án" cho mình.

Dù biết không thực hiện được nhưng Chung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của Hà 100.000 USD.