Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người tại Bình Định rồi bỏ chạy

Video: Tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Sơn bị bắt giữ tại Bình Thuận. (Video Công an cung cấp)

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, đơn vị cùng Công an huyện Phù Cát phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi lái xe bỏ chạy.



Tài xế gây tai nạn được xác định là Nguyễn Ngọc Sơn (29 tuổi, trú xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Sơn bị bắt giữ trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Thuận vào 12h24 ngày 23/1, cách địa điểm xảy ra tai nạn hàng trăm km

Tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Sơn bị bắt giữ cùng với phương tiện tại Bình Thuận. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 23/1, tại Km 1191+490 quốc lộ 1 thuộc xóm 5, thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, ông T.V.L. (40 tuổi, trú xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đi bộ băng qua quốc lộ 1, khi đi đến giữa đường thì xảy ra va chạm với xe ô tô chạy hướng Bắc - Nam. Hậu quả, ông L. tử vong tại chỗ, tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát tổ chức truy vết phương tiện gây tai nạn.

Qua rà soát các nguồn dữ liệu camera và trạm thu phí trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng xác định phương tiện nghi vấn gây ra vụ tai nạn giao thông là ô tô tải 79H-012.93. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định liên lạc với các tổ CSGT trên quốc lộ 1A, truy bắt tài xế và phương tiện gây tai nạn.

Đến 12h24 cùng ngày, tại Km 1605+500 quốc lộ 1, Tổ CSGT thuộc Phòng PC08 Bình Thuận đã phát hiện, bắt giữ ô tô tải 79H-012.93. Người điều khiển phương tiện 79H-012.93 vào thời điểm PC08 Bình Thuận dừng được phương tiện là Nguyễn Ngọc Sơn.

Trạm Cảnh sát giao Tuy Phước, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát, Công an tỉnh Bình Định đã di chuyển vào tỉnh Bình Thuận để xác minh, điều tra vụ việc.