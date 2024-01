Phạt tù 9 thanh thiếu niên đánh chết nam sinh lớp 11

Ngày 24-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên án với 9 bị cáo đánh chết nam sinh lớp 11 tại Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Rành, TP Tân An, tỉnh Long An. Đây là vụ án từng gây bức xúc trong dư luận, dù sự việc xảy ra ở ngoài trường học.

HĐXX tuyên án vụ nam sinh lớp 11 bị đánh chết

Theo cáo trạng, ngày 16-10-2022, Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007) nhắn tin với Dương Huỳnh Tấn (học sinh lớp 10, Trường THCS - THPT Nguyễn Văn Rành) thì được Tấn cho biết có mâu thuẫn với N.B.K, học sinh lớp 11 cùng trường.

Sau đó, Kiên nhờ Nguyễn Ngọc Huyền Trâm kết nối để nói chuyện với K. và hẹn chiều hôm sau sẽ đánh nhau tại cổng sau một bệnh viện trên địa bàn phường 7, TP Tân An.

Hôm sau, Kiên rủ Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005) và 7 thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi đi đánh K. Đến nơi hẹn, nhóm của Kiên bao vây và dùng nón bảo hiểm lao vào đánh K. gây chấn thương sọ não. Sau đó, cả nhóm rời khỏi hiện trường.

K. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 18-10-2022 thì tử vong. Nhóm thanh, thiếu niên nhanh chóng bị Công an TP Tân An bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã chuyển sang khởi tố tội giết người.

Các bị cáo trước tòa

HĐXX nhận định trong vụ án này, Kiên là chủ mưu; các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức giản đơn. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng người khác. Thời điểm phạm tội các bị cáo đã đủ nhận thức, năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án, các bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình đã chủ động khắc phục cho gia đình bị hại tiền tổn thất tinh thần, chi phí điều trị tổng số tiền 300 triệu đồng là tình tiết giảm nhẹ. Một số bị cáo thời điểm phạm tội là người chưa thành niên.

HĐXX đã tuyên phạt Kiên 8 năm tù, Tiến 7 năm tù. Bảy bị cáo còn lại bị tuyên từ 2-7 năm tù.