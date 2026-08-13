Lửa bao trùm Epicentr, Nga trả đũa dữ dội nhất – Ông Putin phát lệnh, Mỹ cùng 40 nước bất ngờ có động thái

Trong đó, Mỹ yêu cầu Kiev phải làm ngay một việc. Theo giới phân tích, thông điệp không chỉ được gửi tới Nga, mà còn tới 3 quốc gia khác.

Lửa bao trùm Epicentr, Nga trả đũa dữ dội nhất vào Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 13/8 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất trong những tuần gần đây nhằm vào hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Bom hàng không có điều khiển, tên lửa hành trình và UAV Geran đồng loạt xuất kích, đánh vào Zaporizhzhia, Kherson, Kiev, Odessa, Poltava, Sumy, Dnipro và Kharkov.

Tại Zaporizhzhia, một vụ cháy lớn bùng phát tại trung tâm thương mại Epicentr sau các đợt tập kích. Theo chính quyền địa phương, công trình gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng cũng khiến khoảng 1.200 khách hàng tại một khu vực của thành phố rơi vào cảnh mất điện.

TST cho biết quân đội Nga còn tấn công một trung tâm của Nova Poshta gần Zaporizhzhia. Nhiều tiếng nổ đồng thời được ghi nhận tại Dnepropetrovsk, Poltava và tỉnh Poltava.

Ukraine hứng chịu thiệt hại khá nặng sau đợt tấn công của Nga. Ảnh: TST

Tại các khu vực Dneprovsky, Tavrichesky và Severny của Kherson do Kiev kiểm soát, các cơ sở hạ tầng năng lượng cùng kho vũ khí bị đánh trúng. Sau hàng loạt vụ tập kích, những đám cháy lớn bùng phát tại nhiều địa điểm.

Ở Brovary thuộc tỉnh Kiev, UAV Geran đánh vào các nhà kho và cơ sở hậu cần. Tại Odessa và khu vực lân cận, tên lửa Kh-35 được sử dụng để tấn công hạ tầng cảng. Bộ Quốc phòng Nga đồng thời tuyên bố đánh trúng một tàu tuần tra của Ukraine ở phía nam Odessa, con tàu được sử dụng để hộ tống các tàu hàng vào cảng Ukraine.

Ở tỉnh Poltava, một cơ sở khai thác khí đốt phải dừng hoạt động sau cuộc tập kích. Tại Sumy, một số trạm nhiên liệu bị phá hủy, trong khi các vụ nổ mạnh tiếp tục được ghi nhận ở Dnipro và Kharkov.

Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Moscow tăng cường đáp trả sau các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, Nga đã đánh vào tổ hợp luyện kim Zaporizhstal. Military Chronicle cho biết cuộc tập kích chưa khiến toàn bộ chu trình sản xuất dừng lại nhưng đã gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động của nhà máy.

Trong khi hậu phương Ukraine hứng các đợt tập kích lớn, tình hình tại hướng Kharkov cũng tiếp tục nóng lên. Quân đội Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư Vodyanoye sau nhiều ngày giao tranh.

Blogger quân sự Yury Podolyaka mô tả diễn biến này là dấu hiệu cho thấy "vòng vây đang ngày càng siết chặt". Vodyanoye được coi là cửa ngõ phía bắc dẫn tới Olkhovatka, một đầu mối hậu cần quan trọng của Ukraine trên khu vực Veliky Burluk.

Ông Putin phát lệnh nóng giữa lúc chiến sự leo thang

Giữa lúc các cuộc tấn công bằng UAV giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị mới liên quan tới việc tăng cường khả năng phòng thủ tại các doanh nghiệp Nga.

Theo TST, trong nửa đầu năm 2026, khối lượng mua sắm các phương tiện bảo vệ chống UAV trong khu vực thương mại Nga đã tăng 6,6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 441,3 triệu ruble.

Các chuyên gia của hệ thống Tenderplan cho rằng mức tăng mạnh này liên quan trực tiếp tới chỉ thị của ông Putin về việc củng cố khả năng bảo vệ các cơ sở sản xuất trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Đặc biệt, nhu cầu mua thiết bị chống UAV tăng mạnh vào cuối kỳ báo cáo sau khi Tổng thống Nga đưa ra chỉ thị hồi tháng 5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ngày 26/5, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga Alexander Shokhin cho biết ông Putin đã yêu cầu chính quyền và chính phủ phối hợp với giới doanh nghiệp xây dựng các đề xuất nhằm bảo vệ các cơ sở sản xuất trước các đòn tấn công bằng UAV của Ukraine.

Theo kế hoạch, các biện pháp tăng cường phòng vệ phải được triển khai trong năm 2026.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Nga hiện chưa ồ ạt chuyển sang sử dụng những tổ hợp quân sự phức tạp. Phần lớn trang thiết bị được mua vẫn là các phương tiện phi sát thương như hàng rào bảo vệ, thiết bị liên lạc, hệ thống tác chiến điện tử và UAV đánh chặn không mang thuốc nổ.

Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Ruslan Pukhov lưu ý rằng vẫn còn những vấn đề pháp lý chưa được giải quyết, đặc biệt là trách nhiệm trong trường hợp lực lượng bảo vệ doanh nghiệp sử dụng vũ khí và gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Việc ông Putin phát lệnh tăng cường phòng thủ cho các doanh nghiệp diễn ra đúng thời điểm Ukraine tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công sâu bằng UAV vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng.

41 nước có động thái, Mỹ yêu cầu Kiev làm ngay 1 việc

Cùng lúc, Mỹ và 40 quốc gia khác công bố một tuyên bố chung liên quan tới các vụ phóng tên lửa chiến lược.

Theo tài liệu đăng trên trang web của Phái đoàn thường trực Mỹ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, 41 nước kêu gọi các quốc gia thông báo trước ít nhất 24 giờ về những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và tên lửa đẩy.

Các nước ký tuyên bố cho rằng việc thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không thông báo đầy đủ từ trước có thể tạo ra nguy cơ đối với hòa bình và an ninh của các nước láng giềng.

Chuyên gia quân sự Alexander Stepanov thuộc Viện Luật và An ninh Quốc gia RANEPA nhận định động thái này mang một "thông điệp" đặc biệt tới Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: The Hill

Theo ông, trong số 41 nước tham gia tuyên bố, chỉ Mỹ, Anh và Pháp sở hữu năng lực tương đương trong lĩnh vực này. Vì vậy, sáng kiến trên có thể chủ yếu nhằm gây sức ép đối với những quốc gia mà phương Tây coi là đối thủ chiến lược.

Đáng chú ý, Washington đồng thời có động thái trực tiếp với Kiev.

Financial Times cho biết Ukraine đã ngừng tấn công các tàu chở dầu đi vào Novorossiysk sau đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance.

Washington lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở thuộc Caspian Pipeline Consortium – CPC, nơi vận chuyển dầu từ Kazakhstan, có thể gây bất ổn thị trường dầu mỏ và làm tổn hại lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ.

Chevron và ExxonMobil có lợi ích lớn trong các dự án dầu khí tại Kazakhstan. Vì vậy, Mỹ yêu cầu Kiev loại cơ sở CPC cùng những tàu chở dầu liên quan khỏi danh sách mục tiêu.

Tuy nhiên, Washington không yêu cầu Ukraine chấm dứt toàn bộ các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.