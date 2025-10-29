Ngày 29-10, tại các xã vùng cao của TP Đà Nẵng có mưa rất lớn, nước đổ về nhiều, buộc các hồ thủy điện phải xả xuống hạ du. Thời điểm cao nhất, lượng nước đổ về sông Thu Bồn với lưu lượng trên 7.923 m3/giây; đổ về sông Vu Gia với lưu lượng hơn 6.419 m3/giây.

Mưa lớn đã khiến hàng chục ngàn ngôi nhà ở các phường xã ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập rất nặng. Do bị cô lập nhiều ngày qua, nhiều gia đình đang bị thiếu thực phẩm để sử dụng.

Lũ lớn gây ngập nhà dân ven sông Thu Bồn

Trong chiều 29-10, phường Điện Bàn đã phải kêu gọi hỗ trợ ghe, thuyền để vận chuyển lương thực đến người dân vùng ngập lụt trên địa bàn.

Trong ngày 29-10, lực lượng công an, quân đội cùng nhiều đội cứu hộ và các nhóm tình nguyện cũng đã mang thực phẩm, nước uống đến với nhiều khu vực dân cư bị ngập lụt.

Trong khi đó, tại các địa phương vùng núi Đà Nẵng, sạt lở đất xảy ra ở khắp nơi. Tại xã Trà Tân, lúc 9 giờ sáng 29-10, anh Nguyễn Thế Diện (SN 1992) bị sạt lở đất vùi lấp nửa người. Sau khi phát hiện, các lực lượng đã chuyển về Trạm Y tế xã sơ cấp cứu ban đầu.

Anh Nguyễn Thế Diện được khiêng đến trạm y tế điều trị

Trước đó, trên địa bàn xã Trà Tân có hàng chục ngôi nhà bị sạt lở cuốn trôi. Trong đó, có 2 ngôi làng tổng cộng 22 hộ dân đã bị sạt lở, lũ quét làm sập, cuốn trôi hoàn toàn. Rất may mắn, chính quyền địa phương đã sơ tán dân trước đó nên không ai bị thương.

Theo bản tin lúc 15 giờ 30 phút chiều 29-10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên nhanh trở lại. Mực nước lúc 13 giờ ngày 29-10 trên sông Vu Gia, Thu Bồn trên mức báo động 3 từ 0,59 m đến 2,99 m.

Đáng chú ý, theo dự báo, chiều và đêm 29-10, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng trên BĐ3 từ 1,6 – 1,8 m - ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 2009; sông Thu Bồn tại Câu Lâu ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 1964. Riêng tại Hội An đạt 3,5 m, trên BĐ3 1,5 m - ở mức cao hơn lũ lịch sử năm 1964 0,1 m…