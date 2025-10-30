Binh lính của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 41 đã nhận được pháo tự hành bánh lốp Dita 155 mm trong thành phần chiến đấu của họ. Dịch vụ báo chí của lữ đoàn đã đăng tải bức ảnh về những khẩu pháo tự hành trên trang Facebook đơn vị.

Các quân nhân của lữ đoàn - những người chiến đấu bằng hệ thống pháo binh này, đã tham gia biên soạn Bản tuyên bố thống nhất dân tộc trên sóng phát thanh toàn lãnh thổ Ukraine.

Trước đó có thông tin cho rằng Hà Lan đã đặt mua 9 khẩu pháo Dita 155 mm từ Cộng hòa Séc để viện trợ cho Ukraine, bổ sung cho 6 khẩu thuộc đơn hàng lần trước.

Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu các hệ thống pháo tự hành này có được chuyển giao cho binh sĩ Lữ đoàn Cơ giới 41, hay chúng được đưa vào biên chế theo cách khác, ví dụ như thông qua lệnh quốc phòng cấp nhà nước. Việc cung cấp vũ khí này cho một số đơn vị đã được báo cáo vào năm ngoái.

Pháo tự hành Dita được phát hiện trong tay binh sĩ Lữ đoàn cơ giới số 41 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Pháo tự hành Dita được công ty Excalibur Army của Séc thiết kế và sản xuất dựa trên ý tưởng pháo tự hành bánh lốp Dana vz.77 của Tiệp Khắc.

Tổ hợp pháo binh này có mức độ tự động hóa cao, khi chỉ huy không cần điều khiển xe từ vị trí bắn, mà nhập toàn bộ dữ liệu vào máy tính tích hợp, còn tài xế kiêm thợ máy sẽ nhận được các thông số và hướng dẫn cần thiết trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Máy tính đạn đạo của pháo tự hành sẽ tiến hành tính toán các thông số bắn, cơ chế tự động hóa của pháo thực hiện toàn bộ thao tác dẫn đường, nạp đạn và thuốc phóng, rồi khai hỏa.