Ông thường "vắt" khoảng 150 con rắn trong vòng hai giờ, tức xấp xỉ một phút mỗi con.

Tại Hoa Kỳ, chỉ có khoảng ba hoặc bốn người thực sự chiết xuất nọc rắn, những người làm nghề thực thụ theo đúng nghĩa. Jim Harrison là một trong số đó.

Ông thường "vắt" khoảng 150 con rắn trong vòng hai giờ, tức xấp xỉ một phút mỗi con, công việc diễn ra giống như một dây chuyền sản xuất nọc độc. Ông không đeo găng tay vì chúng làm giảm sự linh hoạt của đôi tay, và dù mới "chỉ" bị cắn 9 lần trong gần bốn thập kỷ gắn bó với nghề.

Harrison chia sẻ rằng có rất nhiều điều người ngoài hiểu sai về công việc này. Nhiều người gọi điện cho ông với mong muốn học cách chiết xuất nọc rắn như một chiêu trò làm giàu nhanh chóng. Nhưng trên thực tế, thị trường này rất hạn hẹp, và phần khó khăn nhất lại nằm ở giai đoạn sau khi nọc độc đã được dẫn qua phễu vào ống đựng và gửi đi.

Harrison điều hành Sở thú Bò sát Kentucky (Kentucky Reptile Zoo), nơi sinh sống của khoảng 2.000 con rắn, cùng với vợ mình là Kristen. Ông cầu hôn cô vào năm 2004 khi đang ghi hình cho chương trình Snake Handlers của National Geographic tại St. Lucia. Ông nói rằng nhiều người nghĩ đến nọc độc là nghĩ đến cái chết, nhưng với ông, nọc độc gắn liền với sự sống vì nó cứu sống nhiều người hơn số người mà nó từng cướp đi.

Người đàn ông này đã 57 tuổi, sinh sống tại Kentucky và ông từng bỏ học trước khi hoàn thành bằng cử nhân sinh học. Ông đã làm công việc này trong gần 40 năm.

Trước đây, ông từng làm việc tại một trang trại cá sấu ở tuổi 15, đến năm 21 tuổi thì kiếm thêm thu nhập bằng nghề kickboxing chuyên nghiệp và săn bắn ở thung lũng, sau đó trở thành điều tra viên. Ông tự nhận rằng thật khó để nhét mình vào một khuôn mẫu cố định.

Niềm đam mê với rắn đã đồng hành cùng Harrison từ nhỏ khi ông bắt được con rắn đầu tiên ở tuổi lên 6 và con rắn đuôi chuông đầu tiên ở tuổi 12. Năm 16 tuổi ông đi nhờ xe sang Nam Mỹ để bắt rắn cho các sở thú, và đến năm 18 tuổi ông đã chiết xuất nọc độc từ một con rắn hổ mang chúa tại một trường đại học nơi bạn ông đang làm nghiên cứu.

Vắt nọc rắn là nghề gì?

Khi nói đến chuyện gọi hành động này là "vắt", người ta thường liên tưởng tới bò sữa, trong khi rắn không hề có bầu vú. Trong giới làm nghề, "vắt" thực ra không phải là thuật ngữ chuẩn xác mà phải gọi là chiết xuất nọc độc. Những người làm công việc này là các nhà bò sát học, thuộc một nhóm rất chuyên biệt bởi nhu cầu đối với nọc rắn không quá lớn.

Số lượng rắn tại Sở thú Bò sát Kentucky luôn dao động từ 1.600 đến 2.000 con ở bất kỳ thời điểm nào, trải rộng trên hơn 100 loài. Tuổi thọ trung bình của rắn trong tự nhiên là từ 8 đến 10 năm, hoặc 15 đến 20 năm khi nuôi nhốt, nhưng vài cá thể tại sở thú đã sống trên 40 tuổi. Cũng giống như con người, rắn có thể mắc ung thư hoặc chết vì đau tim, và chúng dễ bị béo phì vì không tiêu hao nhiều năng lượng.

Quy trình, tốc độ và trang phục làm việc

Thời gian chiết xuất nọc độc phụ thuộc vào từng loài, nhưng ông thường vắt 150 con trong khoảng hai giờ, tương đương khoảng một phút cho mỗi con. Trung bình mỗi tuần ông xử lý khoảng 600 đến 1.000 con rắn, và kỷ lục của ông là vắt 1.000 con rắn lục Mã Lai (Malayan pit viper) trong 4 giờ.

Khi kể về quy trình làm việc, Harrison cho biết bước đầu tiên là rắn phải được cung cấp đủ nước. Nọc độc được hứng vào một chiếc phễu và chứa trong dụng cụ thủy tinh tiệt trùng đạt chuẩn phòng thí nghiệm vì miệng rắn không hề vô trùng. Bạn có thể dạy một con khỉ làm việc này, nhưng giữ cho con rắn sống sót sau đó, cũng như giữ cho bản thân ông sống sót, đòi hỏi nhiều công sức hơn những gì mọi người tưởng tượng.

Ông rửa tay giữa mỗi lần đổi con vật nhưng không đeo găng tay, bởi việc rửa tay liên tục sẽ làm hỏng chất liệu găng tay và găng tay cũng không mang lại đủ sự khéo léo để khống chế rắn đúng cách. Trang phục của ông gồm áo blouse phẫu thuật và ủng chống rắn cắn có lớp Kevlar dạng bột.

Giá trị, ứng dụng và đặc điểm của nọc độc

Về mức giá của một lọ nọc rắn, một số loại được bán với giá 50 USD (1,3 triệu VNĐ) mỗi gram, con số nghe không quá cao khi phải cần tới 60 con rắn mới thu được 1 gram. Các công ty dược phẩm mua nọc độc từ sở thú vì họ có thể chứng minh rằng rắn được nhân giống trong điều kiện ít căng thẳng hơn. Nếu con vật bị căng thẳng, lượng nọc tiết ra thường rất ít.

Nọc độc chủ yếu được chuyển cho các nhà nghiên cứu đang tìm cách chữa trị nhiều căn bệnh khác nhau, bao gồm nghiên cứu ung thư, rối loạn thần kinh và xét nghiệm lupus. Chỉ một phần nhỏ được dùng để sản xuất huyết thanh kháng nọc cho những người bị rắn cắn, và sở thú cũng giữ sẵn một ít loại huyết thanh này tại chỗ.

Ngoại hình của nọc độc có thể có màu vàng hoặc trắng, trông khá đục do chứa nhiều protein. Khi được sấy đông khô, nó giống như những hạt muối màu vàng. Nọc độc của rắn mamba đen, loài rắn độc dài nhất châu Phi, lại hoàn toàn trong suốt như nước. Nhìn chung, nọc độc rất quánh và dính.

Triết lý sống từ công việc lạ

Khi được hỏi liệu đã từng bị cắn chưa, ông khẳng định là chưa bao giờ trong tự nhiên. Harrison mới chỉ bị nhiễm độc 9 lần trong đời, tương đương tỷ lệ khoảng 1 sự cố sau mỗi 65.000 lần chiết xuất.

Lần gần nhất xảy ra vào tháng 1 năm ngoái, khi ông bị một con rắn đuôi chuông Nam Mỹ cắn. Ống hứng nọc bị nứt vì đã bị rửa bằng thuốc tẩy quá nhiều lần. Khi đó họ cách bệnh viện gần nhất 30 phút di chuyển và ông bị liệt, không thể mở mắt. Mọi người kể lại rằng trên xe cứu thương ông đã hướng dẫn họ liều lượng huyết thanh kháng nọc cần tiêm cho mình, dù bản thân ông chẳng nhớ gì về chuyện đó.

Dẫu vậy, sự cố ấy cũng không ngăn cản ông quay lại làm việc. Thông thường ông sẽ trở lại công việc trong vòng 24 giờ sau khi bị cắn, miễn là không có tổn thương mô khiến ông không thể cử động tay.

Ông sống theo triết lý võ sĩ đạo Bushido của người Samurai, tin rằng điều quan trọng không phải là chết khi nào mà là có một cái chết đẹp. Mỗi khi thức dậy, ông đều chuẩn bị tâm thế rằng đó có thể là ngày cuối cùng trên Trái đất và muốn làm điều gì đó để giúp đỡ mọi người, bởi bạn không thể cứ mãi mải mê dằn vặt vì những sai lầm.

Nguồn: Nojoeschmo