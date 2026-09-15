Lội nước ngang đầu gối ăn cưới giữa nước lũ

TPO - Nước lũ dâng khoảng 40 cm, ngập sân và xấp xỉ mặt ghế nhưng họ hàng, bạn bè vẫn xắn quần, lội nước đến dự bữa cơm thân mật của đôi trẻ ở Quảng Trị.

Những ngày qua, hình ảnh bữa tiệc trong đám cưới của chú rể Thái Huỳnh và cô dâu Dương My, cùng 28 tuổi, trú thôn Tân Đức, xã Triệu Phong (Quảng Trị), được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong khung cảnh nước lũ ngập sân, khách dự tiệc xắn quần đứng ăn cỗ, nhiều người vừa thương vừa bật cười trước một đám cưới đặc biệt giữa mùa lũ.

Bữa cơm trong tiệc cưới được gia đình tổ chức vào chiều 13/9. Trước đó, vợ chồng anh Huỳnh đều làm việc tại Đà Nẵng và đã chọn ngày cưới từ nhiều tháng trước. Những ngày sát hôn lễ, tại quê nhà thời tiết có mưa vừa và nhỏ, có thời điểm hửng nắng nên gia đình vẫn giữ nguyên kế hoạch.

Chú rể Thái Huỳnh và cô dâu Dương My. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khoảng 12h ngày 13/9, nước lũ bất ngờ dâng nhanh, ngập tuyến đường lớn rồi tràn vào sân nhà khoảng hai giờ sau đó. Đến thời điểm bắt đầu tiệc lúc 16h, nước đã ngập khoảng 40 cm.

Do khu vực nhà nằm ở vùng trũng, gia đình anh Huỳnh vốn quen với cảnh ngập lụt. Năm nay, nước rút chậm hơn dự kiến nhưng do bữa cơm được tổ chức gọn trong phạm vi gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết vẫn quyết định đến chung vui.

Những vị trí nền cao được dành cho người lớn tuổi. Các khách mời còn lại xắn quần, có người đứng giữa dòng nước để ăn cỗ. Gia đình cũng kê toàn bộ thiết bị điện lên cao nhằm bảo đảm an toàn.

“Làm nghề dịch vụ cưới hỏi 14 năm nhưng đây là lần đầu tôi chứng kiến và tham gia một bữa cơm thân mật trong cảnh nước lũ như thế này. Mọi người đều vui vẻ”, anh Lê Phước Sanh (36 tuổi), người làm dịch vụ cưới hỏi và ghi lại những hình ảnh tại buổi tiệc, chia sẻ.

Theo anh Sanh, bữa cơm được tổ chức với khoảng 8 mâm. Dù nước ngập sân, họ hàng hai bên và bạn bè vẫn đến đông đủ. Những hình ảnh khách lội nước vào nhà, xắn quần đứng ăn cỗ sau đó được anh đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Nước dâng cao lên 40cm, người dân di chuyển bằng thuyền qua lại ngoài tuyến đường. Ảnh: Lê Phước Sanh

Sau bữa cơm, thấy nước lũ chưa rút, hai gia đình từng tính đến phương án hoãn lễ cưới. Tuy nhiên, khoảng 23h cùng ngày, nước bắt đầu xuống. Mọi người thức trắng đêm, nước rút đến đâu tranh thủ dọn bùn đất đến đó. Đến sáng 14/9, nước rút hoàn toàn, tuyến đường vào nhà cô dâu khô ráo, giúp lễ rước dâu diễn ra theo kế hoạch.

Trước đám cưới đặc biệt giữa mùa lũ, anh Thái Huỳnh chia sẻ với vợ rằng những ngày này sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên, để sau này cả hai có thể cùng nhắc lại chuyện đã “cùng nhau vượt qua cả thiên tai”.

Người dân lội nước lũ đến nhà chú rể ăn tiệc cưới. Ảnh: Lê Phước Sanh

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 6h ngày 15/9, khu vực phía Bắc tỉnh còn mưa nhỏ đến mưa vừa, phía Nam không mưa. Mực nước trên các sông tiếp tục xuống; sông Gianh tại trạm Đồng Tâm ở mức 7,47m, trên báo động I 0,47m, các sông còn lại đã xuống dưới báo động I.

Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ làm 890 nhà dân bị ngập, tập trung nhiều tại phường Quảng Trị với 368 nhà, xã Lao Bảo 312 nhà và Ba Lòng 126 nhà. Ngoài ra, 6 nhà bị tốc mái, hư hỏng và một nhà tại xã Kim Ngân bị sập. Trong sản xuất nông nghiệp, 334,5ha lúa bị ngập, đổ ngã; 18,5ha hoa màu và 19ha cây trồng hàng năm bị ảnh hưởng. Mưa lũ cũng làm chết 1.250 con gia cầm tại Lao Bảo và cuốn trôi một con bò tại Tà Rụt.

Tại xã Mỹ Thủy, khoảng 600m bờ biển bị sạt lở, sâu 4-6m, có nơi biển ăn sâu vào đất liền khoảng 10m. Tại xã Dân Hóa, khoảng 100m bờ kè dọc sông, suối tại khu vực Bãi Kiểm hóa, cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m, cũng bị sạt lở.