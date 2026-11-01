Cô đã ra đi trên độ cao 8.000 mét, và trở thành "mốc chỉ đường" cho hàng trăm nhà leo núi khác.

"Đừng bỏ tôi... tại sao mọi người lại làm thế này với tôi?"

Đó là những lời cuối cùng thốt ra từ Francys 'Fran' Arsentiev, 40 tuổi, trước khi cô trút hơi thở cuối cùng trên đỉnh Mount Everest vào ngày 23 tháng 5 năm 1998.

Người mẹ một con này vừa mới đi vào lịch sử với tư cách là người phụ nữ Mỹ đầu tiên lên tới đỉnh của ngọn núi cao nhất thế giới mà không cần sử dụng bình oxy hỗ trợ. Nhưng ước mơ đời người của cô đã kết thúc trong bi kịch khi cô gặp sự cố và không bao giờ quay trở lại được nữa.

Trên đường xuống, trong tình trạng kiệt sức và thiếu oxy nghiêm trọng, cô đã bị thất lạc chồng cũng là bạn đồng hành, Sergei Arsentiev, tại "vùng đất chết" khét tiếng – khu vực nằm trên độ cao 8.000 mét (26.000 feet), nơi sự thiếu hụt oxy khiến việc sống sót trở thành cuộc chiến từng phút từng giây.

Francys Arsentiev được chụp lại trên đỉnh Everest chỉ vài giờ trước khi tử nạn.

Không thể chống chọi với không khí loãng và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cô đã trút hơi thở cuối cùng ở độ cao 8.534 mét (28.000 feet). Sau đó, cô được các đồng nghiệp leo núi gọi bằng cái tên "Người đẹp ngủ trên đỉnh Everest" vì thi thể còn nguyên vẹn của cô nằm bình yên trên đỉnh núi.

Trong nhiều năm, thi thể của cô vẫn bị đóng băng trên tuyến đường North Ridge (Rặng phía Bắc), trở thành một lời nhắc nhở rợn người về sự khắc nghiệt của ngọn núi.

Bức màn bí ẩn bao trùm những khoảnh khắc cuối cùng của cô suốt gần 30 năm qua, và nhiều câu hỏi quanh thảm kịch này vẫn chưa có lời giải.

Fran đã thực hiện chuyến leo núi cùng với chồng là Sergei, một nhà leo núi người Nga kỳ cựu. Cặp đôi đã lên tới đỉnh vào ngày 22 tháng 5 năm 1998.

Trước khi chạm tới đỉnh cao, Fran đã viết một dòng nhắn gửi cho con trai 10 tuổi của mình, Paul (con riêng từ cuộc hôn nhân trước): "Chào Paul! Mẹ và chú đang ở Trạm Cơ sở (Base Camp). Rất nhớ và yêu con. Chúc con mọi điều tốt đẹp. Mẹ."

Đó cũng là những lời cuối cùng mà Paul nhận được từ mẹ mình. Bởi vì dù Fran và Sergei đã lên tới đỉnh, chuyến đi xuống của họ nhanh chóng biến thành thảm họa.

Theo các mảng ký ức ghi lại, cặp đôi đã lạc mất nhau khi băng qua "vùng đất chết" nguy hiểm do tầm nhìn hạn chế. Sergei được cho là đã về tới một trong các trạm dừng chân, nhưng khi phát hiện ra vợ mình chưa trở về, anh đã quay lại tìm kiếm. Từ đó, không ai còn thấy anh sống sót trở về nữa.

Trong khi đó, Fran bị mắc kẹt trên sườn núi và bị hoại tử lạnh nghiêm trọng. Tình trạng sức khỏe của cô suy giảm nhanh chóng ở độ cao ngột ngạt này.

Fran và người chồng Sergei Arsentiev, những người đã cùng nhau chinh phục đỉnh Everest vào năm 1998. Thành tựu của họ đã kết thúc trong bi kịch khi cả hai đều bỏ mạng trên đường xuống núi.

Một trong những người cuối cùng nhìn thấy cô còn sống là nhà leo núi người Nam Phi Cathy O'Dowd, người đang chinh phục ngọn núi cùng người chồng người Anh Ian Woodall và một hướng dẫn viên Sherpa bản địa.

Ở chặng cuối của chuyến leo núi vào ngày 23 tháng 5, Cathy phát hiện ra một bóng người đang gặp nguy hiểm.

Cathy bàng hoàng nhìn thi thể nằm đó và nghe thấy tiếng stên siết, nhưng người hướng dẫn viên đã ra hiệu cho cô tiếp tục bước đi.

Trong cuốn sách Just For The Love Of It (Chỉ Vì Tình Yêu Với Nó), Cathy giải thích rằng trên đỉnh Everest, mỗi người phải tự lo cho bản thân. Điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt đến mức việc cứu sống một mạng người có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của bạn.

"Bất kỳ ai bị bất động trên một ngọn núi lớn và hẻo lánh như Everest nhiều khả năng sẽ chết," cô viết.

"Ở phía bên này của ngọn núi, chúng tôi sẽ phải đưa nạn nhân trở lại trạm cơ sở trước khi có thể tính đến chuyện tìm máy bay cứu hộ. Nếu phải khiêng họ đi, điều đó đòi hỏi nhiều đội ngũ, hàng chục người và mất ít nhất ba ngày leo núi. Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi hầu như không có cơ hội cứu nhà leo núi này," Cathy cho biết.

Dù vậy, Cathy chia sẻ rằng cô không thể cất bước quay đi.

"Tất cả những tranh luận, những vấn đề, những phân tích logic đều trở nên vô dụng. Tôi đơn giản là không thể làm vậy. Tôi không thể đặt đỉnh núi lên trên một mạng sống con người. Tôi không muốn sống với bản thân mình nếu làm thế. Dù tình cảnh của người này có tuyệt vọng đến đâu, tôi cũng phải thử."

Cô tiếp cận Fran, người lúc này đã bị hoại tử lạnh nặng và chập choạng rơi vào trạng thái mê man. Nhưng khi cô vừa bước ra xa một chút để trao đổi với đội của mình, cô nghe thấy Fran cất tiếng.

"Đừng bỏ tôi," nhà leo núi van xin.

Cathy trấn an cô: "Tôi cần đi gọi nốt phần còn lại của đội. Chúng tôi có vài người ở đây. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô. Tôi sẽ quay lại, tôi hứa đấy."

Fran đáp lại: "Tại sao mọi người lại làm thế này với tôi? Tôi là người Mỹ mà."

Cùng với chồng và hướng dẫn viên Sherpa, Cathy cố gắng đánh giá xem liệu cuộc cứu hộ có khả thi hay không.

Nhà leo núi Cathy O'Dowd (chụp năm 1999) là một trong những người cuối cùng nhìn thấy Fran còn sống.

Ngay sau đó, một nhóm nhà leo núi người Uzbekistan đi ngang qua và giải thích rằng họ đã từng cố gắng giúp cô nhưng không thành công. Họ đã để lại bình oxy cho cô, nhưng đến thời điểm này, bình đã trống rỗng.

Khi tình trạng của Fran tiếp tục xấu đi và cô chìm sâu hơn vào hôn mê, các nhà leo núi buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng không có cách nào khả thi để đưa cô xuống núi.

Sau một giờ nỗ lực và bàn bạc, họ phải đưa ra quyết định cay đắng là tiếp tục đi tiếp, để Fran chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trên ngọn núi. Quá đau đớn không thể tiếp tục, Cathy đã từ bỏ nỗ lực chinh phục đỉnh Everest năm đó.

Sau chuyến đi, cô viết: "Tôi leo núi vì tôi thích, chứ không phải vì ham muốn ám ảnh phải lên tới đỉnh bằng mọi giá. Sau khi tìm thấy Fran, không đời nào việc lên tới đỉnh núi có thể mang lại cho tôi niềm vui."

Sau này, Cathy trở thành người phụ nữ đầu tiên lên tới đỉnh Everest từ cả hai tuyến đường phía nam và phía bắc. Nhưng Fran thì vẫn hóa đá theo thời gian, nằm bình yên trên sườn núi của đỉnh núi cao nhất thế giới.

Mặc dù thi thể của cô giữ nguyên trạng thái trong gần 10 năm, Fran cuối cùng đã được di dời khỏi tuyến đường leo núi chính vào năm 2007 trong một chiến dịch do Ian – chồng của Cathy – dẫn đầu.

Anh cho biết mình đã bị dằn vặt suốt nhiều năm vì không thể cứu cô, và cảm thấy rất xót xa khi thi thể của cô trở thành một "cột mốc" chỉ đường trên đỉnh Everest. "Đó là cơ hội để nói lời biệt lập," anh nói sau chuyến đi. "Nhưng điều quan trọng nhất là đưa cô ấy ra khỏi tầm mắt của mọi người."

Việc mang hài cốt của cô xuống núi được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm vì máy bay trực thăng không thể hạ cánh ở độ cao đó. Điều này có nghĩa là các Sherpa và nhà leo núi giàu kinh nghiệm phải tự tay di chuyển thi thể xuống địa hình hiểm trở, đồng thời phải đối mặt với nguy cơ tuyết lở, bão tuyết và thiếu oxy.

Thay vào đó, cơ thể cứng đờ, đóng băng của Fran đã được phủ một lá quốc kỳ Mỹ và đẩy xuống phía bên kia mép núi.

Paul, con trai của Fran, chỉ biết đến sự việc này qua truyền thông. Anh đã trải qua một thập kỷ đau đớn khi biết mẹ mình vẫn nằm lại trên núi và hàng trăm người đã nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của bà. "Tôi kiểu như, 'Trời ơi, đó là mẹ tôi mà!'", anh nhớ lại khoảnh khắc biết tin thi thể mẹ mình đã được di dời.

Nhưng Paul nhận ra rằng Ian và Cathy, những người đã chứng kiến những khoảnh khắc cuối đời của mẹ anh, có một sợi dây kết nối đặc biệt với bà.

"Tôi và mẹ gắn kết bằng dòng máu, còn Ian, Cathy và mẹ tôi gắn kết với nhau bằng ranh giới sinh tử," anh chia sẻ với BBC. "Tôi cảm thấy họ cũng có quyền di dời mẹ như chúng tôi, và gia đình tôi tôn trọng nỗ lực của họ."

Điều rõ ràng là biểu tượng mang tính ám ảnh mà những thi thể trên núi để lại. Everest thường được mô tả là thử thách tối thượng về sức bền và tham vọng của con người, nhưng câu chuyện của Fran đại diện cho một góc khuất khác của ngọn núi. Cô là lời nhắc nhở về cái giá đắt đỏ mà tham vọng đó có thể đòi hỏi từ những nhà mạo hiểm.

Không ai biết chính xác có bao nhiêu thi thể còn nằm lại trên đỉnh Everest ngày nay, nhưng các ước tính cho thấy con số đã vượt quá 200. Vô số nhà leo núi và Sherpa nằm lại trong các khe nứt hoặc bị tuyết vùi lấp. Nhiều thi thể bị khuất khỏi tầm mắt, nhưng một số khác đã trở thành những "dấu mốc" quen thuộc trên đường lên đỉnh.

Nguồn: Daily Mail