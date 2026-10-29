Lời khuyên quan trọng từ Apple cho người mua iPhone Duo

Apple xác nhận một lượng nhỏ iPhone Duo gặp lỗi màn hình trong và khuyên người dùng liên hệ AppleCare để được thay máy. Với chiếc điện thoại gập có giá từ 64,99 triệu đồng tại Việt Nam, người dùng cũng cần chú ý các điểm sau.

Apple xác nhận lỗi màn hình trong trên iPhone Duo

Ngày 26/10/2026 (giờ Mỹ), Apple cho biết với CNBC rằng hãng đã ghi nhận sự cố ảnh hưởng tới màn hình trong ở “một lượng nhỏ” iPhone Duo. Apple khuyên người dùng gặp vấn đề với màn hình liên hệ AppleCare để được thay máy.

Phát biểu này đưa ra sau khi một số người mua đợt đầu phản ánh trên Reddit và các diễn đàn rằng màn hình trong bị nứt hoặc xuất hiện vệt sáng ngang chạy từ khu vực bản lề, ngay trong cuối tuần đầu tiên sử dụng. iPhone Duo là điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ.

Apple cho biết phần lớn máy không bị ảnh hưởng và lỗi thường lộ ra sớm sau khi bắt đầu dùng. Hãng chưa công bố nguyên nhân cũng như số lượng máy gặp sự cố.

Apple đã có xác nhận về việc iPhone Duo bị lỗi màn hình (Ảnh: Reddit)

Bên cạnh đó, theo kỹ thuật viên Shahram Mokhtari của iFixit, một số báo cáo mô tả tình huống người dùng gập hoặc mở điện thoại, nghe thấy tiếng lạo xạo rồi tiếp tục thao tác. Ông cho rằng thiết kế bản lề có thể là một trong những yếu tố cần được xem xét, bởi cấu trúc của bộ phận này có sự khác biệt tại khu vực xảy ra hư hỏng.

Trong khi đó, CEO iFixit Kyle Wiens cho biết bản lề của thiết bị bao gồm hàng chục chi tiết được chế tạo với độ chính xác rất cao. Theo ông, sai lệch trong quá trình sản xuất hoặc chỉ một hạt cát cũng có thể làm hỏng tấm màn hình mỏng manh mà bản lề có nhiệm vụ bảo vệ.

Lời khuyên cho người mua iPhone Duo

Theo trang web của Apple, chi phí sửa màn hình trong iPhone Duo ngoài bảo hành là 999 USD. Tại Việt Nam, máy được bán chính hãng từ 23/10/2026 với giá 64,99 - 103,99 triệu đồng và đang khan hàng, người đặt mua mới có thể phải chờ tới khoảng đầu năm 2027.

Tại Mỹ, người dùng không cần mua gói AppleCare+ vẫn được thay máy vì lỗi này.

Chưa có thông tin xác nhận chính sách áp dụng cụ thể tại Việt Nam, vì vậy người dùng nên liên hệ trực tiếp Apple trước khi mang máy đi sửa ở bất kỳ đâu.

Nếu iPhone Duo cá nhân gặp lỗi, xuất hiện vết nứt hoặc vệt sáng trên màn hình trong, người dùng nên hạn chế gập mở thêm, chụp ảnh hoặc quay video tình trạng lỗi, giữ hóa đơn mua hàng và sao lưu dữ liệu. Sau đó, liên hệ Apple qua một trong các kênh chính thức nêu trên để được đánh giá và hướng dẫn thay máy.

Với người mua qua đại lý ủy quyền tại Việt Nam, cần liên hệ trực tiếp với hệ thống bán lẻ mua máy.

Ảnh: Huỳnh Duy

Kênh hỗ trợ chính thức của Apple tại Việt Nam

Tổng đài 1800 1127 là kênh liên hệ trực tiếp, miễn phí cước gọi từ cả di động và điện thoại bàn. Nhân viên hỗ trợ bằng tiếng Việt từ 9h đến 18h, thứ Hai đến thứ Sáu; ngoài khung giờ này, tổng đài vẫn nhận cuộc gọi nhưng hỗ trợ bằng tiếng Anh.

Người dùng cũng có thể vào trang support.apple.com/vi-vn hoặc getsupport.apple.com, chọn sản phẩm, mô tả lỗi và đặt lịch để nhân viên Apple gọi lại. Ứng dụng Apple Support trên iPhone và Apple Store Online tại apple.com/vn là các kênh chính thức khác. Danh sách trung tâm bảo hành ủy quyền có thể tra cứu qua công cụ tìm nhà cung cấp dịch vụ trên trang của Apple.

Nguyên tắc quan trọng: tự gõ địa chỉ trang web hoặc tự bấm số tổng đài, không truy cập qua đường link hay số điện thoại được người lạ gửi tới.