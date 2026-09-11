Tháng 8 âm lịch thường là giai đoạn nhiều gia đình bắt đầu tính chuyện ổn định chỗ ở, sửa sang nhà cửa hoặc chốt những kế hoạch tài chính lớn trước khi bước vào những tháng cuối năm. Với người đang tìm mua nhà, đây cũng là lúc cần cân nhắc rất kỹ giữa mong muốn “an cư” và khả năng trả nợ thực tế.

Xét dưới góc nhìn tử vi phương Đông mang tính tham khảo, trong tháng 8 âm năm nay có 3 con giáp được đánh giá là khá thuận lợi nếu đang chuẩn bị mua nhà, chuyển nơi ở hoặc hoàn thiện một kế hoạch liên quan tới bất động sản. Tuy nhiên, một con giáp khác lại nên đặc biệt thận trọng với việc vay quá khả năng chỉ vì nóng lòng muốn sở hữu nhà sớm.

Tuổi Tý: Dễ gặp đúng căn nhà phù hợp với khả năng tài chính

Người tuổi Tý bước vào tháng 8 âm với vận trình tài chính tương đối ổn định. Điểm thuận lợi không nhất thiết nằm ở việc bất ngờ có một khoản tiền lớn, mà ở khả năng nhìn rõ hơn mình thực sự cần gì và có thể chi trả bao nhiêu.

Nếu trước đây người tuổi Tý thường phân vân giữa nhiều lựa chọn, tháng này lại phù hợp để thu hẹp tiêu chí: ưu tiên vị trí đi lại thuận tiện, mức trả góp vừa sức, diện tích đủ dùng thay vì cố chạy theo một căn nhà vượt quá nhu cầu thực tế.

Đây cũng là thời điểm tuổi Tý có thể nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, người thân hoặc gặp người có kinh nghiệm giúp kiểm tra thông tin, thương lượng giá và nhìn ra những khoản chi phí dễ bị bỏ sót.

Lời khuyên: Nếu đã có khoảng 30–40% giá trị căn nhà bằng vốn tự có và khoản trả nợ hàng tháng không gây áp lực quá lớn lên dòng tiền, tuổi Tý có thể mạnh dạn tiến thêm một bước. Ngược lại, đừng vì sợ "giá còn tăng nữa" mà vội vàng ký khi chưa tính đủ chi phí sửa chữa, nội thất, phí dịch vụ và quỹ dự phòng.

Tuổi Mão: Thuận đường đổi chỗ ở, dễ tìm được phương án "vừa túi tiền"

Tháng 8 âm được xem là giai đoạn khá sáng đối với những người tuổi Mão đang muốn thay đổi môi trường sống. Người đã ở thuê lâu có thể tìm được căn hộ phù hợp hơn dự tính; người đang sống trong một căn nhà chật hoặc bất tiện cũng dễ nhìn ra phương án đổi nhà hợp lý.

Ưu thế của tuổi Mão trong tháng này là khả năng cân bằng giữa cảm xúc và thực tế. Thay vì bị hấp dẫn bởi căn nhà đẹp nhưng quá đắt, người tuổi Mão có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới bài toán dài hạn: tiền trả góp mỗi tháng, thời gian di chuyển, chất lượng sống và khả năng giữ lại một phần tiết kiệm sau khi mua nhà.

Một số người tuổi Mão cũng có thể gặp cơ hội từ nguồn quen biết: chủ nhà cần bán nhanh, người thân giới thiệu hoặc một căn đã theo dõi từ lâu bất ngờ có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Lời khuyên: Đừng chỉ hỏi "có mua được không", hãy hỏi thêm "mua xong còn sống thoải mái không". Nếu sau khi trả tiền nhà mà vẫn duy trì được quỹ khẩn cấp tối thiểu vài tháng chi tiêu, đó mới là tín hiệu an cư bền vững.

Tuổi Dậu: Có cơ hội chốt kế hoạch nhà cửa đã chuẩn bị từ lâu

Với tuổi Dậu, tháng 8 âm thích hợp hơn cho việc hoàn tất một kế hoạch đã nghiên cứu khá kỹ từ trước, hơn là bất ngờ lao vào mua một căn nhà chỉ trong vài ngày.

Những người đã tích lũy tiền đặt cọc, tìm hiểu khu vực, so sánh lãi suất và xem nhiều căn trong thời gian dài có thể bước vào giai đoạn thuận lợi để đưa ra quyết định. Công việc và nguồn thu của tuổi Dậu trong tháng này cũng có xu hướng rõ ràng hơn, nhờ vậy việc tính toán khả năng vay mua nhà trở nên thực tế.

Điểm đáng chú ý là tuổi Dậu dễ có tâm lý muốn "mua một lần cho đáng", từ đó nâng ngân sách thêm vài trăm triệu để đổi lấy căn rộng hơn, tầng đẹp hơn hoặc nội thất tốt hơn. Đây chính là khoản tăng ngân sách cần được kiểm soát.

Lời khuyên: Hãy đặt một mức trần ngân sách và coi đó là giới hạn cứng. Một căn nhà vừa đủ nhưng để lại dư địa tài chính thường dễ sống hơn một căn nhà lý tưởng nhưng khiến cả gia đình phải thắt lưng buộc bụng suốt nhiều năm.

Tuổi Ngọ: Đừng để mong muốn có nhà biến thành khoản nợ quá sức

Trong tháng 8 âm, người tuổi Ngọ cần đặc biệt lưu ý vấn đề vay mua nhà. Không phải tuổi Ngọ hoàn toàn không nên mua nhà, nhưng đây là giai đoạn dễ đưa ra quyết định lớn vì cảm xúc: thấy bạn bè mua nhà, gia đình thúc giục, gặp một căn rất thích hoặc nghe môi giới nói rằng "không chốt bây giờ sẽ mất cơ hội".

Người tuổi Ngọ vốn quyết đoán, vì vậy khi đã thích một căn nhà thường dễ tìm cách xoay tiền để mua bằng được. Rủi ro nằm ở việc sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính: vay ngân hàng ở mức cao, vay thêm người thân, dùng hết tiền tiết kiệm cho khoản trả trước rồi gần như không còn quỹ dự phòng.

Một nguyên tắc tương đối an toàn là tổng tiền trả nợ nhà hàng tháng không nên chiếm phần quá lớn trong thu nhập ổn định của gia đình. Nếu phải trông chờ vào thưởng, làm thêm hoặc một nguồn thu chưa chắc chắn mới đủ trả nợ, kế hoạch mua nhà có thể đang quá sức.

Lời khuyên: Tuổi Ngọ nên cho mình thêm thời gian. Chậm mua vài tháng nhưng tăng được khoản vốn tự có thêm 10–15%, giảm số tiền vay và giữ lại quỹ dự phòng có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong 10–20 năm trả nợ sau này.

Mua nhà thuận vận vẫn phải thuận dòng tiền

Dù thuộc con giáp nào, mua nhà vẫn là một trong những quyết định tài chính lớn nhất của mỗi gia đình. Một tháng được xem là thuận lợi có thể giúp tâm lý vững vàng hơn, công việc thuận hơn hoặc dễ gặp cơ hội phù hợp, nhưng không thể thay thế việc tính toán tiền bạc.

Trước khi xuống tiền, người mua nên tự trả lời ít nhất 4 câu hỏi: Sau khi thanh toán tiền trả trước còn bao nhiêu tiền mặt? Nếu thu nhập giảm trong 6 tháng vẫn trả được nợ hay không? Tổng chi phí nhà ở mỗi tháng chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập? Và căn nhà này phục vụ nhu cầu sống thật hay chủ yếu xuất phát từ áp lực phải sở hữu nhà?

Với tuổi Tý, Mão và Dậu, tháng 8 âm có thể là thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh kế hoạch an cư đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Riêng tuổi Ngọ nên đi chậm hơn một nhịp, đặc biệt nếu phương án mua nhà đang phụ thuộc quá nhiều vào tiền vay.

Suy cho cùng, một căn nhà thực sự mang lại cảm giác an cư không phải căn nhà lớn nhất mà bạn có thể vay để mua, mà là căn nhà vẫn cho phép gia đình sống bình thường, có tiền dự phòng và không phải thức dậy mỗi tháng với nỗi lo trả nợ.

Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm